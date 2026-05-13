Κυψέλη: Άνδρας κλώτσησε μητέρα και παιδί - Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση

Snapshot Άνδρας από το Σουδάν επιτέθηκε βίαια σε 8χρονο κορίτσι και τη μητέρα του σε στάση λεωφορείου στην Κυψέλη.

Ηλικιωμένος που προσπάθησε να βοηθήσει δέχθηκε χτυπήματα με σίδερο.

Ο άνδρας είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα και δεν εμφανιζόταν στο αστυνομικό τμήμα για υπόθεση ναρκωτικών.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και σημειώθηκε στη στάση Καλιφρονά στη Δροσοπούλου, κεντρική περιοχή της Κυψέλης.

Ένα βίαιο περιστατικό σημειώθηκε στην Κυψέλη, όταν άνδρας επιτέθηκε σε ένα 8χρονο κορίτσι και στη μητέρα του, σε στάση λεωφορείου.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο του Star, ο άνδρας με καταγωγή από το Σουδάν, βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ και κλώτσησε την 8χρονη, με τη μητέρα τρομοκρατημένη να προσπαθεί να προστατεύσει το παιδί της.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση, ο άνδρας λίγα δευτερόλεπτα πριν στέκονταν μπροστά στη βιτρίνα ενός καταστήματος, όταν εντελώς αδικαιολόγητα άρχισε να κάνει χειρονομίες προς το μέρος του παιδιού και της γυναίκας. Περαστικός που είδε το περιστατικό έσπευσε να τις σώσει, χτυπώντας με γροθιά τον δράστη στο πρόσωπο.

«Είναι μια ταινία τρόμου αυτό που έγινε χθες. Με χτύπησε στη μύτη με δύναμη και μου έσπασε τα γυαλιά. Τον χτύπησε με κλωτσιά και του είπε να φύγει. Εκείνος χρησιμοποιούσε κάποιες λέξεις που δεν μπορούμε να πούμε σε ένα μικρό παιδί, δεν μπορώ να το πω... Είπαμε γλιτώσαμε αλλά ούτε δύο λεπτά, γύρισε αυτός και άρχισε να χτυπάει την κόρη μου. Έχει θέμα με τα μικρά παιδιά να ξέρετε», περιέγραψε η μητέρα.

Ένας ηλικιωμένος, ο οποίος είδε τον Σουδανό να επιτίθεται, προσπάθησε να βοηθήσει και δέχθηκε χτυπήματα με σίδερο. Το περιστατικό σημειώθηκε στη στάση Καλιφρονά στη Δροσοπούλου, σε κεντρικό σημείο της Κυψέλης.

Ο άνδρας, αφού χτύπησε τον ηλικιωμένο, τη γυναίκα και το παιδί, τράπηκε σε φυγή, ενώ όπως ανέφερε το Star, τον Φεβρουάριο αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Ναυπλίου. Έπρεπε να δίνει το «παρών» για υπόθεση ναρκωτικών στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, κάτι που δεν έκανε τους τελευταίους μήνες. Η αστυνομία ενημέρωνε όλο το διάστημα εγγράφως την εισαγγελία.

