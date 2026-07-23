ΕΕ: Επέβαλε πρόστιμο ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ στη Google

Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές επέβαλαν πρόστιμο ύψου 890 εκατομμυρίων ευρώ στη Google με το σκεπτικό ότι η εταιρεία παρέχει προνομιακή μεταχείριση στις δικές της υπηρεσίες.

Νατάσα Παυλοπούλου

ΕΕ: Επέβαλε πρόστιμο ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ στη Google
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ στη Google για προνομιακή μεταχείριση των δικών της υπηρεσιών στην αναζήτηση.
  • Η Google ευνοεί τα δικά της εργαλεία αναζήτησης για καταστήματα και ξενοδοχεία εις βάρος ανταγωνιστών, σύμφωνα με τα ευρήματα της Επιτροπής.
  • Ο αλγόριθμος αναζήτησης της Google τοποθετεί τα προϊόντα της σε πιο εμφανή σημεία, περιορίζοντας την προβολή τρίτων επιχειρήσεων.
  • Η Google παραβιάζει τον κανονισμό που επιτρέπει στους προγραμματιστές εφαρμογών να ενημερώνουν τους πελάτες για εναλλακτικές και φθηνότερες προσφορές εκτός του Google Play Store.
  • Η εταιρεία εμποδίζει τους προγραμματιστές να προωθούν ελεύθερα προσφορές και να συνεργάζονται με κανάλια διανομής εκτός του Google Play Store.
Snapshot powered by AI

Σε μια απόφαση-σταθμό για το μέλλον του ψηφιακού εμπορίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ στον αμερικανικό τεχνολογικό γίγαντα Google την Πέμπτη για δύο παραβιάσεις του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) – στη μεγαλύτερη συνολική κύρωση που έχει επιβληθεί μέχρι στιγμής βάσει του εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Πρόκειται για την πρώτη χρηματική ποινή που επιβάλλεται στον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), του αυστηρού νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ που σχεδιάστηκε για να περιορίσει τις μονοπωλιακές πρακτικές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και να διασφαλίσει τον θεμιτό ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Google ευνοεί συστηματικά τις δικές της εξειδικευμένες υπηρεσίες —όπως εργαλεία αναζήτησης για καταστήματα και ξενοδοχεία— εις βάρος των ανταγωνιστών της. Η Κομισιόν υπογράμμισε ότι ο αλγόριθμος αναζήτησης τοποθετεί τα προϊόντα της ίδιας της εταιρείας σε πολύ πιο εμφανή σημεία στα αποτελέσματα, στερώντας από τρίτες επιχειρήσεις την απαραίτητη προβολή και πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας παραβιάζει επίσης τα λεγόμενα μέτρα κατά του συστήματος διεύθυνσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι προγραμματιστές εφαρμογών που διανέμουν το προϊόν τους μέσω του Google Play θα πρέπει να είναι σε θέση να ενημερώνουν τους πελάτες για εναλλακτικές, μερικές φορές φθηνότερες προσφορές. Αυτοί οι προγραμματιστές θα πρέπει να είναι σε θέση να κατευθύνουν τους πελάτες σε αυτές τις προσφορές, ακόμη και αν βρίσκονται σε εξωτερικούς ιστότοπους εκτός του Google Play Store.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι η Google δεν συμμορφώθηκε με την εν λόγω υποχρέωση. «Συγκεκριμένα, η Google εμποδίζει τους προγραμματιστές εφαρμογών να επικοινωνούν και να προωθούν ελεύθερα προσφορές και να συνάπτουν συμβάσεις με χρήστες σε κανάλια διανομής της επιλογής τους, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων εφαρμογών τρίτων», ανέφερε η Επιτροπή.

Η απόφαση, η οποία αναμενόταν εδώ και πολύ καιρό – με την έρευνα να διαρκεί περισσότερο από δύο χρόνια – επιβεβαιώνει τα προκαταρκτικά ευρήματα που εξέδωσε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2025. Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ δεν έχει δώσει καμία επίσημη εξήγηση για το γιατί η επιβολή του νόμου παρατάθηκε τόσο πολύ. Ωστόσο υπάρχει έκδηλη ανησυχία ήταν ότι η Επιτροπή ανησυχούσε για τα αντίποινα των ΗΠΑ. Μόλις αυτή την εβδομάδα, αρκετοί Αμερικανοί γερουσιαστές προέτρεψαν τον Τραμπ να αναλάβει δράση για τις «ακραίες» εφαρμογές του Νόμου DMA σε αμερικανικούς κολοσσούς.

Η Google έχει πλέον προθεσμία 60 ημερών για να συμμορφωθεί με την απόφαση της ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να τερματίσει όλες τις αμφιλεγόμενες πρακτικές, διαφορετικά κινδυνεύει με ημερήσιες κυρώσεις έως και 5% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών της. Η Επιτροπή δήλωσε ότι διεξήγαγε «εποικοδομητικό διάλογο» με την Google σχετικά με πιθανές αλλαγές, μερικές από τις οποίες ο τεχνολογικός γίγαντας έχει ήδη προτείνει.

Σε δήλωσή του, ο Κεντ Γουόκερ, πρόεδρος παγκόσμιων υποθέσεων της Google, κατηγόρησε τους κανονισμούς της ΕΕ ότι καθιστούν τα προϊόντα «χειρότερα», ισχυριζόμενος ότι οι αλλαγές στην DMA θα την αναγκάσουν να «αφαιρέσει τις λειτουργίες αναζήτησης σε πραγματικό χρόνο που αγαπούν οι Ευρωπαίοι» και να «καταργήσει τις προστασίες ασφαλείας στο Google Play».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Σταυριανός: Πέθανε στα 77 του ο συνθέτης και λογοτέχνης

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Σε πύρινο κλοιό η Γαλλία: Πάνω απο 20.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, 12.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

14:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Έως 30 Ιουλίου η υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής Ιουνίου

14:23LIFESTYLE

Χαίντι Κλουμ: Ποζάρει τοπλες στην παραλία και διαφημίζει τα... πατατάκια της - Βίντεο

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Μισή «κωλοτούμπα» από τον Τσίπρα για τα μη κρατικά ΑΕΙ, δεν κάνει την άλλη μισή για το άρθρο 16 γιατί θέλει να κλείσει το μάτι σε συγκεκριμένα ακροατήρια

14:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καστοριά: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για τηλεφωνικές απάτες- Ανήλικοι μεταξύ των συλληφθέντων

14:11ΕΘΝΙΚΑ

«Ασπίδα του Αχιλλέα», πύραυλοι HELLFIRE, αναβάθμιση φρεγατών ΜΕΚΟ, μεταγωγικά C-390: Τα 10+1 εξοπλιστικά προγράμματα αξίας €4,2 δισ. που ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέο Μεξικό: Αρκούδα σκαρφάλωσε σε κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος και εγκλωβίστηκε - Βίντεο

14:08ANNOUNCEMENTS

Roaming με χαμηλότερες χρεώσεις και περισσότερα data από την COSMOTE TELEKOM

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Συγκλονιστικές μαρτυρίες στο Newsbomb.gr - «Η σύζυγός μου ζούσε για 50 λεπτά αβοήθητη και κατέληξε»

14:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Μετωπική Καρχιμάκη - Γιαννακοπούλου για τον νόμο Πιερρακάκη

13:59ΦΑΡΜΑΚΟ

Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη: Φθίνουσα η πορεία της πρόσβασης των ασθενών σε νέες θεραπείες στην Ελλάδα

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 51 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

13:52LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Συγκινεί η ανάρτησή του για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη - «Ξεκουράσου, κανένας δε σε ξέχασε»

13:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Δεν θέλω παιδιά, έχω σχέση με ένα chatbot» - Η Κίνα απαγορεύει τους συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση της Delta δέχθηκε προειδοποίηση για εκτοξευτήρα πυραύλων

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη για κακουργήματα ο ιατροδικαστής Χανίων

13:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

13:32ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Επέβαλε πρόστιμο ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ στη Google - «Θα αναγκαστούμε να αφαιρέσουμε εφαρμογές που αγαπούν οι Ευρωπαίοι»

13:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πώς κινήθηκαν οι περιζήτητες σχολές - Πού ανέβηκαν και πού έπεσαν περισσότερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Σε ποιες σχολές ο τελευταίος «πέρασε» με λίγο πάνω από 7.000 μόρια - Σε ποια από αυτές ο πρώτος είχε 19.010 μόρια

11:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Δείτε αναλυτικά όλες τις σχολές

11:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 48ωρο

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος που δολοφόνησε τον γνωστό ποινικολόγο

09:27WHAT THE FACT

Έριξαν 60.000 λίτρα χλωρίνης και χρωστικής στις ακτές των ΗΠΑ: Ένα χρόνο μετά, το πείραμα έφερε καλά νέα

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Πρωτοφανής η αγριότητα του 28χρονου δράστη -Έσπασε το χέρι του από τα χτυπήματα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι εμφανίζονται ως εκδικητές της Τροίας με αφορμή την «Οδύσσεια»: Ο Μωάμεθ ο κατακτητής, η Καλλίπολη και οι ««Δούρειοι Ίπποι»

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέο Μεξικό: Αρκούδα σκαρφάλωσε σε κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος και εγκλωβίστηκε - Βίντεο

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Οινόφυτα - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Η μια κόρη είδε μόνο τα πόδια του και τα αίματα, ευτυχώς γιατί δεν αντεχόταν απ' ό,τι μου είπαν» -Η συγκλονιστική μαρτυρία του αδελφού του

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη για κακουργήματα ο ιατροδικαστής Χανίων

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη λειτουργία ο Αυτοκινητόδρομος Ε65: Η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά θα γίνεται σε 4 ώρες

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική αλλαγή με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας - Οι 9 περιοχές υψηλού κινδύνου

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Συγκλονιστικές μαρτυρίες στο Newsbomb.gr - «Η σύζυγός μου ζούσε για 50 λεπτά αβοήθητη και κατέληξε»

12:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

13:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πώς κινήθηκαν οι περιζήτητες σχολές - Πού ανέβηκαν και πού έπεσαν περισσότερο

12:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Με 19.710 μόρια «πέρασε» η πρώτη μαθήτρια στην Ιατρική - «Η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με τα μόρια»

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Γιατί δεν είχε απελαθεί ο Αιγύπτιος, αφού ήταν σεσημασμένος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ