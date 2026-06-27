Καλλιθέα: Η ιατροδικαστική έκθεση καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του δράστη ότι ήταν σε άμυνα

Το πιθανότερο κίνητρο της δολοφονίας είναι οπαδικά επεισόδια, με τις Αρχές να θεωρούν ότι η παρέα του θύματος ήθελε να χτυπήσει συγκεκριμένο άτομο

Μιχάλης Παπαδάκος

Καλλιθέα: Η ιατροδικαστική έκθεση καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του δράστη ότι ήταν σε άμυνα
Eurokinissi Sports
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ιατροδικαστική έκθεση αποδεικνύει ότι ο 15χρονος στην Καλλιθέα δέχτηκε ένα μόνο δολοφονικό χτύπημα χωρίς να έχει προηγηθεί πάλη ή άμυνα.
  • Το μαχαίρι του εγκλήματος δεν έχει βρεθεί παρά τις έρευνες, ενώ ο δράστης ισχυρίστηκε ότι το πέταξε σε κάδο.
  • Επτά από τους 17 εμπλεκόμενους έχουν συλληφθεί, ασκώντας τους κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, και παράνομη οπλοφορία με αθλητικό υπόβαθρο.
  • Το πιθανότερο κίνητρο της δολοφονίας είναι οπαδικά επεισόδια, με τις αρχές να θεωρούν ότι η παρέα του θύματος ήθελε να χτυπήσει συγκεκριμένο άτομο.
  • Δέκα από τους εμπλεκόμενους είναι ανήλικοι, με τρεις να έχουν ποινικό παρελθόν, και οι αρχές ανησυχούν για τη συχνή οπλοφορία από ανήλικους χωρίς σαφή λόγο προστασίας.
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Η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στη σορό του 15χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλλιθέα, δείχνει ξεκάθαρα ότι το θύμα δέχτηκε ένα και μόνο χτύπημα με το μαχαίρι και κατέληξε επί τόπου, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς του δράστη ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατά την εξέταση που έγινε στη σορό του παιδιού, δεν υπήρχε ούτε μια αμυχή, ούτε ένας μώλωπας γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν υπήρξε πάλη μεταξύ θύματος και δράστη, παρά μόνο αυτό το δολοφονικό χτύπημα που κατάφερε ο 17χρονος στον 15χρονο.

«Δεν προκύπτει από πουθενά ότι ήταν σε άμυνα» είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ και πρόσθεσε: «Αν ήταν το μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε κοντά στο σημείο της δολοφονίας, περιμένουμε να το μάθουμε από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Ο δράστης λέει ότι ότι το μαχαίρι με το οποίο σκότωσε τον 15χρονο, το πέταξε σε κάδο. Εχει γίνει πολύ καλή έρευνα, αλλά δεν έχει βρεθεί τίποτα από τους αξιωματικούς της υποδιεύθυνσης αθλητικής βίας που ερευνούν την υπόθεση».

Επτά στα χέρια των Αρχών, αναζητούνται άλλοι εννιά

Παρόλο που βρίσκονται στα χέρια των Αρχών οι 7 από τους εμπλεκόμενους στη φονική συμπλοκή, αντιμετωπίζουν άπαντες την ίδια κατηγορία. Ενας από τους 10 που αναζητούνταν, χθες εμφανίστηκε μόνος του ενώπιον των Αρχών, του ασκήθηκε δίωξη αλλά δεν κρατήθηκε γιατί είχε παρέλθει το αυτόφωρο.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για:

  • Ανθρωποκτονία με δόλο
  • Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
  • Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή
  • Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία

Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο

Οι Αρχές εξετάζουν δύο σενάρια για τα κίνητρα της δολοφονίας, αλλά το επικρατέστερο είναι το οπαδικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί, υπάρχουν αναφορές ότι κατά κάποιο τρόπο, η παρέα του δράστη που ήταν στην πλατεία αντέδρασε όταν είδε την παρέα του θύματος κι επιτέθηκε.

Ωστόσο, το επικρατέστερο σενάριο και αυτό στο οποίο «έστησαν» τη δικογραφία οι αξιωματικοί της υποδιεύθυνσης αθλητικής βίας, η παρέα του θύματος ήθελε να χτυπήσει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο με οπαδικά κίνητρα, και γι αυτό ασκήθηκε η συγκεκριμένη ποινική δίωξη.

Ανήλικοι οι 10 από τους 17, τρεις με ποινικό παρελθόν

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Αστυνομίας, από τους 17 εμπλεκόμενους στο συμβάν, οι 3 έχουν ποινικό παρελθόν, όχι πολύ σοβαρό, ωστόσο, έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, ανάμεσά τους και το θύμα της επίθεσης.

Αυτό που προβληματίζει τις Αρχές, όπως είπε η Κ. Δημογλίδου, είναι το γεγονός ότι με πολύ μεγάλη ευκολία ανήλικα παιδιά, φέρουν μαχαίρι ή όπλο κάτι το οποίο θεωρούν πολύ φυσιολογικό. Υποστηρίζουν ότι το κάνουν για να προστατεύσουν τον εαυτό τους, χωρίς να μπορούν να δώσουν σαφή απάντηση από τι ακριβώς να προστατευτούν... Το θέμα είναι ότι το χρησιμοποιούν με την ίδια ευκολία για να αφαιρούν ζωές, κι ο δράστης της δολοφονίας της Καλλιθέας, το έκανε με ένα μόνο χτύπημα...

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