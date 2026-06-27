Δολοφονία στην Καλλιθέα: «Είδα στο TikTok για βαριά τραυματία και κατάλαβα ότι είναι από εμένα»

Η κατάθεση του δράστη της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα

Μίλτος Τσεκούρας

Δολοφονία στην Καλλιθέα: «Είδα στο TikTok για βαριά τραυματία και κατάλαβα ότι είναι από εμένα»
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 17χρονος κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι ενήργησε σε άμυνα κατά τη συμπλοκή που οδήγησε στον θάνατο του 15χρονου στην Καλλιθέα.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από ένα μόνο χτύπημα με μαχαίρι κάτω από την καρδιά, χωρίς ίχνη πάλης στο θύμα.
  • Η συμπλοκή περιλάμβανε χρήση μαχαιριών, κατσαβιδιών και καδρονιών και σχετίζεται με οργανωμένους οπαδικούς συνδέσμους.
  • Ένας 19χρονος που φέρεται ως οδηγός της ομάδας υποστήριξης παραδόθηκε οικειοθελώς και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση μαζί με άλλους επτά συλληφθέντες.
  • Στις έρευνες της Αστυνομίας περιλαμβάνεται η αναζήτηση εννέα επιπλέον ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή.
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Σοκ προκαλούν τα όσα υποστήριξε κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο δεκαεπτάχρονος κατηγορούμενος για τη θανάσιμη επίθεση σε βάρος του δεκαπεντάχρονου μαθητή στην Καλλιθέα.

Ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε σε άμυνα όταν το θύμα και ένας ακόμη νεαρός επιτέθηκαν στον ίδιο και σε έναν φίλο του.

Στην περιγραφή του για το πώς ξεκίνησε η συμπλοκή ανέφερε: «Με έναν φίλο μου τρέξαμε προς την οδό Μεγαλουπόλεως και μας κυνήγησαν δύο από αυτούς: το παιδί που μαχαίρωσα μετά κατά λάθος και ένας με γκλοπ. Πήγαν να πιάσουν τον άλλον, αλλά είναι αδύνατος και γρήγορος. Εγώ είμαι πιο εύσωμος και με πρόλαβαν».

Στη συνέχεια περιέγραψε την επίθεση που δέχθηκε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μου έβαλε τρικλοποδιά αυτός με το γκλοπ κι έπεσα κάτω. Αυτός με το γκλοπ μου έριξε μια στο γόνατο, μετά πήγε να μου ρίξει στο κεφάλι και έβαλα το χέρι για προστασία. Τους φώναξα “ρε βλάκες, δεν είμαι οπαδός”».

Περιγράφοντας τη στιγμή του θανάσιμου τραυματισμού υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει: «Ο δεύτερος έβγαλε ένα στιλέτο, αλλά του έπεσε κάτω. Το άρπαξα πριν το πιάσει, για να προστατευτώ. Σηκώθηκα, τέντωσα το χέρι με το μαχαίρι και έκανα ένα βήμα μπροστά». Σύμφωνα με την κατάθεσή του η επίγνωση της τραγωδίας ήρθε αργότερα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα δηλώνοντας: «Είδα στο TikTok για βαριά τραυματισμένο άτομο και κατάλαβα ότι είναι από εμένα».

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης πάντως δείχνουν ότι ο θάνατος του δεκαπεντάχρονου επήλθε από ένα και μοναδικό χτύπημα με μαχαίρι λίγο κάτω από την καρδιά. Στο σώμα του θύματος δεν εντοπίστηκαν ίχνη πάλης ούτε άλλα τραύματα γεγονός που υποδεικνύει ότι η μοιραία εξέλιξη ήταν ακαριαία. Η άγρια συμπλοκή περιλάμβανε χρήση μαχαιριών κατσαβιδιών και καδρονιών με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι ανήκουν σε οργανωμένους οπαδικούς συνδέσμους.

Παραδόθηκε ακόμη ένας νεαρός

Την ίδια ώρα στα χέρια των αρχών βρίσκεται ακόμη ένας νεαρός που φέρεται να εμπλέκεται στη συμπλοκή. Ο δεκαεννιάχρονος εμφανίστηκε οικειοθελώς στην Εισαγγελία μαζί με τον συνήγορό του και παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στο αιματηρό περιστατικό. Η σύλληψή του ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε άμεσα λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία πρόκειται για τον οδηγό του οχήματος που μετέφερε την ομάδα υποστήριξης. Η συγκεκριμένη ομάδα στάθμευσε το αυτοκίνητο κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο και κατευθύνθηκε πεζή προς την πλατεία της Καλλιθέας.

Ο δεκαεννιάχρονος παραπέμφθηκε στην κύρια ανάκριση όπου θα απολογηθεί μαζί με τους υπόλοιπους επτά συλληφθέντες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δεκαπεντάχρονος και η παρέα του είχαν μεταβεί στην περιοχή από τα βόρεια προάστια ενώ τα μέλη της αντίπαλης ομάδας που συνελήφθησαν είναι στην πλειονότητά τους ανήλικοι και κατοικούν μόνιμα στην Καλλιθέα. Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς καθώς αναζητούνται επιπλέον εννέα άτομα που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

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