Συγκινεί ο γιος της 75χρονης στην Καλλιθέα: «Η μητέρα μου είναι μία δυναμική και αυθεντική γυναίκα»

Τον θαυμασμό για το θάρρος και την δύναμη της μητέρας του αλλά και την ευγνωμοσύνη για τους περαστικούς και τους γείτονες που έσπευσαν να την βοηθήσουν για να σωθεί από τις φλόγες που είχαν «τυλίξει» το διαμέρισμά της στην Καλλιθέα, μίλησε ο γιος της 75χρονης.

Ο ίδιος σημείωσε ότι είναι αξιέπαινο που γείτονες και περαστικοί σχημάτισαν «αλυσίδα» για να βοηθήσουν την μητέρα του να γλιτώσει από την πυρκαγιά, προσθέτοντας ότι θα ήθελε να ευχαριστήσει τον καθένα χωριστά.

«Έχει καεί λίγο στο μπράτσο και έχει υποστεί αιμάτωμα στο πρόσωπο λόγω της πίεσης από την πτώση. Γυρνώντας από το νοσοκομείο μας αγκάλιασε. Μας νοιάζει μόνο ότι είναι καλά. Είναι μία δυνατή και αυθεντική γυναίκα η μητέρα μου», συμπλήρωσε με συγκίνηση ο γιος της 75χρονης

Σχετικά με την αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς, αναμένεται περαιτέρω έρευνα, αλλά οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ξεκίνησε από μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ στο ισόγειο του κτηρίου.

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