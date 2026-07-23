Σύγκρουση στη Ζώνη των Αστεροειδών ίσως προκάλεσε πλανητικό βομβαρδισμό πριν από 800 εκατ. χρόνια

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε προηγμένα υπολογιστικά μοντέλα για να συνδέσει την περίοδο έντονων προσκρούσεων με τη δημιουργία της οικογένειας αστεροειδών Eulalia

Δημήτρης Δρίζος

Σύγκρουση στη Ζώνη των Αστεροειδών ίσως προκάλεσε πλανητικό βομβαρδισμό πριν από 800 εκατ. χρόνια
WHAT THE FACT
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  • Μια μεγάλη σύγκρουση στη Ζώνη των Αστεροειδών πριν από 800 εκατομμύρια χρόνια προκάλεσε εκτεταμένο βομβαρδισμό της Γης, της Σελήνης και του Άρη.
  • Η καταστροφή του μητρικού σώματος του αστεροειδούς Eulalia απελευθέρωσε θραύσματα που εισήλθαν σε τροχιές προς τους εσωτερικούς πλανήτες μέσω βαρυτικών συντονισμών και του φαινομένου Γιαρκόφσκι.
  • Η Σελήνη χρησιμεύει ως αρχείο για τις αρχαίες συγκρούσεις, καθώς η γεωλογική της επιφάνεια διατηρεί κρατήρες που έχουν διαγραφεί στη Γη.
  • Υπολογίζεται ότι για κάθε μεγάλη πρόσκρουση στη Σελήνη υπήρχαν περίπου 20 αντίστοιχες στη Γη, υποδηλώνοντας έντονο κοσμικό βομβαρδισμό στον πλανήτη μας.
  • Η περίοδος του βομβαρδισμού συμπίπτει με σημαντικές κλιματικές αλλαγές και μεταβολές στη βιόσφαιρα, ενώ πιθανώς επηρέασε και την ηφαιστειακή δραστηριότητα στον Άρη.
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Μια γιγαντιαία σύγκρουση στη Ζώνη των Αστεροειδών πριν από περίπου 800 εκατομμύρια χρόνια ενδέχεται να προκάλεσε έναν εκτεταμένο βομβαρδισμό των εσωτερικών πλανητών του Ηλιακού Συστήματος, με πιθανές συνέπειες τόσο για τη γεωλογική εξέλιξη όσο και για τη ζωή στη Γη, σύμφωνα με νέα μελέτη του Southwest Research Institute (SwRI).

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η καταστροφική διάλυση του μητρικού σώματος του αστεροειδούς Eulalia απελευθέρωσε τεράστιο αριθμό θραυσμάτων, τα οποία κατέληξαν να συγκρουστούν με τη Γη, τη Σελήνη και τον Άρη, πυροδοτώντας μία από τις εντονότερες περιόδους προσκρούσεων στην ιστορία του εσωτερικού Ηλιακού Συστήματος.

Η Σελήνη αποκάλυψε τι συνέβη στη Γη

«Ο ρόλος που έπαιξαν οι συγκρούσεις αστεροειδών στη διαμόρφωση της προέλευσης και της εξέλιξης της ζωής στο Ηλιακό Σύστημα παραμένει ελάχιστα κατανοητός», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, δρ. William Bottke.

Όπως εξηγεί, η έντονα κρατηροποιημένη επιφάνεια της Σελήνης λειτουργεί ως ένα αρχείο του παρελθόντος, καθώς δεν έχει υποστεί τις γεωλογικές μεταβολές που διαγράφουν τα ίχνη των αρχαίων συγκρούσεων στη Γη.

Στον πλανήτη μας, η τεκτονική των πλακών, η ηφαιστειακή δραστηριότητα και η διάβρωση έχουν εξαφανίσει σχεδόν όλα τα ίχνη προσκρούσεων ηλικίας άνω των 650 εκατομμυρίων ετών. Για τον λόγο αυτό, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τη Σελήνη ως «χρονοκάψουλα», ώστε να ανασυνθέσουν τα γεγονότα που συνέβησαν και στη Γη.

Η σύγκρουση που εξαπέλυσε καταιγίδα αστεροειδών

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε προηγμένα υπολογιστικά μοντέλα για να συνδέσει την περίοδο έντονων προσκρούσεων με τη δημιουργία της οικογένειας αστεροειδών Eulalia.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το μητρικό σώμα της οικογένειας διαλύθηκε έπειτα από σύγκρουση με άλλο αντικείμενο, σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της Ζώνης των Αστεροειδών, κοντά στον βαρυτικό συντονισμό 3:1 με τον Δία. Η περιοχή αυτή λειτουργεί σαν «βαρυτική έξοδος», επιτρέποντας στα θραύσματα να εγκαταλείψουν τη Ζώνη των Αστεροειδών και να κατευθυνθούν προς τις τροχιές των εσωτερικών πλανητών.

Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι περίπου το 50% των θραυσμάτων εισήλθε σχεδόν αμέσως σε αυτή τη βαρυτική δίοδο, προκαλώντας έναν μαζικό βομβαρδισμό της Σελήνης, της Γης και του Άρη.

Τα επόμενα 100 έως 150 εκατομμύρια χρόνια, ακόμη ένα 25% των θραυσμάτων οδηγήθηκε προς το εσωτερικό του Ηλιακού Συστήματος μέσω του λεγόμενου φαινομένου Γιαρκόφσκι, κατά το οποίο η θερμική ακτινοβολία μεταβάλλει σταδιακά την τροχιά μικρών αστεροειδών.

Περίπου 20 μεγάλες συγκρούσεις στη Γη για κάθε μία στη Σελήνη

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η διάλυση του μητρικού σώματος της Eulalia μπορεί να εξηγήσει την ηλικία πολλών μεγάλων κρατήρων της Σελήνης, οι οποίοι σχηματίστηκαν πριν από περίπου 800 εκατομμύρια χρόνια.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι για κάθε μεγάλη πρόσκρουση στη Σελήνη αντιστοιχούσαν περίπου 20 συγκρούσεις ίδιου ή μεγαλύτερου μεγέθους στη Γη, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο πλανήτης μας δέχθηκε έναν εξαιρετικά έντονο κοσμικό βομβαρδισμό.

Συνδέεται με μεγάλες αλλαγές στο κλίμα και στη ζωή;

Η χρονική περίοδος του βομβαρδισμού συμπίπτει με μια εποχή έντονης ψύξης του πλανήτη και σημαντικών αλλαγών στη βιόσφαιρα, γεγονός που έχει κινήσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων.

«Δεδομένου ότι η κορύφωση αυτού του βομβαρδισμού συμπίπτει με μια περίοδο εκτεταμένης ψύξης και σημαντικών μεταβολών στη βιόσφαιρα, είναι δελεαστικό να υποθέσουμε ότι τα δύο γεγονότα μπορεί να συνδέονται», σημείωσε ο Bottke.

Παρότι η υπόθεση αυτή δεν έχει ακόμη αποδειχθεί, οι ερευνητές θεωρούν ότι οι τεράστιες προσκρούσεις ίσως επηρέασαν το κλίμα, το περιβάλλον και την εξέλιξη της ζωής.

Στον Άρη, αντίστοιχα, εκτιμάται ότι οι συγκρούσεις προκάλεσαν ισχυρούς σεισμούς και πιθανόν συνδέθηκαν χρονικά με αυξημένη ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Η μελέτη καταλήγει ότι ορισμένες καταστροφικές συγκρούσεις στη Ζώνη των Αστεροειδών μπορούν να έχουν επιπτώσεις που εκτείνονται σε ολόκληρο το εσωτερικό Ηλιακό Σύστημα, επηρεάζοντας την εξέλιξη των βραχωδών πλανητών για εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια.

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