Ιστορική στιγμή: Ανθρωποειδή ρομπότ χειρουργούν ζώα – Απίστευτες εικόνες

Τηλεχειριζόμενα ανθρωποειδή ρομπότ σε λαπαροσκοπική επέμβαση: Υποσχέσεις, όρια και επόμενα βήματα.

Newsbomb

Ιστορική στιγμή: Ανθρωποειδή ρομπότ χειρουργούν ζώα – Απίστευτες εικόνες
ΥΓΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Χειρουργοί χρησιμοποίησαν τηλεχειριζόμενα ανθρωποειδή ρομπότ για λαπαροσκοπική αφαίρεση χοληδόχου κύστης σε ζωντανούς χοίρους, με πλήρη ανθρώπινο έλεγχο.
  • Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι πιο συμπαγή και λειτουργούν σε τυπικά χειρουργικά περιβάλλοντα, προσφέροντας προοπτικές για χρήση σε απομακρυσμένες ή ειδικές συνθήκες.
  • Η τεχνολογία παρουσίασε τεχνικά εμπόδια όπως καθυστερήσεις, συγκρούσεις εργαλείων και μεγαλύτερη διάρκεια επέμβασης σε σχέση με τα υπάρχοντα συστήματα.
  • Τα ρομπότ δεν λειτουργούν αυτόνομα και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους χειρουργούς, που παραμένουν απαραίτητοι για την κρίση και τον έλεγχο της επέμβασης.
  • Η μέθοδος βρίσκεται σε πρώιμο προκλινικό στάδιο και απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για ασφάλεια, αξιοπιστία και κανονιστική έγκριση πριν εφαρμοστεί σε ανθρώπους.
Snapshot powered by AI

Μια πρόσφατη έκθεση στο Nature περιγράφει μια παγκόσμια πρωτοπορία για τη ρομποτική χειρουργική: χειρουργοί χρησιμοποίησαν τηλεχειριζόμενα ανθρωποειδή ρομπότ, για να ολοκληρώσουν μια λαπαροσκοπική αφαίρεση χοληδόχου κύστης σε ζωντανούς χοίρους!

Δεν επρόκειτο για αυτόνομη χειρουργική επέμβαση και δεν πραγματοποιήθηκε σε ανθρώπους. Σε κάθε βήμα της επέμβασης τα ρομπότ ποτέ δεν ανέλαβαν πρωτοβουλία, αλλά οι άνθρωποι χειρουργοί είχαν τον έλεγχο από μια κονσόλα. Η σημασία είναι ότι τα ρομπότ ήταν ανθρωποειδή, κινητά και ικανά να λειτουργούν με τυπικά λαπαροσκοπικά εργαλεία σε περιβάλλον χειρουργείου, αντί να είναι σταθερά, ειδικά κατασκευασμένα χειρουργικά συστήματα.

robots2.jpg

Τι ακριβώς έκαναν οι χειρουργοί

Η επέμβαση ήταν λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή: χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστης μέσω μικρών κοιλιακών οπών. Στους ανθρώπους, αυτή είναι μια κοινή και ελάχιστα επεμβατική διαδικασία. Σε αυτήν τη μελέτη, πραγματοποιήθηκε σε αναισθητοποιημένους χοίρους για να ελεγχθεί η σκοπιμότητά της πριν από οποιαδήποτε πιθανή ανθρώπινη χρήση.

Τα ρομπότ βοήθησαν στην εκτέλεση βασικών χειρουργικών βημάτων: τοποθέτηση εργαλείων μέσω θυρών, απόσυρση ιστού, ανατομή της χοληδόχου κύστης από τον περιβάλλοντα ιστό, αποκοπή δομών και αφαίρεση της χοληδόχου κύστης από την ηπατική κοίτη.

Σε μια φάση χρησιμοποιήθηκε μια ομάδα ανθρωποειδών ρομπότ, με ένα εξ αυτών να χειρουργεί και έναν κανονικό άνθρωπο χειρουργό να το βοηθά. Σε μια άλλη φάση χρησιμοποιήθηκαν δύο τηλεχειριζόμενα ανθρωποειδή ρομπότ που συνεργάζονταν δίπλα-δίπλα!

Γιατί είναι σημαντική αυτή η εξέλιξη στη ρομποτική χειρουργική

Τα περισσότερα χειρουργικά ρομπότ είναι εξειδικευμένα συστήματα που κατασκευάζονται για χειρουργεία. Είναι μεγάλα, ακριβά και συχνά απαιτούν ειδική εγκατάσταση, εκπαιδευμένες ομάδες και προσαρμοσμένους χώρους.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι διαφορετικά, επειδή εργάζονται σε περιβάλλοντα ήδη σχεδιασμένα για ανθρώπους. Θεωρητικά, αυτό θα μπορούσε να τα κάνει ευκολότερα στην ανάπτυξη σε απομακρυσμένα νοσοκομεία, σε περιβάλλοντα καταστροφών, στη στρατιωτική ιατρική, σε αγροτικές περιοχές ή ακόμα και σε διαστημικές αποστολές, όπου μια πλήρης χειρουργική ρομποτική πλατφόρμα μπορεί να είναι μη πρακτική.

Η ομάδα του πανεπιστημίου του San Diego, που ηγήθηκε της έρευνας, περιέγραψε τα ανθρωποειδή ρομπότ ως πιο συμπαγή σε σύγκριση με τα παραδοσιακά ρομποτικά χειρουργικά συστήματα. Αλλά το συμπαγές δεν σημαίνει αυτομάτως και κλινικά έτοιμα για λειτουργία. Η χειρουργική επέμβαση απαιτεί εξαιρετική ακρίβεια, αξιοπιστία, στειρότητα και ασφάλεια.

Ποιοι ήταν οι κύριοι περιορισμοί;

Η μελέτη απέδειξε ότι το όλο εγχείρημα μπορεί πράγματι να λειτουργήσει, αλλά όχι ότι είναι μια μέθοδος έτοιμη για φροντίδα ανθρώπων ασθενών. Οι ερευνητές ανέφεραν σημαντικά τεχνικά εμπόδια, όπως:

  • καθυστέρηση
  • συγκρούσεις εργαλείων
  • συνεχείς επαναρυθμίσεις/βαθμονομήσεις
  • μεγαλύτερη διάρκεια της χειρουργικής διαδικασίας σε σύγκριση με τα υπάρχοντα ρομποτικά συστήματα

Αυτά τα προβλήματα έχουν σημασία, επειδή μικρές καθυστερήσεις ή ανακριβείς κινήσεις μπορούν να γίνουν σοβαρές κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Πριν αυτή η τεχνολογία δοκιμαστεί σε ανθρώπους, απαιτούνται ισχυρότερα ερευνητικά στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια, την αξιοπιστία, την αποστείρωση, την υποστήριξη έκτακτης ανάγκης, την εκπαίδευση των τηλε-χειρουργών και την αναθεώρηση των κανονισμών.

1784795772152-479921270-robots1.jpg

Θα μπορούσε αυτό να αντικαταστήσει τους χειρουργούς;

Όχι βέβαια! Σε αυτήν την μελέτη, τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν τα εργαλεία, που ελέγχονταν από χειρουργούς. Δεν αποφάσιζαν τα ρομπότ μόνα τους τι να κόψουν, να ψαλιδίσουν ή να αφαιρέσουν.

Ο πιο ρεαλιστικός βραχυπρόθεσμος στόχος είναι η ρομποτική βοήθεια: να βοηθηθούν οι χειρουργοί να επεκτείνουν την εμβέλειά τους, να μειώσουν την κόπωση ή να χειρουργήσουν σε μέρη, όπου η εξειδικευμένη χειρουργική φροντίδα είναι περιορισμένη. Η κρίση του ανθρώπου χειρουργού παραμένει αναντικατάστατη.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί χρησιμοποιήθηκαν χοίροι;

Οι χοίροι χρησιμοποιούνται συχνά στην χειρουργική έρευνα, επειδή η ανατομία τους και ο χειρισμός των ιστών τους μπορούν να παρέχουν έναν ρεαλιστικό προκλινικό μοντέλο πριν από τις μελέτες σε ανθρώπους.

Θα μπορούσε αυτό να καταστήσει διαθέσιμη τη χειρουργική επέμβαση σε απομακρυσμένες περιοχές;

Πιθανώς, αλλά όχι σύντομα. Η απομακρυσμένη χειρουργική επέμβαση απαιτεί αξιόπιστη επικοινωνία, χαμηλή καθυστέρηση, εκπαιδευμένη τοπική υποστήριξη, σχέδια έκτακτης ανάγκης και αυστηρή εποπτεία ασφαλείας.

Συμπέρασμα

Νέα έκθεση αποδεικνύει μια σημαντική ιδέα: τηλεχειριζόμενα ανθρωποειδή ρομπότ μπορούν να εκτελούν σύνθετα λαπαροσκοπικά βήματα σε χειρουργική επέμβαση σε ζωντανά ζώα υπό τον έλεγχο ανθρώπων χειρουργών.

Η υπόσχεση είναι η ευρύτερη πρόσβαση σε προηγμένες χειρουργικές δυνατότητες σε δυσπρόσιτες περιοχές. Εντούτοις, πρόκειται για πρώιμη προκλινική έρευνα, όχι για τεχνολογία έτοιμη για ανθρώπινα χειρουργεία.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άνοιγμα Δούρου σε Κοτζιά - Τι είπαν σε τηλεφωνική επικοινωνία

12:56ANNOUNCEMENTS

Οι ευρωπαϊκοί αγώνες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού με προσφορές και ενισχυμένες αποδόσεις* στο Pamestoixima.gr

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης

12:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

12:50LIFESTYLE

Φωτεινή Ψυχίδου - Δημήτρης Κοργιαλάς: Βάφτισαν τον 9χρονο γιο τους στη Ναύπακτο - Οι εικόνες από το μυστήριο

12:48LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο τερματίζει πρώτο στην καρδιά του καλοκαιριού;

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Ανοιχτά για το κοινό με δωρεάν είσοδο μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι

12:43WHAT THE FACT

Σύγκρουση στη Ζώνη των Αστεροειδών ίσως προκάλεσε πλανητικό βομβαρδισμό πριν από 800 εκατ. χρόνια

12:37ANNOUNCEMENTS

Κάνε το επόμενο βήμα στις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Νταλίκα στην Αίγυπτο σώζει από ανατροπή φορτηγό που του έσκασε το λάστιχο

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη λειτουργία ο Αυτοκινητόδρομος Ε65: Η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά θα γίνεται σε 4 ώρες

12:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Με 19.710 μόρια «πέρασε» η πρώτη μαθήτρια στην Ιατρική - «Η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με τα μόρια»

12:29ΥΓΕΙΑ

Ιστορική στιγμή: Ανθρωποειδή ρομπότ χειρουργούν ζώα – Απίστευτες εικόνες

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Γιατί δεν είχε απελαθεί ο Αιγύπτιος, αφού ήταν σεσημασμένος

12:22ΠΑΙΔΕΙΑ

Σοφία Ζαχαράκη: «Ένας μεγάλος στόχος γίνεται σήμερα πραγματικότητα» - Το μήνυμά της μετά την ανακοίνωση των βάσεων

12:21ΕΘΝΙΚΑ

ΚΥΣΕΑ: Πράσινο σε εξοπλιστικά €4,2 δισ. και στην Ασπίδα του Αχιλλέα

12:16ΥΓΕΙΑ

Στο νοσοκομείο λόγω καύσωνα και νέοι – Νόμιζαν ότι θα γλιτώσουν την αφυδάτωση με ενεργειακά ποτά

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική «θύελλα» στη Γερουσία για τον πόλεμο στο Ιράν: Στο «μικροσκόπιο» ο Πιτ Χέγκσεθ - «Eσείς αποτύχατε, όχι οι στρατιώτες στην πρώτη γραμμή»

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας βαμμένος «Τζόκερ» χόρευε με το εσώρουχο και βούτηξε στον Θερμαϊκό– Δείτε βίντεο

12:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Finos Film: «30 χρόνια χωρίς την Αλίκη» -Το συγκινητικό αφιέρωμα της στις αξέχαστες ταινίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Δείτε αναλυτικά όλες τις σχολές

11:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Σε ποιες σχολές ο τελευταίος «πέρασε» με λίγο πάνω από 7.000 μόρια - Σε ποια από αυτές ο πρώτος είχε 19.010 μόρια

11:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 48ωρο

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος που δολοφόνησε τον γνωστό ποινικολόγο

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Πρωτοφανής η αγριότητα του 28χρονου δράστη -Έσπασε το χέρι του από τα χτυπήματα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι εμφανίζονται ως εκδικητές της Τροίας με αφορμή την «Οδύσσεια»: Ο Μωάμεθ ο κατακτητής, η Καλλίπολη και οι ««Δούρειοι Ίπποι»

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Η μια κόρη είδε μόνο τα πόδια του και τα αίματα, ευτυχώς γιατί δεν αντεχόταν απ' ό,τι μου είπαν» -Η συγκλονιστική μαρτυρία του αδελφού του

09:27WHAT THE FACT

Έριξαν 60.000 λίτρα χλωρίνης και χρωστικής στις ακτές των ΗΠΑ: Ένα χρόνο μετά, το πείραμα έφερε καλά νέα

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική αλλαγή με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας - Οι 9 περιοχές υψηλού κινδύνου

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Γιατί δεν είχε απελαθεί ο Αιγύπτιος, αφού ήταν σεσημασμένος

09:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα» - Η κυνική ομολογία του Αιγύπτιου δολοφόνου

14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Estofex: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στην Ελλάδα – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο επίκεντρο

12:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Με 19.710 μόρια «πέρασε» η πρώτη μαθήτρια στην Ιατρική - «Η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με τα μόρια»

11:05ΕΥ ΖΗΝ

Οδηγούσε για 28 χρόνια με κλειστό παράθυρο - Πώς επηρεάστηκε το πρόσωπό του

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Πότε θα φωτιστεί ο ουρανός με το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

11:08WHAT THE FACT

Στο μυαλό του Νόλαν: Όταν η Παγώνη γίνεται Ωραία Ελένη, ο ροζ πάνθηρας είναι μπλε, η Ριάνα Σακελλαρίου και οι δίδυμοι πύργοι... ένας

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις που «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ