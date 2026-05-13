Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό ντελιβερά στη Λαμία

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με μηχανάκι σημειώθηκε λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης (13/5/26) στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο δικυκλιστής κινούνταν κανονικά στην οδό και ξαφνικά βγήκε από χωματόδρομο στο οδόστρωμα το μαύρο τζιπ.

Ο οδηγός του δίκυκλου δεν πρόλαβε να αντιδράσει με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με σφοδρότητα στο πλάι του αυτοκινήτου και να καταλήξει στο έδαφος. Σημειώνεται ότι ο νεαρός οδηγός του δίκυκλου φορούσε κράνος. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που διακόμισε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Δείτε παρακάτω περισσότερες εικόνες από το σημείο του ατυχήματος:

Πλήρωμα της Τροχαίας και της ΔΙΑΣ έφτασαν επίσης στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος, ενώ η πρώτη υπηρεσία ανέλαβε και την προανάκριση για το ατύχημα.

