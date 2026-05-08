Ηράκλειο: Άγρια επίθεση σε γυναίκα από τον πρώην σύντροφό της μέσα σε καφετέρια

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε καφετέρια στο Ηράκλειο, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε βίαια στην πρώην σύντροφό του μπροστά σε πελάτες και περαστικούς.

Οι κραυγές της ακούστηκαν μέχρι τον δρόμο τη στιγμή που ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες την είχε ακολουθήσει, της επιτέθηκε. Την έπιασε από τον σβέρκο και της τραβούσε βίαια τα μαλλιά, μέχρι που την έριξε στο έδαφος. Η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να αντισταθεί και άρχισε να καλεί σε βοήθεια, με αποτέλεσμα ο άνδρας να την αφήσει τελικά ελεύθερη.

Περαστικοί και αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν αμέσως την Άμεση Δράση, ενώ ο πρώην σύντροφός της τράπηκε σε φυγή. Λίγη ώρα αργότερα, εντοπίστηκε να κινείται πεζός στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, ο οποίος βρισκόταν τυχαία σε κοντινό κατάστημα για καφέ. Οι παρευρισκόμενοι, γνωρίζοντας την ιδιότητά του, του έδειξαν το σχετικό βίντεο από το περιστατικό.

Ο αστυνομικός βγήκε αμέσως στους γύρω δρόμους για να αναζητήσει τον δράστη, τον οποίο και αναγνώρισε λίγο αργότερα. Στη συνέχεια προχώρησε στη σύλληψή του μαζί με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που είχαν ήδη φτάσει στο σημείο.

