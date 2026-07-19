Google: Αφιερωμένο στον τελικό του Μουντιάλ το σημερινό doodle

Η Google τιμά τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρουσιάζοντας δύο ξεχωριστά doodles  

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Google: Αφιερωμένο στον τελικό του Μουντιάλ το σημερινό doodle
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η Google αφιερώνει το σημερινό Doodle στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με δύο εκδοχές που εναλλάσσονται, αναπαριστώντας τις εθνικές ομάδες Ισπανίας και Αργεντινής.
  • Το πρώτο «ο» στο λογότυπο της Google έχει μετατραπεί σε ποδοσφαιρική μπάλα και το σχέδιο θυμίζει κέντημα πάνω σε ποδοσφαιρική φανέλα.
  • Τα Google Doodles είναι ειδικές παραλλαγές του λογότυπου που τιμούν σημαντικά αθλητικά, ιστορικά και πολιτιστικά γεγονότα, με το πρώτο να δημιουργείται το 1998.
  • Πολλά Doodles είναι διαδραστικά και επιτρέπουν στους χρήστες να παίξουν παιχνίδια ή να μάθουν την ιστορία πίσω από το γεγονός ή πρόσωπο που τιμούν.
  • Η Google έχει δημιουργήσει χιλιάδες Doodles, μεταξύ των οποίων αφιερώματα σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Κύπελλα, σημαντικές προσωπικότητες και επιστημονικές ανακαλύψεις.
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Με ένα ειδικά σχεδιασμένο Doodle υποδέχεται η Google τη σημερινή ημέρα, αφιερώνοντας το λογότυπό της στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

Το σημερινό Doodle εμφανίζεται σε δύο διαφορετικές εκδοχές οι οποίες εναλάσσονται. Στη μία κυριαρχούν τα χρώματα της Ισπανίας, με το εθνόσημο της χώρας να αντικαθιστά το δεύτερο «ο» της λέξης Google, ενώ στην άλλη πρωταγωνιστεί η Αργεντινή, με τα γαλανόλευκα χρώματα και το έμβλημα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της.

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Το Google Doodle στα χρώματα της Αργεντινής

Και στις δύο εκδοχές, το πρώτο «ο» έχει μετατραπεί σε ποδοσφαιρική μπάλα, δίνοντας έμφαση στον μεγάλο τελικό της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του κόσμου, ενώ ολόκληρο το λογότυπο έχει σχεδιαστεί με υφή που θυμίζει κέντημα πάνω σε ποδοσφαιρική φανέλα, παραπέμποντας στις εθνικές ομάδες που διεκδικούν το τρόπαιο.

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Το Google Doodle στα χρώματα της Ισπανίας για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Με αυτή τη θεματική δημιουργία, η Google συμμετέχει συμβολικά στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον, συνεχίζοντας την παράδοσή της να προσαρμόζει το λογότυπό της με αφορμή σημαντικά αθλητικά, ιστορικά και πολιτιστικά γεγονότα.

Τι είναι τα Google Doodles

Τα Google Doodles είναι ειδικές παραλλαγές του λογότυπου της Google που εμφανίζονται στην αρχική σελίδα της μηχανής αναζήτησης, με αφορμή σημαντικές επετείους, ιστορικά γεγονότα, αθλητικές διοργανώσεις, εθνικές εορτές ή γενέθλια προσωπικοτήτων που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία.

Το πρώτο Doodle δημιουργήθηκε το 1998, όταν οι ιδρυτές της Google πρόσθεσαν ένα μικρό σχέδιο πίσω από το δεύτερο γράμμα «ο» του λογοτύπου, ενημερώνοντας συμβολικά τους χρήστες ότι βρίσκονταν εκτός γραφείου, στο φεστιβάλ Burning Man.

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Το πρώτο Doodle

Τα πιο γνωστά Doodles

Από τότε, η Google έχει δημιουργήσει χιλιάδες διαφορετικά Doodles για χρήστες σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν εκείνα που ήταν αφιερωμένα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα Παγκόσμια Κύπελλα ποδοσφαίρου, στην επέτειο της προσελήνωσης του Apollo 11, στον Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, στον Άλαν Τούρινγκ, στη Φρίντα Κάλο, στον Νίκολα Τέσλα, καθώς και σε σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις και εθνικές επετείους διαφόρων χωρών.

Πολλά από τα Doodles είναι διαδραστικά, επιτρέποντας στους χρήστες να παίξουν μικρά παιχνίδια ή να γνωρίσουν, μέσα από κινούμενα γραφικά και animations, την ιστορία πίσω από το γεγονός ή το πρόσωπο που τιμούν.

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