Οι ευρωπαϊκοί αγώνες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού με προσφορές και ενισχυμένες αποδόσεις* στο Pamestoixima

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Οι ευρωπαϊκοί αγώνες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού με προσφορές και ενισχυμένες αποδόσεις* στο Pamestoixima
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Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός δίνουν σήμερα τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια τους. Στις 20:00, στην «Λούμπλιν Αρένα» της Πολωνίας, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Ντιναμό Κιέβου για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 21:00, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξι στην Ουγγαρία, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference league.

Το Pamestoixima.gr προσφέρει τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων με ενισχυμένες αποδόσεις και πολλά ειδικά στοιχήματα. Δείτε ορισμένες από τις επιλογές:

Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ

Να μην σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ, 4.10* από 3.30Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ, 3.75*από 3.10Over 3.5 γκολ, να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8.5 κόρνερ, 6.90* από 5.75

Πάξι – Παναθηναϊκός

Over 1.5 Παναθηναϊκός γκολ & Over 5.5 Παναθηναϊκός κόρνερ,3.70* από 3.00Παναθηναϊκός να κερδίσει, Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ, 4.15 από 3.40Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες, Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ

Conference & Europa League: Οι ελληνικές ομάδες σε ανταμείβουν στο Pamestoixima.gr

Οι ελληνικές συμμετοχές στο Conference League και Europa League στο Pamestoixima.gr αποκτούν ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον! Καθώς, τοποθετώντας στοίχημα στους αγώνες Πάξι-Παναθηναϊκός και Ντιναμό Κιέβου-ΠΑΟΚ κερδίζεις 30 έπαθλα* ανεξάρτητα από την έκβασή του!

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