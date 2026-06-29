Συγκινεί ο γιος της 75χρονης στην Καλλιθέα: «Η μητέρα μου είναι μία δυναμική και αυθεντική γυναίκα»
Το δημόσιο ευχαριστώ στους ανθρώπους που έγιναν «αλυσίδα» για να βοηθήσουν την μητέρα του αλλά και τον θαυμασμό για το θάρρος της, εξέφρασε ο γιος της 75χρονης που γλίτωσε από πυρκαγιά στο διαμέρισμά της στην Καλλιθέα
Τον θαυμασμό για το θάρρος και την δύναμη της μητέρας του αλλά και την ευγνωμοσύνη για τους περαστικούς και τους γείτονες που έσπευσαν να την βοηθήσουν για να σωθεί από τις φλόγες που είχαν «τυλίξει» το διαμέρισμά της στην Καλλιθέα, μίλησε ο γιος της 75χρονης.
Ο ίδιος σημείωσε ότι είναι αξιέπαινο που γείτονες και περαστικοί σχημάτισαν «αλυσίδα» για να βοηθήσουν την μητέρα του να γλιτώσει από την πυρκαγιά, προσθέτοντας ότι θα ήθελε να ευχαριστήσει τον καθένα χωριστά.
«Έχει καεί λίγο στο μπράτσο και έχει υποστεί αιμάτωμα στο πρόσωπο λόγω της πίεσης από την πτώση. Γυρνώντας από το νοσοκομείο μας αγκάλιασε. Μας νοιάζει μόνο ότι είναι καλά. Είναι μία δυνατή και αυθεντική γυναίκα η μητέρα μου», συμπλήρωσε με συγκίνηση ο γιος της 75χρονης
Σχετικά με την αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς, αναμένεται περαιτέρω έρευνα, αλλά οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ξεκίνησε από μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ στο ισόγειο του κτηρίου.