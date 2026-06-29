Καλλιθέα: «Να'ναι καλά τα παιδιά, με κράτησαν», λέει η 75χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι

Snapshot Η 75χρονη γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου για να γλιτώσει από τη φωτιά στο διαμέρισμά της και διασώθηκε χάρη στη βοήθεια περαστικών που την κράτησαν.

Η φωτιά ξεκίνησε από την είσοδο του διαμερίσματος, αλλά η γυναίκα δεν κατάλαβε την αιτία της πυρκαγιάς.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και πήρε εξιτήριο.

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά την κατάσβεση της φωτιάς, ένας με εγκαύματα και ένας με αναπνευστικά προβλήματα. Snapshot powered by AI

Τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν το διαμέρισμά της «τυλίχτηκε» στις φλόγες, περιέγραψε η 75χρονη γυναίκα που για να γλιτώσει από τη φωτιά, πήδηξε από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου στην Καλλιθέα.

Η 75χρονη μιλώντας στην ΕΡΤ, ευχαρίστησε τους ανθρώπους που έσπευσαν να τη βοηθήσουν, λέγοντας: «Να είναι καλά τα παιδιά. “Πήδα”, μου λέγανε, “πήδα”, και με κράτησαν και πήδηξα».

Η ίδια είπε πως δεν κατάλαβε πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά σημειώνοντας πως «ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Από την είσοδο πήρε φωτιά και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι». Μετά τη διάσωσή της μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα, ωστόσο σήμερα έλαβε εξιτήριο.

Η συγκλονιστική στιγμή που η γυναίκα πηδά από το μπαλκόνι

Η στιγμή που η γυναίκα αποφάσισε να πηδήξει από το μπαλκόνι και να πέσει στα χέρια του συγκεντρωμένου πλήθους που βρισκόταν εκεί για να τη σώσει, καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο.

«Πήδα γιαγιά, σε πιάνω»

Από τους ανθρώπους που έσωσαν τη 75χρονη ήταν ένας διανομέας, ο οποίος περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο και σταμάτησε αμέσως μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε.

«Βλέπω τη γιαγιά να φωνάζει “βοήθεια, βοήθεια” και σταματάω με το μηχανάκι. Της λέω “πήδα γιαγιά κάτω, πήδα, σε πιάνω”. Ήρθε και ένα παλικάρι που ήταν μαζί μου. Με άκουσε η γιαγιά, πήδηξε και την πιάσαμε μαζί. Αυτό ήταν», περιέγραψε.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, τραυματίστηκαν και δύο πυροσβέστες. Ο ένας είχε εγκαύματα στο πρόσωπο, ενώ ο άλλος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και του χορηγήθηκε οξυγόνο.

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