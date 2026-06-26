Καλλιθέα: Παραδόθηκε νεαρός για τη φονική συμπλοκή - Αναζητούνται άλλα εννέα άτομα

Στιγμιότυπο από τη μεταγωγή των προσαχθέντων για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα

Snapshot Ένας νεαρός που εμπλέκεται στη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα παραδόθηκε στην Εισαγγελία συνοδευόμενος από δικηγόρο.

Η σύλληψη του νεαρού δεν προχώρησε λόγω λήξης του αυτοφώρου, και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για ποινική διαδικασία.

Η συμπλοκή συνέβη το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Μεγαλουπόλεως και προκάλεσε τον θάνατο του ανήλικου από μαχαιριά.

Η αστυνομία βρήκε ένα μαχαίρι στο σημείο, αλλά ο φερόμενος δράστης δήλωσε ότι δεν είναι το όπλο του εγκλήματος και το πέταξε μετά τη συμπλοκή. Snapshot powered by AI

Ένας από τους εμπλεκόμενους στη θανατηφόρα συμπλοκή στην Καλλιθέα, η οποία είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 15χρονου, εμφανίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Εισαγγελία, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Σύμφωνα με το Mega δεν προχώρησε η σύλληψή του, καθώς είχε ήδη εκπνεύσει το χρονικό περιθώριο του αυτοφώρου, και αναμένεται να οδηγηθεί απευθείας στον εισαγγελέα στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής, ο 15χρονος έφερε ένα μόνο τραύμα στην περιοχή του θώρακα, λίγο κάτω από την καρδιά, με την κατεύθυνση της πλήξης να είναι από κάτω προς τα πάνω. Επιπλέον, οι ιατροδικαστές δεν διαπίστωσαν ενδείξεις πάλης στα χέρια του.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια βίαιης συμπλοκής έξω από πολυκατοικία στην οδό Μεγαλουπόλεως, το βράδυ της Τετάρτης (24/06), όπου ο ανήλικος δέχθηκε τη μοιραία μαχαιριά.

Στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μαχαίρι, ωστόσο, σύμφωνα με τον φερόμενο δράστη, δεν πρόκειται για το όπλο του εγκλήματος, καθώς όπως ισχυρίστηκε το είχε πετάξει σε κάδο απορριμμάτων μετά τη συμπλοκή.

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