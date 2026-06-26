Καλλιθέα: Η μητέρα του 15χρονου τον αναζητούσε στα νοσοκομεία - Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Snapshot Ο 15χρονος που υπέκυψε μετά από φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Η μητέρα του χρησιμοποίησε εφαρμογή εύρεσης για να εντοπίσει το παιδί της και αναζήτησε πληροφορίες από φίλους και αστυνομία.

Η μητέρα ενημερώθηκε στο Ιπποκράτειο ότι ο νεκρός ήταν ο γιος της, γεγονός που την οδήγησε σε κατάρρευση.

Επτά ανήλικοι συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους στο περιστατικό και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Ανηλίκων.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων. Snapshot powered by AI

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο Ιπποκράτειο όπου διακομίσθηκε ο 15χρονος, που κατέληξε από τη φονική συμπλοκή δύο παρεών ανηλίκων στην Καλλιθέα.

Η μητέρα του νεκρού, η οποία διαμένει στην Κηφισιά, άρχισε να αναζητά το παιδί της, καθώς είχαν περάσει πολλές ώρες και δεν είχε εμφανιστεί. Η γυναίκα, είχε τοποθετήσει εφαρμογή εύρεσης στο κινητό του, κι εντόπισε το στίγμα στην περιοχή της Καλλιθέας.

Τότε άρχισε να επικοινωνεί με φίλους του για να μάθει αν γνώριζαν πού βρίσκεται. Όταν άρχισαν να «παίζουν» οι ειδήσεις για το φονικό στην Καλλιθέα, άρχισαν να την... ζώνουν τα φίδια. Πίστευε ότι το παιδί της, ίσως βρισκόταν ανάμεσα στους προσαχθέντες.

Ακολούθως μίλησε με την Αστυνομία, για να μάθει αν υπήρχαν τραυματίες κι αν είχαν διακομισθεί σε κάποιο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Όταν έμαθε ότι υπήρχαν κάποιοι στο Ιπποκράτειο, έσπευσε εκεί.

Τότε της ανακοίνωσαν ότι ο νεκρός ήταν το παιδί της, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει στους διαδρόμους του Ιπποκράτειου.

Στον εισαγγελέα ανηλίκων οι συλληφθέντες

Σε ό,τι αφορά στο ποινικό κομμάτι της υπόθεσης, οι επτά ανήλικοι που συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους στο αιματηρό περιστατικό οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Οι κατηγορούμενοι μετήχθησαν από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στα δικαστήρια, έτσι ώστε να παρουσιαστούν ενώπιον του Εισαγγελέα Ανηλίκων και να τους απαγγελθούν οι σχετικές κατηγορίες. Αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.

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