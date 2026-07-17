Μουντιάλ: Στα 17 λεπτά το ημίχρονο του τελικού - Πόσο θα διαρκέσει το σόου με Σακίρα και Μαντόνα

Snapshot Το ημίχρονο του τελ του Μουντι θα διαρκέ 17 λεπτά, μόλις δύο λεπτά παραπάνω από το συνηθισμένο.

Από τα 17 λεπτά, τα 11 θα αφιερωθούν στις μουσικές εμφανίσεις της Σακίρα, της Μαντόνα και του Τζάστιν Μπίμπερ.

Η υπόλοιπη διάρκεια του ημιχρόνου θα χρησιμοποιηθεί για τη συναρμολόγηση της σκηνής και το πότισμα του αγωνιστικού χώρου.

Το πότισμα του γηπέδου αποτελεί απάντηση σε ανησυχίες για ξηρό χλοοτάπητα που επηρεάζει την κυκλοφορία της μπάλας.

Τα διαλείμματα ενυδάτωσης θα παραμείνουν σε ισχύ, με δύο διαλείμματα σε κάθε ημίχρονο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Snapshot powered by AI

Η FIFA έδωσε τέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα ενόψει του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στον οποίο θα αναμετρηθούν την Κυριακή η Ισπανία με την Αργεντινή στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.

Η παγκόσμια ομοσπονδία ενημέρωσε τις δύο φιναλίστ ότι το ημίχρονο δεν θα ξεπεράσει τα 17 λεπτά, δηλαδή θα είναι μόλις δύο λεπτά μεγαλύτερο από τη συνηθισμένη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

Έντεκα λεπτά για το μουσικό σόου

Από τα 17 λεπτά του ημιχρόνου, τα 11 θα αφιερωθούν στις μουσικές εμφανίσεις της Σακίρα, της Μαντόνα και του Τζάστιν Μπίμπερ, χρόνος σημαντικά μικρότερος από εκείνον που αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες, λόγω του μεγάλου αριθμού καλλιτεχνών, το ημίχρονο θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμη και τα 30 λεπτά. Ωστόσο, η FIFA διευκρίνισε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί.

Στήσιμο σκηνής και πότισμα του αγωνιστικού χώρου

Ο υπόλοιπος χρόνος, περίπου έξι λεπτά, θα χρησιμοποιηθούν για τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση της σκηνής, καθώς και για το πότισμα του αγωνιστικού χώρου.

Το τελευταίο αποτελεί ένα ακόμη ζήτημα που είχε απασχολήσει την ισπανική πλευρά, καθώς σε προηγούμενους αγώνες που φιλοξενήθηκαν στο MetLife Stadium ο χλοοτάπητας είχε χαρακτηριστεί ιδιαίτερα ξηρός, με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η κυκλοφορία της μπάλας.

Παραμένουν τα διαλείμματα ενυδάτωσης

Αμετάβλητα παραμένουν, πάντως, τα διαλείμματα ενυδάτωσης, τα οποία εφαρμόζονται καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν στις περισσότερες αναμετρήσεις.

Όπως και στους προηγούμενους αγώνες, θα πραγματοποιηθούν δύο διαλείμματα ενυδάτωσης, ένα στη μέση κάθε ημιχρόνου.

Διαβάστε επίσης