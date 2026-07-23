Αυτοί είναι οι εννιά νέοι αντιπρόεδροι σε ΣτΕ και Άρειο Πάγο

Snapshot Το Υπουργικό Συμβούλιο προήγαγε εννέα ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς σε αντιπροέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προήχθησαν έξι σύμβουλοι: Παρασκευή Μπραΐμη, Σοφία Βιτάλη, Μαρία Σωτηροπούλου, Χριστίνα Σιταρά, Ρωξάνη Γιαννουλάτου και Δημήτριος Βασιλειάδης.

Στον Άρειο Πάγο προήχθησαν τρεις αρεοπαγίτες: Παναγιώτης Βενιζελέας, Ευτύχιος Νικόπουλος και Νίκη Κατσιαούνη.

Οι νέοι αντιπρόεδροι αναλαμβάνουν καθήκοντα στα ανώτατα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια της χώρας.

Η απόφαση ελήφθη διά περιφοράς μετά από εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη. Snapshot powered by AI

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη διά περιφοράς έπειτα από εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, προήχθησαν συνολικά εννέα ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί στις θέσεις των αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προήχθησαν οι σύμβουλοι Επικρατείας Παρασκευή Μπραΐμη, Σοφία Βιτάλη, Μαρία Σωτηροπούλου, Χριστίνα Σιταρά, Ρωξάνη Γιαννουλάτου και Δημήτριος Βασιλειάδης.

Αντίστοιχα, στον Άρειο Πάγο προήχθησαν οι αρεοπαγίτες Παναγιώτης Βενιζελέας, Ευτύχιος Νικόπουλος και Νίκη Κατσιαούνη, οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα αντιπροέδρων του ανώτατου πολιτικού και ποινικού δικαστηρίου.

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