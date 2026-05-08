«Ντρέπομαι»: Προφυλακιστέος ο 25χρονος που γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 25χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού στις 2 Μαΐου σε πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

«Ντρέπομαι γι αυτό που έκανα»

Σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, λέγοντας: «Ντρέπομαι γι αυτό που έκανα. Ήταν τεράστιο λάθος μου. Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τo θυμό και την ένταση στον καυγά. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Ζητάω συγνώμη, δεν ήθελα να προγκαλέσω κακό, ντρέπομαι και σας δηλώνω ότι θα συμπαρασταθω ηθικά οικονομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γιατί έχω κατανοήσει το λάθος μου».

Η σύντροφος του, που αντιμετωπίζει το αδίκημα της υπόθαλψης, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.