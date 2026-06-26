Καλλιθέα: Δολοφόνησαν τον 15χρονο με μία μαχαιριά στην καρδιά – Τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Στιγμιότυπο από τη μεταγωγή των προσαχθέντων για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα

Με μία μαχαιριά στην καρδιά δολοφονήθηκε ο 15χρονος στην Καλλιθέα, έπειτα από την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 25 Ιουνίου, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ο ανήλικος έφερε ένα τραύμα στη θωρακική χώρα, ελάχιστα κάτω από την καρδιά. Το τραύμα είχε φορά από κάτω προς τα πάνω και αποδείχθηκε θανατηφόρο.

Επιπρόσθετα δεν εντοπίστηκαν σημάδια που να παραπέμπουν σε πάλη ή προσπάθεια άμυνας.

Η μητέρα του 15χρονου τον αναζητούσε στα νοσοκομεία

Όπως έγραψε το Newsbomb, η μητέρα του νεκρού, η οποία διαμένει στην Κηφισιά, άρχισε να αναζητά το παιδί της, καθώς είχαν περάσει πολλές ώρες και δεν είχε εμφανιστεί. Η γυναίκα, είχε τοποθετήσει εφαρμογή εύρεσης στο κινητό του, κι εντόπισε το στίγμα στην περιοχή της Καλλιθέας.

Τότε άρχισε να επικοινωνεί με φίλους του για να μάθει αν γνώριζαν πού βρίσκεται. Όταν άρχισαν να «παίζουν» οι ειδήσεις για το φονικό στην Καλλιθέα, άρχισαν να την... ζώνουν τα φίδια. Πίστευε ότι το παιδί της, ίσως βρισκόταν ανάμεσα στους προσαχθέντες.

Ακολούθως μίλησε με την Αστυνομία, για να μάθει αν υπήρχαν τραυματίες κι αν είχαν διακομισθεί σε κάποιο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Όταν έμαθε ότι υπήρχαν κάποιοι στο Ιπποκράτειο, έσπευσε εκεί.

Τότε της ανακοίνωσαν ότι ο νεκρός ήταν το παιδί της, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει στους διαδρόμους του Ιπποκράτειου.

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