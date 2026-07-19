Χωρίς delivery ο αποψινός τελικός του Μουντιάλ - Πεντάωρη στάση εργασίας από τους διανομείς

Οι εργαζόμενοι αντιδρούν για τις συνθήκες εργασίας αλλά και τον θάνατο του 20χρονου συναδέλφου τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Αγία Παρασκευή

Μίλτος Τσεκούρας

Χωρίς delivery ο αποψινός τελικός του Μουντιάλ - Πεντάωρη στάση εργασίας από τους διανομείς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι εργαζόμενοι της Wolt και της efood πραγματοποιούν πεντάωρη στάση εργασίας κατά τον αποψινό τελικό του Μουντιάλ, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες εργασίας μετά τον θάνατο 20χρονου διανομέα σε τροχαίο στην Αγία Παρασκευή.
  • Το Σωματείο Εργαζομένων Wolt Αττικής καταγγέλλει ότι η ασφάλεια των διανομέων θυσιάζεται στο όνομα του κέρδους και χαρακτηρίζει το δυστύχημα ως εργατικό ατύχημα.
  • Τα σωματεία επισημαίνουν ότι οι επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και η πίεση για περισσότερες παραγγελίες αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων, που συχνά δεν καταγράφονται ως εργατικά.
  • Οι εργαζόμενοι κριτικάρουν το νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει μορφές εργασίας όπως εργολαβίες και freelancing, χωρίς να διασφαλίζει ουσιαστική προστασία της υγείας και ασφάλειας.
  • Καλούν σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας και ζητούν σταθερή εργασία, μέτρα προστασίας, ανθρώπινους ρυθμούς, αξιοπρεπείς αμοιβές και πλήρη ευθύνη των εργοδοτών για την ασφάλεια των διανομέων.
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Xωρίς delivery κατά την διάρκεια του αποψινού τελικού του Μουντιάλ, καθώς οι εργαζόμενοι της Wolt και της efood έχουν εξαγγείλει πεντάωρη στάση εργασίας έπειτα από τον θάνατο του 20χρονου διανομέα που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της 15ης Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή.

Το Σωματείο Εργαζομένων Wolt Αττικής, με ανακοίνωσή του, κάνει λόγο για ακόμη ένα «εργοδοτικό έγκλημα» και υποστηρίζει ότι η ασφάλεια των διανομέων θυσιάζεται «στο βωμό του κέρδους». Παράλληλα, καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στη στάση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί από τις 19:00 έως τις 00:00, με συγκέντρωση στις 19:30 στα KFC Αμπελοκήπων (Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Κηφισίας).

Στην ανακοίνωσή του, το Σωματείο εκφράζει τη θλίψη και την οργή του για τον θάνατο του νεαρού διανομέα, σημειώνοντας πως πρόκειται για ακόμη έναν εργαζόμενο που δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του μετά τη δουλειά.

Όπως επισημαίνει, το δυστύχημα δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη τροχαίο, αλλά ως εργατικό δυστύχημα, ενώ θέτει το ερώτημα πόσοι ακόμη εργαζόμενοι θα πρέπει να χάσουν τη ζωή τους μέχρι να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας.

Οι καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας

Στις ανακοινώσεις τους, τα σωματεία εργαζομένων σε efood και Wolt κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες εργασίας στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής, υποστηρίζοντας ότι τα εργατικά ατυχήματα αποτελούν πλέον σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, ενώ πολλά περιστατικά δεν γίνονται ποτέ γνωστά ούτε καταγράφονται επίσημα ως εργατικά ατυχήματα.

Όπως επισημαίνουν, η πίεση για περισσότερες παραγγελίες, η αμοιβή με το κομμάτι, τα εξαντλητικά ωράρια που συχνά ξεπερνούν το οκτάωρο, καθώς και οι συνεχείς μετακινήσεις σε άγνωστες περιοχές, δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες εργασίας για τους διανομείς.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, όταν η κόπωση από πολύωρη εργασία συνδυάζεται με την πίεση για μεγαλύτερη ταχύτητα και παραγωγικότητα, ο κίνδυνος ατυχήματος αυξάνεται σημαντικά.

Αιχμές για το νομοθετικό πλαίσιο

Οι εργαζόμενοι στρέφουν τα βέλη τους και κατά του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, υποστηρίζοντας ότι επιτρέπει και ενισχύει μορφές εργασίας, όπως οι εργολαβίες και το freelancing, αντί να διασφαλίζει ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Τονίζουν ότι οι διανομείς συγκαταλέγονται στα επαγγέλματα με τον υψηλότερο βαθμό επικινδυνότητας, κάνοντας λόγο για την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων προστασίας.

Το κάλεσμα στη στάση εργασίας

Οι εργαζόμενοι σε efood και Wolt καλούν σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας της Κυριακής, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια δεν διασφαλίζεται με επικοινωνιακές καμπάνιες, αλλά με σταθερή εργασία, ουσιαστικά μέτρα προστασίας, ανθρώπινους ρυθμούς εργασίας, αξιοπρεπείς αμοιβές και πλήρη ευθύνη των εργοδοτών για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους φίλους του 20χρονου διανομέα, καλώντας τους συναδέλφους τους να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις με κεντρικό σύνθημα: «Οι ζωές μας δεν είναι κόστος».

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