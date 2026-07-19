Μουντιάλ 2026- Τελικός με σόου στο ημίχρονο: Νέα εποχή ή «αμερικανοποίηση» του αθλήματος;

Η FIFA καθιερώνει για πρώτη φορά σόου στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ με κορυφαίους καλλιτέχνες, προκαλώντας αντιδράσεις για την παράταση του διαλείμματος

Μίλτος Τσεκούρας

Μουντιάλ 2026- Τελικός με σόου στο ημίχρονο: Νέα εποχή ή «αμερικανοποίηση» του αθλήματος;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η FIFA εισάγει για πρώτη φορά σόου στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ 2026 με κορυφαίους καλλιτέχνες, παρατείνοντας το διάλειμμα στα 25 λεπτά.
  • Η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της παράβασης των κανονισμών του IFAB που ορίζουν ημίχρονο έως 15 λεπτά και ανησυχίες για την υγεία των παικτών.
  • Το σόου εμπνέεται από το μοντέλο του Super Bowl, με στόχο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη ψυχαγωγική εμπειρία και να προσελκύσει ευρύτερο κοινό.
  • Υπάρχουν ενστάσεις ότι η προσθήκη υπερπαραγωγών απομακρύνει το ποδόσφαιρο από την ουσία του και ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα του αγώνα.
  • Το πρόγραμμα του ημιχρόνου θα στηρίξει εκπαιδευτικές δράσεις της FIFA και δεν θα περιλαμβάνει αμοιβή για τους καλλιτέχνες, ενώ παραμένει ανοιχτό αν αυτή η πρακτική θα καθιερωθεί παγκοσμίως ή θα περιοριστεί στην αμερικανική αγορά.
Snapshot powered by AI

Το ημίχρονο σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα είναι παραδοσιακά η στιγμή για μια γρήγορη ανάσα: ένα ποτό, μια επίσκεψη στις εξέδρες ή μια συζήτηση για τις αμφισβητούμενες διαιτητικές αποφάσεις και την εικόνα των δύο ομάδων.

Στον φετινό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, όμως, τίποτα δεν θα είναι όπως το γνωρίζαμε.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, το ημίχρονο θα μετατραπεί σε ένα υπερθέαμα στα πρότυπα του Super Bowl, με εμφανίσεις της Μαντόνα, της Σακίρα, των BTS και του Τζάστιν Μπίμπερ, σε μια παραγωγή που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βιώνεται η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Η διαφωνία ξεκίνησε πριν από τη σέντρα

Η απόφαση της FIFA έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς το διάλειμμα αναμένεται να ξεπεράσει τα 17 λεπτά που έχει ανακοινωθεί επίσημα, παρότι οι κανονισμοί του International Football Association Board (IFAB) προβλέπουν ότι το ημίχρονο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.

Η παράσταση θα φιλοξενηθεί στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, με τη FIFA να τη χαρακτηρίζει ως «μια ιστορική γιορτή στο σημείο συνάντησης του αθλητισμού, της μουσικής και της παγκόσμιας επιρροής».

Το BBC και το ITV αναμένεται να μεταδώσουν ολόκληρο το πρόγραμμα, ενώ κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και της απομάκρυνσης της σκηνής θα καλύπτουν τον χρόνο με σχολιασμό και αναλύσεις.

Το μοντέλο του Super Bowl περνά στο ποδόσφαιρο

Η ιδέα μόνο καινούργια δεν είναι για το αμερικανικό κοινό.

Το Super Bowl διαθέτει καθιερωμένο σόου ημιχρόνου από το 1967, με εκατομμύρια τηλεθεατές να παρακολουθούν τις εμφανίσεις κορυφαίων καλλιτεχνών σχεδόν με το ίδιο ενδιαφέρον όπως και τον ίδιο τον αγώνα.

Η FIFA είχε κάνει την πρώτη δοκιμή στον περσινό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, επίσης στο MetLife Stadium, όπου το ημίχρονο διήρκεσε 24 λεπτά και στη σκηνή ανέβηκαν οι Coldplay, ο J Balvin, η Doja Cat και η Tems.

«Ο αθλητισμός πρέπει να εξελίσσεται»

Ο James Massing της Live Nation, που έχει αναλάβει την παραγωγή του σόου, υποστηρίζει ότι οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις οφείλουν να προσφέρουν πλέον κάτι περισσότερο από έναν αγώνα.

«Ο αθλητισμός ανταγωνίζεται κάθε άλλη μορφή ζωντανής ψυχαγωγίας, από το θέατρο και τον κινηματογράφο μέχρι τα μουσεία. Οι φίλαθλοι περιμένουν πλέον μια ολοκληρωμένη εμπειρία», δήλωσε στο BBC.

Ο ίδιος, έχοντας εργαστεί και στις παραγωγές του Super Bowl, θεωρεί ότι η μουσική μπορεί να ενισχύσει τη μοναδικότητα ενός τελικού.

«Ένας μεγάλος τελικός πρέπει να μοιάζει με μεγάλη γιορτή», υποστηρίζει.

«Το ποδόσφαιρο δεν το έχει ανάγκη»

Στον αντίποδα βρίσκεται ο Βρετανός δημιουργός ποδοσφαιρικού περιεχομένου Ellis Platten, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά το Μουντιάλ και θεωρεί ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες απομακρύνουν το άθλημα από την ταυτότητά του.

«Είναι ήδη το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να του προσθέσεις υπερπαραγωγές για να γίνει ελκυστικότερο», σημειώνει.

Ο ίδιος εκφράζει και σοβαρές επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα ημίχρονο διάρκειας 25 λεπτών στους ποδοσφαιριστές.

Άλλωστε, το IFAB έχει απορρίψει στο παρελθόν αντίστοιχες προτάσεις, επικαλούμενο αυξημένο κίνδυνο τραυματισμών μετά από παρατεταμένη αδράνεια.

«Σχεδόν θα έπρεπε να κάνεις αλλαγή στο ημίχρονο για λόγους προστασίας των παικτών. Όλοι συζητούν για τον Justin Bieber, αλλά στον τελικό παίζει ο Μέσι. Νομίζω πως αυτός είναι λίγο πιο σημαντικός», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Ένα ολοένα και πιο... αμερικανικό Μουντιάλ

Η δημοσιογράφος Betty Glover, που κάλυψε τη διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτιμά ότι η FIFA επιχειρεί να προσελκύσει ακόμη περισσότερο το αμερικανικό κοινό.

«Το φετινό Μουντιάλ έχει έντονο αμερικανικό χαρακτήρα. Οι μεταδόσεις είναι γεμάτες διαφημίσεις και η αγωνιστική ανάλυση έχει περιοριστεί αισθητά», τονίζει.

Παρόλα αυτά, αναγνωρίζει ότι κάθε προσπάθεια διεύρυνσης του κοινού μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη, αρκεί να μη θυσιάζεται η ουσία του αθλήματος.

«Αν η ψυχαγωγία φέρει νέους φιλάθλους χωρίς να επηρεάσει το ίδιο το ποδόσφαιρο, τότε μπορεί να αποτελέσει μια θετική εξέλιξη», επισημαίνει.

Η επόμενη ημέρα

Το πρόγραμμα του τελικού έχει επιμεληθεί ο Chris Martin των Coldplay και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εμφάνιση του Burna Boy. Σύμφωνα με τη FIFA, κανένας από τους καλλιτέχνες δεν θα λάβει αμοιβή, ενώ η εκδήλωση θα στηρίξει οικονομικά εκπαιδευτικές δράσεις της ομοσπονδίας.

Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό.

Θα αποτελέσει το σόου του ημιχρόνου μια μεμονωμένη εμπειρία προσαρμοσμένη στη βορειοαμερικανική αγορά ή την αρχή μιας νέας εποχής για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο;

Η απάντηση ίσως δοθεί όχι από τη σκηνή του MetLife Stadium, αλλά από την αντίδραση εκατομμυρίων φιλάθλων όταν ο διαιτητής σφυρίξει την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:45ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στο Μηλάκι Ευβοίας

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 63χρονη λουόμενη στην παραλία της Αγίας Τριάδας

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σοβαρό τροχαίο με 20χρονο - Αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με πυροσβεστικό όχημα

13:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026- Τελικός με σόου στο ημίχρονο: Νέα εποχή ή «αμερικανοποίηση» του αθλήματος;

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Σελήνια Σαλαμίνας: Δύο μηνύματα 112 μέσα σε 13 λεπτά - Επιχειρούν τρία εναέρια

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος των Φόκλαντ μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Αργεντινής

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας - Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Η πολιτική δεν μου άφησε χρόνο να είμαι καλός σύζυγος και πατέρας»

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: 5 επιζώντες ναυαγίου εντοπίστηκαν μετά από ημέρες στη θάλασσα - Ανάμεσά τους ένα παιδί

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη η πανελλαδική απεργία στο εμπόριο - Αντιδράσεις για την κυριακάτικη λειτουργία της αγοράς

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμοί στη Μεσσηνία: Την Τετάρτη απολογούνται οι 3 συλληφθέντες

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς delivery ο αποψινός τελικός του Μουντιάλ - Πεντάωρη στάση εργασίας από τους διανομείς

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος μετά από επίθεση με αιχμηρό εξάρτημα ψαρέματος σε 41χρονο

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο»

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο με βομβαρδιστικό B-2 και F-22 ανάρτησε σύμβουλος του Τραμπ – Η επιλογή της «Nessun Dorma»

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Bad Bunny: Σκηνές χάους στη συναυλία στο Μιλάνο - Χαλάζι και καταιγίδα οδήγησαν στην εκκένωση 80.000 θεατών (Βίντεο)

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Το σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη σορό της γυναίκας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

10:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» το Facebook: Μεγάλα προβλήματα στη σύνδεση

10:47WHAT THE FACT

Το «φαινόμενο Μέσι»: Γιατί η Αργεντινή έχει διακοπή ρεύματος κάθε φορά που παίζει η εθνική ομάδα;

10:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Οι Αργεντινοί «κατέλαβαν» την Times Square – Η Νέα Υόρκη ζει στον ρυθμό του τελικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καύσωνας από σήμερα: Ποιες περιοχές θα δουν έως 43 βαθμούς Κελσίου – Πότε θα δροσίσει

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Σελήνια Σαλαμίνας: Δύο μηνύματα 112 μέσα σε 13 λεπτά - Επιχειρούν τρία εναέρια

07:55LIFESTYLE

Σειρές που έγραψαν ιστορία και βασίστηκαν σε βιβλία

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Η πολιτική δεν μου άφησε χρόνο να είμαι καλός σύζυγος και πατέρας»

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 66χρονος πήγε στην Αστυνομία και κατήγγειλε τον εαυτό του για τον βιασμό της συντρόφου του

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας - Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος των Φόκλαντ μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Αργεντινής

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Το σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη σορό της γυναίκας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Πήγαν για διακοπές και βρήκαν φωτογραφία τους σε κάδρο μέσα στο Airbnb - Η απίθανη σύμπτωση

09:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικά κίνητρα για περισσότερη αποταμίευση - Πώς οι εργαζόμενοι «χτίζουν» δεύτερη σύνταξη

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σφοδρή σύγκρουση ασθενοφόρου με Ι.Χ - Από ανακοπή κατέληξε ο ασθενής

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς delivery ο αποψινός τελικός του Μουντιάλ - Πεντάωρη στάση εργασίας από τους διανομείς

22:13NEWSBOMB

Τέλος οι εξάδες νερών και αναψυκτικών στα σούπερ μάρκετ; Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει η ΕΕ

19:55ΚΟΣΜΟΣ

«Σαν ατύχημα» η δολοφονία του συζύγου της: Του έριξε ναρκωτικό στο γάλα και μετά ένα φίδι πάνω του

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο»

13:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026- Τελικός με σόου στο ημίχρονο: Νέα εποχή ή «αμερικανοποίηση» του αθλήματος;

02:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλλία – Αγγλία 4-6: Μπαλάρα με βρετανικά χαμόγελα τρίτης θέσης

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Ο χορός της πριγκίπισσας Σαρλίν αγκαλιά με τον πρίγκιπα Αλβέρτο σε γκαλά

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στην αμερικανική βάση στην Ιορδανία - Νεκροί δύο στρατιώτες

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδελφοί Τέιτ: Αντιμέτωποι με 38 νέες κατηγορίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ