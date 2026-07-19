Ισπανία - Αργεντινή: Όλα καταλήγουν εδώ – Η ώρα του μεγάλου τελικού με last dance Μέσι

Απέχουμε ώρες από τη στιγμή που το Παγκόσμιο Κύπελλο θα έχει κατακτητή, θα έχει περάσει στην ιστορία και ο Λιονέλ Μέσι θα έχει γράψει επίλογο στα Μουντιάλ. 

Newsbomb

Ισπανία - Αργεντινή: Όλα καταλήγουν εδώ – Η ώρα του μεγάλου τελικού με last dance Μέσι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
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Έγιναν ως τώρα 103 αγώνες. Σε τρεις διαφορετικές χώρες. Για πάνω από ένα μήνα. Όλα κατέληγαν εδώ. Σε αυτή τη στιγμή: Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η 104η αναμέτρηση της διοργάνωσης, θα μας δώσει την κορυφαία ομάδα του πλανήτη. Ισπανία εναντίον Αργεντινής. Ευρώπη εναντίον λατινικής Αμερικής. Οι πρωταθλήτριες των δύο ηπείρων, στην υπέρτατη «μάχη» για την παγκόσμια κορυφή!

Στο New York New Jersey Stadium στις 22:00 ώρα Ελλάδας, αρχίζει η τελευταία αναμέτρηση. Το βαρύτιμο τρόπαιο θα περιμένει όσα λεπτά χρειαστεί. Για να δει σε ποια χέρια θα καταλήξει. Θα καταφέρει η Ισπανία να γίνει παγκόσμια πρωταθλήτρια, ή η Αργεντινή θα κάνει το back to back;

Η «φούρια ρόχα» του Λαμίν Γιαμάλ, απέναντι στην «αλμπισελέστε» του Λιονέλ Μέσι. Ο ένας στο πρώτο του Μουντιάλ, ο άλλος στο αποχαιρετιστήριο. Το… last dance του «βασιλιά». Του ανθρώπου που κέρδισε την αναγνώριση και ο πλανήτης συμπάθησε την Αργεντινή, γιατί αγάπησε τον Μέσι.

Η γεύση απόψε θα είναι γλυκόπικρη. Από τη μία ο μεγάλος αγώνας που όλοι περίμεναν, απ’ την άλλη το «αντίο» ενός «μύθου» στα Παγκόσμια Κύπελλα. Μια πορεία που άρχισε το 2006 για να ολοκληρωθεί το 2026. Μετά από έξι συμμετοχές, στις οποίες θα έχει τρεις τελικούς.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, το ημίχρονο θα διαρκέσει πάνω από 20 λεπτά. Λόγω του «Halftime Show». Καλλιτεχνικό πρόγραμμα για να διασκεδάσει τους φιλάθλους. Ή να εξαγριώσει τους πιο παραδοσιακούς, που δεν θέλουν να δουν αυτές τις συνήθειες στο ποδόσφαιρο.

Η Αργεντινή του 39χρονου Μέσι, θα παίξει για τον Μέσι. Αναζητώντας το πρώτο back to back σε Παγκόσμια Κύπελλα, μετά το 1962 όταν και η Βραζιλία ήταν η μοναδική ομάδα που το πέτυχε. Η Ισπανία από την άλλη, θέλει να επαναλάβει αυτό που έκανε το 2010. Όταν και πήρε το Euro το 2008 και δύο χρόνια μετά ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου. Η «φούρια ρόχα», μάλιστα, είναι 37 παιχνίδια αήττητη!

ΙΣΠΑΝΙΑ

Έφτασε στον τελικό αφού επικράτησε της Γαλλίας στα ημιτελικά. Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε έλεγξε τον αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος, «πνίγοντας» την ισχυρή επίθεση της Γαλλίας μέσα από μεγάλα διαστήματα κατοχής και ακριβούς τελειώματος.

Η «φούρια ρόχα» μετά την ισοπαλία χωρίς σκορ στον εναρκτήριο αγώνα με το Πράσινο Ακρωτήρι, αναπλήρωσε το αργό ξεκίνημά της πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και στη συνέχεια με νίκη 1-0 επί της δυναμικής Ουρουγουάης.

Πέρασε στη φάση των «32» με μια άνετη νίκη 3-0 επί της Αυστρίας. Αλλά στους επόμενους δύο γύρους χρειάστηκαν τα νικητήρια γκολ του Μίκελ Μερίνο στις καθυστερήσεις για να ξεπεράσει δύσκολους Ευρωπαίους αντιπάλους. Το πρώτο γκολ του Μερίνο, στη φάση των «16», ήρθε εναντίον της Πορτογαλίας (1–0). Ακολούθησε μια δεύτερη νίκη στα τελευταία λεπτά εναντίον του Βελγίου (2–1) σε έναν αγώνα στον οποίο δέχτηκαν το μοναδικό γκολ στο τουρνουά.

Η Κυριακή θα σηματοδοτήσει την πρώτη επιστροφή της Ισπανίας σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου από τότε που σήκωσε το τρόπαιο το 2010, όταν αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη Νότια Αφρική.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Η «αλμπισελέστε» έχει ακολουθήσει έναν δύσκολο, αν και συναρπαστικό, δρόμο προς τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου και τον έβδομο συνολικά. Οι κάτοχοι του τίτλου ξεκίνησαν την αγωνιστική τους πορεία με τρεις συνεχόμενες νίκες στη φάση των ομίλων, με επικεφαλής τον εξαιρετικό Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πλέον έχει οκτώ γκολ σε αυτό το τουρνουά και 21 σε όλη τη μακρά καριέρα του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Αργεντινή νίκησε την Αλγερία με 3-0 χάρη σε ένα χατ-τρικ του Μέσι, την Αυστρία με 2-0 χάρη σε δύο ακόμα γκολ του και στη συνέχεια την Ιορδανία με 3-1 (με ένα ακόμη γκολ του Μέσι) για να ολοκληρώσει μια τέλεια φάση των ομίλων. Στη νοκ-άουτ φάση, ο δρόμος της έγινε πολύ πιο δύσκολος. Οι παίκτες του Λιονέλ Σκαλόνι χρειάστηκαν παράταση για να νικήσουν την αήττητη ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου με 3-2.

Στους «16», το σκορ ήταν το ίδιο και ο αγώνας ακόμα πιο δραματικός: η Αίγυπτος προηγήθηκε με 2-0 πριν από το 79ο λεπτό, αλλά η Αργεντινή ανέτρεψε το σενάριο, κάνοντας μια ιστορική ανατροπή για να κερδίσει με 3-2.

Στους οκτώ η Αργεντινή χρειάστηκε την παράταση για να νικήσει (3-1) την Ελβετία που είχε μείνει με δέκα παίκτες από το 72ο λεπτό.

Το αποκορύφωμα ήρθε στον ημιτελικό εναντίον της Αγγλίας, η οποία πήρε το προβάδισμα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου χάρη στον Άντονι Γκόρντον. Ωστόσο, η «αλμπισελέστε» ανέκαμψε με δύο ασίστ του Μέσι (2-1) και γκολ των Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες. Ως αποτέλεσμα, η Αργεντινή επιστρέφει σε τελικό.

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΕΣ

Ισπανία και Αργεντινή έχουν αναμετρηθεί σε Μουντιάλ, μόλις μία φορά. Το 1966 στο Villa Park. Ήταν ο εναρκτήριος αγώνας του ομίλου στην Αγγλία και η Αργεντινή νίκησε 2-1 σε έναν αγώνα όπου όλα τα γκολ σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο.

Διαιτητής του μεγάλου τελικού θα είναι Σλοβένος, Σλάβκο Βίντιτς. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1 και την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

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