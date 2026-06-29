Καλλιθέα: Συγκλονίζουν οι περιγραφές - «Ακουγόταν βαριά η αναπνοή του και έλεγε "δεν μπορώ"»

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων στον καυγά, με στόχο τη δικαστική τους παραπομπή

Μιχάλης Παπαδάκος

Καλλιθέα: Συγκλονίζουν οι περιγραφές - «Ακουγόταν βαριά η αναπνοή του και έλεγε "δεν μπορώ"»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 15χρονος δολοφονήθηκε από έναν ανήλικο στην Καλλιθέα στις 24 Ιουνίου, με τον δράστη να ομολογεί και να ισχυρίζεται ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.
  • Ο δράστης περιέγραψε ότι τραυμάτισε το θύμα κατά λάθος, προσπαθώντας να προστατευτεί με ένα μαχαίρι και να τον τρομάξει.
  • Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν την τραγική σκηνή, με το θύμα αιμόφυρτο να λέει «δεν μπορώ» και να φέρει βαθύ τραύμα στην αριστερή πλευρά.
  • Επτά συλληφθέντες και ένας 19χρονος οδηγός αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών τη Δευτέρα.
  • Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων στον καυγά, με στόχο τη δικαστική τους παραπομπή.
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Μουδιασμένη παραμένει η κοινή γνώμη μετά τη δολοφονία ενός 15χρονου παιδιού από έναν επίσης ανήλικο. Όσα έλαβαν χώρα στις 24 Ιουνίου στην Καλλιθέα προκαλούν σοκ, με τις περιγραφές των αυτοπτών μαρτύρων και των κατηγορουμένων να σκιαγραφούν τα γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας του 15χρονου.

Ο καθ' ομολογίαν δράστης είπε στους αστυνομικούς που πήγαν στο σπίτι του το επόμενο πρωί ότι «εγώ τον σκότωσα» κι απέδωσε το θανάσιμο χτύπημα σε λάθος, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.

«Ένα από τα δύο άτομα έβγαλε από το χέρι του ένα μαχαίρι-στιλέτο, αλλά του έπεσε κάτω. Το άρπαξα πριν το πιάσει πάλι αυτός, για να προστατευτώ. Σηκώθηκα, τέντωσα το χέρι μου με το μαχαίρι για να φοβηθεί και έκανα ένα βήμα μπροστά εγώ και ένα αυτός, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με το μαχαίρι και να τον τραυματίσω κάπου ψηλά στην κοιλιά.

Δεν ήθελα να τον τραυματίσω και πίστευα ότι, τεντώνοντας το χέρι μου με το μαχαίρι, θα τρόμαζε και θα έφευγε. Τρομοκρατήθηκα, έφυγα και πήγα προς το σπίτι μου με τα πόδια. Πήρα την κολλητή μου, της είπα τι έγινε και βρεθήκαμε σε ένα γυμνάσιο.

Πιο αργά, στο TikTok, είδα ότι ένα άτομο ήταν βαριά τραυματισμένο και κατάλαβα ότι ήταν από μένα. Στο σπίτι γύρισα κατά τις δύο και ο ύπνος με πήρε στις τέσσερις παρά, γιατί σκεφτόμουν τι βλακεία έχω κάνει».

«Έλεγε "δεν μπορώ"...»

Αυτόπτης μάρτυρας, που είδε το παιδί αιμόφυρτο στο έδαφος φέρεται να είπε: «Άκουσα φωνές και καυγά από πολλά άτομα. Δεν καταλάβαινα τι έλεγαν. Όταν βγήκα στο μπαλκόνι μου, είδα δύο νεαρά άτομα, το ένα όρθιο και το άλλο καθιστό στο πεζοδρόμιο.

Ο όρθιος κρατούσε κάτι σαν ξύλο, το οποίο πέταξε στο απέναντι περιφραγμένο οικόπεδο, ενώ ο καθιστός ξάπλωσε. Ακουγόταν βαριά η ανάσα του και έλεγε "δεν μπορώ".

Αμέσως κατέβηκα και άκουσα τον όρθιο να τηλεφωνεί στην Αστυνομία, ενώ συγχρόνως μου έλεγε να καλέσω και εγώ. Πήγα αμέσως στο παιδί που ήταν ξαπλωμένο και, σηκώνοντας τη μαύρη μπλούζα του, είδα ένα αρκετά βαθύ τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην αριστερή πλευρά.

Με χαρτί που είχα μαζί μου προσπάθησα να πιέσω την πληγή για να σταματήσω την αιμορραγία. Ρωτούσα συνεχώς τον όρθιο νεαρό ποιος το έκανε και πώς λένε τον τραυματία. Μου απάντησε ότι μπήκε στη μέση για να τον προστατεύσει και ότι δεν τον γνώριζε».

Άλλη αυτόπτης μάρτυρας φέρεται να άκουσε τους νεαρούς να λένε μεταξύ τους: «Σήκω πάνω... Τον μαχαίρωσε; Έχει πεθάνει;».

Στον ανακριτή σήμερα οι συλληφθέντες

Σε ό,τι αφορά στους επτά συλληφθέντες, καθώς και στον 19χρονο οδηγό του αυτοκινήτου με το οποίο έφτασε στην περιοχή η τρίτη ομάδα από το Πέραμα κι ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις δικαστικές Αρχές την Παρασκευή, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν και τα υπόλοιπα άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και συμμετείχαν στον καυγά, έτσι ώστε να τους οδηγήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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