Καλλιθέα: Η οικογένεια του 15χρονου ζητά διερεύνηση της υπόθεσης και αυστηρή τιμωρία των υπευθύνων

Snapshot Οι δικηγόροι Θέμης Σοφός και Ανδρέας Λοβέρδος εκπροσωπούν την οικογένεια του 15χρονου Πάρη που δολοφονήθηκε στην Καλλιθέα.

Απορρίπτει κάθε δημόσιο σχόλιο για το παιδί και επιφυλάσσεται να προσφύγει νομικά για προσβολή της μνήμης του.

Ζητεί πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και αυστηρή τιμωρία όλων των εμπλεκόμενων χωρίς ελαφρυντικά.

Η οικογένεια βρίσκεται σε βαθύ πένθος και ζητά σεβασμό στην απώλειά της. Snapshot powered by AI

Οι δικηγόροι Θέμης Σοφός και Ανδρέας Λοβέρδος ανέλαβαν την εκπροσώπηση της οικογένειας του 15χρονου Πάρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην υπόθεση της φονικής συμπλοκής στην Καλλιθέα, εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί τις επόμενες νομικές της ενέργειες.

Η οικογένεια του 15χρονου δηλώνει ότι θα σταθεί νομικά απέναντι σε όσους θεωρούνται υπεύθυνοι για τον θάνατο του παιδιού, καθώς και σε τυχόν συνεργούς τους, ανεξάρτητα από το αν είναι ανήλικοι ή ενήλικοι.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν δέχεται κανένα σχόλιο ή δημόσια αναφορά για το παιδί και την οικογένεια και ότι επιφυλάσσεται να κινηθεί νομικά σε περίπτωση που θεωρήσει πως προσβάλλεται η μνήμη του 15χρονου.

Η οικογένεια τονίζει επίσης ότι θα επιδιώξει να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους, ζητώντας την αυστηρή τιμωρία τους χωρίς καμία δικαιολογία ή ελαφρυντικά. Τέλος, επισημαίνει ότι βρίσκεται σε βαθύ πένθος και ζητά σεβασμό στην απώλειά της.

Ολόκληρο το δελτίο τύπου:

«Η δικηγορική Εταιρία «ΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» εκπροσωπεί την οικογένεια του δολοφονηθέντος 15χρονου Πάρη στην Καλλιθέα. Προτιθέμεθα να δηλώσουμε υποστήριξη κατηγορίας ενώπιον της Ανακριτικής Αρχής σε βάρος των δολοφόνων και των συνεργών τους, και κατά παντός υπαιτίου προσώπου, είτε ανηλίκου, είτε ενηλίκου.

Σχόλια και επισημάνσεις για το δολοφονηθέν 15χρονο παιδί και την οικογένειά του (σε social media, ιστοσελίδες, ή/και λοιπά δημοσιογραφικά και τηλεοπτικά μέσα), αποκρούονται από την οικογένεια, η οποία επιφυλάσσεται, παντός δικαιώματος για την προσβολή της μνήμης του. Η αγριότητα που επεδείχθη κατά το συγκεκριμένο συμβάν με αποτέλεσμα τη δολοφονία του 15χρονου Πάρη, θα αναδειχθεί με όλα τα νόμιμα μέσα από τον πατέρα και τη μητέρα του, ζητώντας την αυστηρότατη τιμώρηση όλων των εμπλεκομένων χωρίς ανοχή οιασδήποτε ελαφρυντικής περίστασης ή δικαιολόγησης των δολοφόνων. Η οικογένεια θρηνεί και παρακαλεί να γίνει αυτό σεβαστό.

Οι συνήγοροι και πληρεξούσιοι Δικηγόροι Θέμης Σοφός Ανδρέας Λοβέρδος».

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