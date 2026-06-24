Αρειος Πάγος: Επιλέχθηκαν οι νέοι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς

Snapshot Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου επέλεξε νέους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς για την ενίσχυση της ελληνικής ομάδας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο Δημήτρης Ζημιανίτης επιλέχθηκε από τον βαθμό του εισαγγελέα Εφετών ως εντεταλμένος, με αναπληρώτρια την Ολυμπία Κλειτσάκη.

Από τον βαθμό των εισαγγελέων Πρωτοδικών επελέγησαν οι Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς, με αναπληρωτές τον Δομένικο

Θεολόγο Δελήβεη και τη Μαρία Ρηγοπούλου.

Η ενίσχυση της ελληνικής ομάδας έγινε μετά από πρωτοβουλία του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, σε απάντηση αιτήματος της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρας Κοβέσι. Snapshot powered by AI

Στην επιλογή νέων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων προχώρησε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής ομάδας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που χειρίζεται υποθέσεις απάτης και κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Συμβούλιο, το οποίο επέλεξε από τον βαθμό του εισαγγελέα Εφετών τον Δημήτρη Ζημιανίτη, εκπρόσωπο Τύπου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Αναπληρώτριά του ορίστηκε η Ολυμπία Κλειτσάκη.

Παράλληλα, από τον βαθμό των εισαγγελέων Πρωτοδικών επελέγησαν οι Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς, ενώ ως αναπληρωτές τους ορίστηκαν ο Δομένικος-Θεολόγος Δελήβεης και η Μαρία Ρηγοπούλου.

Η ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έρχεται σε συνέχεια σχετικής πρωτοβουλίας του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος ανταποκρίθηκε σε αίτημα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρας Κοβέσι.