Καλλιθέα: Πήρε εξιτήριο η 75χρονη που πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί από τη φωτιά

Snapshot Η 75χρονη γυναίκα που έπεσε από το μπαλκόνι για να σωθεί από φωτιά στην Καλλιθέα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Η φωτιά ξεκίνησε από το ρολόι της ΔΕΗ στον ισόγειο χώρο του σπιτιού και γρήγορα έφτασε στον πρώτο όροφο.

Ο 80χρονος σύζυγος της γυναίκας διασώθηκε με ελαφρά τραύματα.

Πλήθος κόσμου σχημάτισε ανθρώπινο πλέγμα κάτω από το μπαλκόνι για να προφυλάξει την 75χρονη όταν αυτή αποφάσισε να πηδήξει από ύψος πέντε μέτρων. Snapshot powered by AI

Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο η 75χρονη γυναίκα που έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της στην Καλλιθέα, προκειμένου να σωθεί από φωτιά που είχε «τυλίξει» το διαμέρισμα στις φλόγες.

Το σπίτι που κάηκε ήταν το πρώτο αρχοντικό της περιοχής, χτισμένο το 1934. Η φωτιά ξεκίνησε από το ρολόι της ΔΕΗ που βρίσκεται στο ισόγειο και μέσα σε δευτερόλεπτα έφτασε μέχρι τον 1ο όροφος.

Ο 80χρονος σύζυγος της γυναίκας πρόλαβε να διαφύγει, βγαίνοντας από το πίσω μέρος του οικήματος, από τη γκαραζόπορτα, και φέρει ελαφρά τραύματα στο πόδι. Η 75χρονη, όμως, δεν ήθελε να τον ακολουθήσει και ανέβηκε στον 1ο όροφο, βγήκε στο μπαλκόνι και φώναζε σε βοήθεια.

Εκείνη τη στιγμή, κάτω από το διαμέρισμα περνούσε διανομέας, ενώ συγκεντρώθηκε και πλήθος κόσμου, οι οποίοι σχημάτισαν ανθρώπινο πλέγμα με τα χέρια και τα σώματά τους και την προέτρεψαν να πηδήξει από το μπαλκόνι, ύψους πέντε μέτρων.

Η συγκλονιστική στιγμή που η ένοικος του φλεγόμενου σπιτιού πηδά από το μπαλκόνι

Η στιγμή που η γυναίκα αποφάσισε να πηδήξει από το μπαλκόνι και να πέσει στα χέρια του συγκεντρωμένου πλήθους που βρισκόταν εκεί για να τη σώσει, καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο.

Το ασθενοφόρο παρέλαβε έναν ακόμα τραυματία, ο οποίος σύμφωνα με τους γείτονες του ζευγαριού, ήταν ο νεαρός διανομέας που έσπευσε να βοηθήσει τη γυναίκα όταν την είδε να πηδά στο κενό για να σωθεί. Άπαντες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, τραυματίστηκαν και δύο πυροσβέστες. Ο ένας είχε εγκαύματα στο πρόσωπο, ενώ ο άλλος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και του χορηγήθηκε οξυγόνο.

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