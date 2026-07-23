ΕΕ: Επέβαλε πρόστιμο ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ στη Google

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ στη Google για προνομιακή μεταχείριση των δικών της υπηρεσιών στην αναζήτηση.

Η Google ευνοεί τα δικά της εργαλεία αναζήτησης για καταστήματα και ξενοδοχεία εις βάρος ανταγωνιστών, σύμφωνα με τα ευρήματα της Επιτροπής.

Ο αλγόριθμος αναζήτησης της Google τοποθετεί τα προϊόντα της σε πιο εμφανή σημεία, περιορίζοντας την προβολή τρίτων επιχειρήσεων.

Η Google παραβιάζει τον κανονισμό που επιτρέπει στους προγραμματιστές εφαρμογών να ενημερώνουν τους πελάτες για εναλλακτικές και φθηνότερες προσφορές εκτός του Google Play Store.

Η εταιρεία εμποδίζει τους προγραμματιστές να προωθούν ελεύθερα προσφορές και να συνεργάζονται με κανάλια διανομής εκτός του Google Play Store. Snapshot powered by AI

Σε μια απόφαση-σταθμό για το μέλλον του ψηφιακού εμπορίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ στον αμερικανικό τεχνολογικό γίγαντα Google την Πέμπτη για δύο παραβιάσεις του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) – στη μεγαλύτερη συνολική κύρωση που έχει επιβληθεί μέχρι στιγμής βάσει του εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Πρόκειται για την πρώτη χρηματική ποινή που επιβάλλεται στον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), του αυστηρού νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ που σχεδιάστηκε για να περιορίσει τις μονοπωλιακές πρακτικές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και να διασφαλίσει τον θεμιτό ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Google ευνοεί συστηματικά τις δικές της εξειδικευμένες υπηρεσίες —όπως εργαλεία αναζήτησης για καταστήματα και ξενοδοχεία— εις βάρος των ανταγωνιστών της. Η Κομισιόν υπογράμμισε ότι ο αλγόριθμος αναζήτησης τοποθετεί τα προϊόντα της ίδιας της εταιρείας σε πολύ πιο εμφανή σημεία στα αποτελέσματα, στερώντας από τρίτες επιχειρήσεις την απαραίτητη προβολή και πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας παραβιάζει επίσης τα λεγόμενα μέτρα κατά του συστήματος διεύθυνσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι προγραμματιστές εφαρμογών που διανέμουν το προϊόν τους μέσω του Google Play θα πρέπει να είναι σε θέση να ενημερώνουν τους πελάτες για εναλλακτικές, μερικές φορές φθηνότερες προσφορές. Αυτοί οι προγραμματιστές θα πρέπει να είναι σε θέση να κατευθύνουν τους πελάτες σε αυτές τις προσφορές, ακόμη και αν βρίσκονται σε εξωτερικούς ιστότοπους εκτός του Google Play Store.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι η Google δεν συμμορφώθηκε με την εν λόγω υποχρέωση. «Συγκεκριμένα, η Google εμποδίζει τους προγραμματιστές εφαρμογών να επικοινωνούν και να προωθούν ελεύθερα προσφορές και να συνάπτουν συμβάσεις με χρήστες σε κανάλια διανομής της επιλογής τους, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων εφαρμογών τρίτων», ανέφερε η Επιτροπή.

Η απόφαση, η οποία αναμενόταν εδώ και πολύ καιρό – με την έρευνα να διαρκεί περισσότερο από δύο χρόνια – επιβεβαιώνει τα προκαταρκτικά ευρήματα που εξέδωσε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2025. Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ δεν έχει δώσει καμία επίσημη εξήγηση για το γιατί η επιβολή του νόμου παρατάθηκε τόσο πολύ. Ωστόσο υπάρχει έκδηλη ανησυχία ήταν ότι η Επιτροπή ανησυχούσε για τα αντίποινα των ΗΠΑ. Μόλις αυτή την εβδομάδα, αρκετοί Αμερικανοί γερουσιαστές προέτρεψαν τον Τραμπ να αναλάβει δράση για τις «ακραίες» εφαρμογές του Νόμου DMA σε αμερικανικούς κολοσσούς.

Η Google έχει πλέον προθεσμία 60 ημερών για να συμμορφωθεί με την απόφαση της ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να τερματίσει όλες τις αμφιλεγόμενες πρακτικές, διαφορετικά κινδυνεύει με ημερήσιες κυρώσεις έως και 5% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών της. Η Επιτροπή δήλωσε ότι διεξήγαγε «εποικοδομητικό διάλογο» με την Google σχετικά με πιθανές αλλαγές, μερικές από τις οποίες ο τεχνολογικός γίγαντας έχει ήδη προτείνει.

Σε δήλωσή του, ο Κεντ Γουόκερ, πρόεδρος παγκόσμιων υποθέσεων της Google, κατηγόρησε τους κανονισμούς της ΕΕ ότι καθιστούν τα προϊόντα «χειρότερα», ισχυριζόμενος ότι οι αλλαγές στην DMA θα την αναγκάσουν να «αφαιρέσει τις λειτουργίες αναζήτησης σε πραγματικό χρόνο που αγαπούν οι Ευρωπαίοι» και να «καταργήσει τις προστασίες ασφαλείας στο Google Play».

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