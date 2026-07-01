Καλλιθέα: Ο διανομέας που έγινε «ανθρώπινη ασπίδα» για να σωθεί η 75χρονη στο Newsbomb

Snapshot Ο διανομέας Ιάκωβος Στενός, μαζί με έναν αστυνομικό και έναν πολίτη, σχημάτισαν ανθρώπινη ασπίδα και έσωσαν 75χρονη γυναίκα που πήδηξε από το φλεγόμενο μπαλκόνι διαμερίσματος στην Καλλιθέα.

Προσπάθησαν να μπουν μέσα στο διαμέρισμα σπάζοντας την πόρτα και το τζάμι, αλλά η φωτιά και ο καπνός τους εμπόδισαν να προχωρήσουν.

Η γυναίκα αρνιόταν αρχικά να πηδήξει, αλλά τελικά ανέβηκε στο κάγκελο και έπεσε ευθεία στην ανθρώπινη ασπίδα που την συγκράτησε.

Ο Ιάκωβος Στενός τραυματίστηκε κατά τη διάσωση, αλλά δεν το κατάλαβε άμεσα και αναρρώνει από το έγκαυμα.

Η εμπειρία αυτή άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή και δηλώνει ότι θα επανέλεγε να βοηθήσει σε παρόμοια κατάσταση. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Καλλιθέα την περασμένη Κυριακή (28/06), όπου μια 75χρονη γυναίκα αναγκάστηκε να πηδήξει από το μπαλκόνι για να σωθεί από τις φλόγες. Καθοριστική ήταν η συμβολή του διανομέα Ιάκωβου Στενού, ο οποίος μαζί με έναν αστυνομικό και ακόμη έναν πολίτη κατάφεραν να τη συγκρατήσουν κατά την πτώση της.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο Ιάκωβος Στενός περιέγραψε καρέ-καρέ τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, από τη στιγμή που βρέθηκε τυχαία στο σημείο μέχρι τη διάσωση της ηλικιωμένης.

Όπως είπε, «είχα αφήσει την κοπέλα μου στο περίπτερο και μετά κατευθυνόμουν προς τη δουλειά μου», όταν αντίκρισε τη φωτιά. Η πρώτη εικόνα που είδε ήταν, όπως ανέφερε, «τεράστιος καπνός, δεν έβλεπα δεξιά και αριστερά. Ήταν ένας αστυνομικός που έτρεχε πάνω-κάτω χωρίς να ξέρει τι να κάνει, ενώ όλο το σπίτι καιγόταν».

Ο ίδιος εξήγησε πως δεν σκέφτηκε στιγμή τον κίνδυνο για τη ζωή του, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Όταν ακούς κάποιον να φωνάζει "βοήθεια", ή θα φύγεις γιατί θα πεις ότι δεν είναι για σένα ή θα πρέπει να βοηθήσεις. Εκείνη τη στιγμή σκέφτεσαι μόνο την επιβίωση τη δική σου και του άλλου».

Ακούστε την συνέντευξη του Ιάκωβου Στενού στο Newsbomb:

«Σπάσαμε την πόρτα, η γυναίκα μας φώναζε "καίγομαι, κάντε κάτι"»

Ο Ιάκωβος Στενός αποκάλυψε ότι μαζί με τον αστυνομικό και ακόμη έναν πολίτη προσπάθησαν να μπουν στο φλεγόμενο διαμέρισμα. Όπως περιέγραψε, «στην αρχή χτυπούσαμε την πόρτα με μπουνιές, έσπασε ακόμη και το κράνος πάνω στην πόρτα. Βγήκαμε έξω και φωνάξαμε στη γυναίκα να πετάξει τα κλειδιά, όμως μας έλεγε "έχει πάρει όλο το σπίτι φωτιά, καίγομαι, κάντε κάτι". Τότε αρχίσαμε να κλωτσάμε, σπάσαμε το τζάμι και έτσι μπήκαμε μέσα, αλλά δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε λόγω της φωτιάς και του πυκνού καπνού».

Ο Ιάκωβος Στενός

Η πιο έντονη εικόνα που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη του, όπως είπε, ήταν η στιγμή που η φωτιά είχε πλησιάσει ελάχιστα τη γυναίκα. «Η φωτιά είχε φτάσει λίγα εκατοστά από εκείνη και φώναζε "βοήθεια". Εμείς την παρακαλούσαμε να πηδήξει, αλλά εκείνη έλεγε "όχι, δεν πηδάω". Της φωνάζαμε "πήδα, θα καείς, δεν έχεις άλλη ελπίδα". Στο τέλος κατάφερε να ανέβει στο κάγκελο και ο τρόπος που έπεσε ήταν σαν να μην πίστευε ότι θα τα καταφέρει», ανέφερε.

«Αν έμενε εκεί για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα, θα είχε καεί»

Ο ίδιος περιέγραψε ακόμη ότι όταν η ηλικιωμένη αποφάσισε να πέσει, εκείνος, ο αστυνομικός και ακόμη ένας πολίτης έτρεξαν για να βρεθούν ακριβώς από κάτω της. «Έπεσε εντελώς ευθεία, γι' αυτό τρέξαμε να την προλάβουμε», είπε.

Ερωτηθείς αν ήταν βέβαιοι ότι θα κατάφερναν να τη σώσουν, απάντησε πως «δεν το είχαμε ξανακάνει ποτέ. Ήταν όμως η μοναδική της ελπίδα. Αν έμενε εκεί για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα, θα είχε καεί».

Ο Ιάκωβος Στενός αποκάλυψε επίσης ότι αντιλήφθηκε τον τραυματισμό του μόνο αφού είχε ολοκληρωθεί η διάσωση. «Στην αρχή δεν το κατάλαβα καθόλου. Όταν έφυγε το άγχος επειδή την πιάσαμε και τη σώσαμε, πήγα να περπατήσω και ένιωσα το πόδι μου να με εγκαταλείπει. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί με βοήθησαν να καθίσω, ενώ μια γυναίκα από τον Βασιλόπουλο μου έφερε γάλα για το έγκαυμα», είπε.

Παράλληλα, στάθηκε στη συμβολή του αστυνομικού που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο. «Ο αστυνομικός έκανε τα πάντα μαζί μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη γυναίκα», τόνισε.

Όπως ανέφερε, δεν έχει ακόμη καταφέρει να επικοινωνήσει με την ηλικιωμένη ή την οικογένειά της, καθώς αναρρώνει από τον τραυματισμό του. «Θα ήθελα πολύ να επικοινωνήσω μαζί τους και να δω αν χρειάζονται κάτι, ακόμη και φαγητό. Δεν ξέρεις πώς είναι να χάνεις το σπίτι σου από τη μια μέρα στην άλλη», είπε.

Συγκινητική ήταν και η αναφορά του στην αντίδραση της μητέρας του. «Έκλαιγε και ήταν πάρα πολύ φοβισμένη. Από τη μία μου έλεγε να μην βάζω τον εαυτό μου σε κίνδυνο και από την άλλη μου έλεγε "μπράβο σου που τα καταφέρατε και είστε όλοι σώοι"», ανέφερε.

«Ο καθένας βοήθησε με τον δικό του τρόπο»

Ο ίδιος εξομολογήθηκε ότι η εμπειρία αυτή άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή. «Η ζωή είναι και πολύ μικρή και πολύ μεγάλη. Για τη γυναίκα στο μπαλκόνι ήταν πολύ μικρή, όμως όταν εμφανίστηκαν τόσοι άνθρωποι για να βοηθήσουν έγινε πολύ μεγάλη. Κάποιος θα δει ότι η ζωή είναι μικρή γιατί κάηκε το σπίτι του, κάποιος άλλος όμως θα δει ότι είναι μεγάλη γιατί σώθηκε», σημείωσε.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι θα έκανε ακριβώς το ίδιο αν βρισκόταν ξανά σε αντίστοιχη κατάσταση. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα ακούσω έναν άνθρωπο να ζητά βοήθεια και δεν θα τον βοηθήσω. Όλοι όσοι ήταν εκεί βοήθησαν με τον δικό τους τρόπο. Απλώς εμείς ήμασταν οι πρώτοι που φτάσαμε στο σημείο. Οποιοσδήποτε άλλος στη θέση μου το ίδιο θα έκανε», κατέληξε.

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