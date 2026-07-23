Θλίψη στη Βιάννο: Εκοιμήθη ο αγαπητός εφημέριος της Άρβης - Το συλλυπητήριο μήνυμα του Δήμαρχου

Snapshot Ο π. Στυλιανός Γεωργιανάκης, εφημέριος της Ενορίας Αγίου Παντελεήμονος Άρβης, απεβίωσε μετά από μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Υπηρέτησε την Ενορία της Άρβης με ήθος, ταπεινότητα και αφοσίωση, αφήνοντας σημαντικό πνευματικό και ποιμαντικό έργο.

Συμβάλλοντας στην ανέγερση του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, είχε καθοριστικό ρόλο στην τοπική εκκλησιαστική κοινότητα.

Διετέλεσε δάσκαλος και διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο Άρβης, κερδίζοντας την εκτίμηση μαθητών και γονέων.

Ο Δήμαρχος Βιάννου εξέφρασε τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τόνισε το μεγάλο κενό που αφήνει στην τοπική κοινωνία. Snapshot powered by AI

Για το «μεγάλο ταξίδι» αναχώρησε σήμερα ο εφημέριος της Ενορίας Αγίου Παντελεήμονος Άρβης, ο π. Στυλιανός Γεωργιανάκης από τον Αμιρά, ο οποίος εκοιμήθη το πρωί της Πέμπτης (23/7), έχοντας παλέψει γενναία και με αξιοπρέπεια με το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρούσε.

Η απώλειά του βύθισε στη θλίψη την τοπική κοινωνία που έχασε άνθρωπο ευσεβή και δοτικό, ο οποίος υπηρέτησε με ήθος, ταπεινότητα και αφοσίωση την Ενορία του, όντας στο πλευρό όλων.

Στο άκουσμα του θανάτου του ο Δήμαρχος Βιάννου εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

«Ο π. Στυλιανός υπήρξε ένας ιδιαίτερα αγαπητός και ευσεβής κληρικός, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην προσφορά προς την Εκκλησία και την τοπική κοινωνία, προσφέροντας τα μέγιστα.

Υπηρέτησε με ανιδιοτελή αγάπη την Ενορία της Άρβης, αφήνοντας σημαντικό πνευματικό και ποιμαντικό έργο, εχοντας συμβάλλει καθοριστικά και στην ανέγερση του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ενορία της Άρβης.

Ταυτόχρονα προσέφερε τα μέγιστα και ως εκπαιδευτικός, όντας δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο Άρβης, ενώ διετέλεσε και Διευθυντής του σχολείου, κερδίζοντας την εκτίμηση και την αγάπη μαθητών και γονέων.

Η παρουσία και η διακονία του άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην Ενορία και στην τοπική κοινωνία. Ο θάνατος του άφηνει ένα μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τη σύζυγο τα παιδιά του και τα εγγόνια του, καθώς και σε όλους τους οικείους του. Ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος «φωτεινός» που δε θα ξεχάσουμε ποτέ, αλλά θα παραμένει «ζωντανός» στις καρδιές μας», δήλωσε ο κ. Μπαριτάκης.

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