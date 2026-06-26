Καλλιθέα: Η μητέρα του 15χρονου τον αναζητούσε στα νοσοκομεία - Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Η μητέρα ενημερώθηκε στο Ιπποκράτειο ότι ο νεκρός ήταν ο γιος της, γεγονός που την οδήγησε σε κατάρρευση

Μιχάλης Παπαδάκος

Καλλιθέα: Η μητέρα του 15χρονου τον αναζητούσε στα νοσοκομεία - Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες
Eurokinissi Sports
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 15χρονος που υπέκυψε μετά από φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
  • Η μητέρα του χρησιμοποίησε εφαρμογή εύρεσης για να εντοπίσει το παιδί της και αναζήτησε πληροφορίες από φίλους και αστυνομία.
  • Η μητέρα ενημερώθηκε στο Ιπποκράτειο ότι ο νεκρός ήταν ο γιος της, γεγονός που την οδήγησε σε κατάρρευση.
  • Επτά ανήλικοι συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους στο περιστατικό και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Ανηλίκων.
  • Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων.
Snapshot powered by AI

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο Ιπποκράτειο όπου διακομίσθηκε ο 15χρονος, που κατέληξε από τη φονική συμπλοκή δύο παρεών ανηλίκων στην Καλλιθέα.

Η μητέρα του νεκρού, η οποία διαμένει στην Κηφισιά, άρχισε να αναζητά το παιδί της, καθώς είχαν περάσει πολλές ώρες και δεν είχε εμφανιστεί. Η γυναίκα, είχε τοποθετήσει εφαρμογή εύρεσης στο κινητό του, κι εντόπισε το στίγμα στην περιοχή της Καλλιθέας.

Τότε άρχισε να επικοινωνεί με φίλους του για να μάθει αν γνώριζαν πού βρίσκεται. Όταν άρχισαν να «παίζουν» οι ειδήσεις για το φονικό στην Καλλιθέα, άρχισαν να την... ζώνουν τα φίδια. Πίστευε ότι το παιδί της, ίσως βρισκόταν ανάμεσα στους προσαχθέντες.

Ακολούθως μίλησε με την Αστυνομία, για να μάθει αν υπήρχαν τραυματίες κι αν είχαν διακομισθεί σε κάποιο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Όταν έμαθε ότι υπήρχαν κάποιοι στο Ιπποκράτειο, έσπευσε εκεί.

Τότε της ανακοίνωσαν ότι ο νεκρός ήταν το παιδί της, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει στους διαδρόμους του Ιπποκράτειου.

kallithea-dolofonia-anhlikoi-opadoi

Στον εισαγγελέα ανηλίκων οι συλληφθέντες

Σε ό,τι αφορά στο ποινικό κομμάτι της υπόθεσης, οι επτά ανήλικοι που συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους στο αιματηρό περιστατικό οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων.

kallithea-dolofonia-anhlikoi-opadoi

Οι κατηγορούμενοι μετήχθησαν από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στα δικαστήρια, έτσι ώστε να παρουσιαστούν ενώπιον του Εισαγγελέα Ανηλίκων και να τους απαγγελθούν οι σχετικές κατηγορίες. Αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τα τρία ζευγάρια που έχουν «κλειδώσει» κι ο... ιδεατός τελικός Βραζιλία-Αργεντινή που δεν θα δούμε ποτέ

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Ηγέτης Χεζμπολάχ: «Το Ισραήλ πρέπει να αποχωρήσει από τον Λίβανο άνευ όρων»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μύκονο το υπερπολυτελές superyacht των 46 εκατ. ευρώ - Στα 390.000 ευρώ η εβδομαδιαία ενοικίαση

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία σε αεροδρόμιο στο Τέξας: Αεροσκάφος πραγματοποίησε ελιγμό μόλις λίγα πόδια πάνω από το έδαφος - Δείτε βίντεο

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιστορική στιγμή: Εντός διετίας η Ελλάδα θα στείλει τον αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – Η συνάντησή του με τον Μητσοτάκη

11:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καλλιθέα: Στον ανακριτή οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου - Οι κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Σρι Λάνκα: Άγριος ελέφαντας επιτέθηκε σε λεωφορείο με στρατιωτικούς - Δείτε βίντεο

11:31ANNOUNCEMENTS

Το ΙΕΜΚ στηρίζει το IAML 2026 και ενισχύει τον διεθνή διάλογο για τη μουσική κληρονομιά

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας σε Κομισιόν: Χρειάζονται άμεσες ενέργειες και πιο αυστηροί έλεγχοι στα εισαγόμενα προϊόντα στην ΕΕ

11:28LIFESTYLE

Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό Ελληνίδας θαυμάστριας - Δείτε βίντεο

11:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Εθνική αργία στον Ισημερινό μετά την ιστορική πρόκριση στους «32»

11:18ANNOUNCEMENTS

Nova more: Η νέα πρόταση της Nova που τα συνδυάζει όλα!

11:18ΦΑΡΜΑΚΟ

Διονύσης Φιλιώτης: «Έζησα τα τελευταία 52 χρόνια, από τα 150 της Lilly»

11:15ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλε ελεκτρίκ» κύματα στις ακτές της Ουαλίας: Το απόκοσμο φαινόμενο που κόβει την ανάσα

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για την Αθηνά Ωνάση: Η «χρυσή κληρονόμος» και οι περίεργοι επιχειρηματικοί ελιγμοί της

11:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ο Αδριανός τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι στο διάστημα» - Ομιλία Μητσοτάκη στο «Greece In Orbit»

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η μητέρα του νεκρού τον εντόπισε μέσω GPS- Είδε στις ειδήσεις το συμβάν κι άρχισε να τον αναζητά στα νοσοκομεία - Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο Ιπποκράτειο

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο σεισμός στη Βενεζουέλα, κρίσιμο τεστ για το «δόγμα Ντόνρο» του Τραμπ στη Λατινική Αμερική

10:54ANNOUNCEMENTS

Ολοκληρώνονται οι όμιλοι στο Παγκόσμιο με καθημερινό Undoxing εμπειριών και προσφορών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:51WHAT THE FACT

Παράτησε τη δουλειά του και ξόδεψε πάνω από 35.000 ευρώ για να δει την Αγγλία στο Μουντιάλ: «Τα χρήματα πάντα επιστρέφουν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικίνδυνες οι επόμενες ώρες για την Αττική - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η μητέρα του νεκρού τον εντόπισε μέσω GPS- Είδε στις ειδήσεις το συμβάν κι άρχισε να τον αναζητά στα νοσοκομεία - Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο Ιπποκράτειο

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυριαρχεί ο υποτροπικός αντικυκλώνας τον Ιούλιο - Τι έρχεται στην Ελλάδα

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για την Αθηνά Ωνάση: Η «χρυσή κληρονόμος» και οι περίεργοι επιχειρηματικοί ελιγμοί της

07:20WHAT THE FACT

Πώς ένας διπλός γάμος θα κατέληγε σε τραγωδία λόγω καύσωνα - Κατέρρεαν οι καλεσμένοι

09:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Θρίλερ με τα χαμένα 50.000 ευρώ της δολοφονημένης - Βρέθηκαν θαμμένα χρήματα στο χωράφι του δράστη

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συγκινούν τα δύο αδέρφια που αρίστευσαν στις Πανελλήνιες ενώ ήταν καθηλωμένα για δύο μήνες

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδελφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τι κατέθεσε στην αστυνομία ο 17χρονος δράστης

11:28LIFESTYLE

Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό Ελληνίδας θαυμάστριας - Δείτε βίντεο

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον αέρα: Πιλότος στον Καναδά έπαθε επιληψία την ώρα της πτήσης - Πώς σώθηκαν οι επιβάτες

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Μυλοπόταμος: Τον βρήκε νεκρό ο πατέρας του - Θρήνος για τον αδόκητο χαμό 32χρονου

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακολουθούν δύσκολα 24ώρα για 5 περιοχές - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Μάχη με το χρόνο πάνω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα - Περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι

09:12WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν μια εντελώς άθικτη πόλη των Μάγια κρυμμένη για 1.000 χρόνια

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Βρετανία: Τον σκότωσε με μια γροθιά - Σκληρό βίντεο

13:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταρρέει ο «Ωμέγα εμποδιστής» - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για την ξαπλώστρα στην Ισπανία: Γρονθοκόπησε 13χρονη στο πρόσωπο επειδή του πήρε τη θέση

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Έγινε ο πρώτος μονάρχης που αποκάλυψε τη φορολογική δήλωσή του – Πλήρωσε 12,9 εκατ. σε φόρους

08:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ασανσέρ οι βάσεις των ΑΕΙ - Οι εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ