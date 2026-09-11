Νίκος Παππάς στη ΔΕΘ: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται αλλαγή εταιρικής ταυτότητας»

 «Περήφανα κουβαλάμε το κόκκινο χρώμα και το όνομά μας», τόνισε ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Νίκος Παππάς στη ΔΕΘ: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται αλλαγή εταιρικής ταυτότητας»
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  • Ο Νίκος Παππάς τόνισε την επιμονή του ΣΥΡΙΖΑ σε 13η σύνταξη, 13ο μισθό και μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, και αμφισβήτησε την αποδοχή του περιορισμένου δημοσιονομικού χώρου από ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα.
  • Η φορολόγηση των μερισμάτων μεγάλου πλούτου προτείνεται να αυξηθεί, με στόχο την απόδοση περίπου 3 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, που κοστολογούνται στα 5 δισ. ευρώ.
  • Ο ΕΦΚΑ προτείνεται να μετασχηματιστεί σε φορέα με επενδυτικό και κοινωνικό ρόλο, με στόχο την απόκτηση ακινήτων από funds για τη δημιουργία κοινωνικής κατοικίας.
  • Ο Παππάς υπογράμμισε τη διαφοροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ από το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και υπερασπίστηκε την περίοδο διακυβέρνησης του κόμματος, διατηρώντας την κομματική ταυτότητα και τη συλλογική ηγεσία.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αναστείλει τον εκλογικό του σχεδιασμό και επιδιώκει συνεργασίες, ενώ ζητά προανακριτική επιτροπή για την υπόθεση Novartis και εκτιμά βελτίωση της εκλογικής του εικόνας.
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Με την επιμονή του ΣΥΡΙΖΑ σε 13η σύνταξη, 13ο μισθό και μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά αγαθά να βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής του τοποθέτησης, ο Νίκος Παππάς επιχείρησε από τη ΔΕΘ να οριοθετήσει το κόμμα απέναντι στις υπόλοιπες δυνάμεις της Κεντροαριστεράς.

Στη συνέντευξη Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο γραμματέας της ΚΕ άσκησε πίεση τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι αποδέχονται σε μεγάλο βαθμό το κυβερνητικό επιχείρημα περί περιορισμένου δημοσιονομικού χώρου.

«Έχουμε 5-6 δισ. υπερπλεόνασμα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η επαναφορά της 13ης σύνταξης είναι απολύτως εφικτή.

Κατά τον ίδιο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και το ποιες κοινωνικές δαπάνες μπορούν να εξαιρεθούν από τους περιορισμούς.

«Καλώ το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αναπαράγουν, να μην αγοράζουν αυτόν τον ψευδή ισχυρισμό της ΝΔ», σημείωσε.

Η «κόκκινη γραμμή» στη φορολογία

Ο Νίκος Παππάς παρουσίασε ως βασική πηγή χρηματοδότησης των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ την αλλαγή στη φορολογία του μεγάλου πλούτου.

Επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία περίπου 1.500 φορολογούμενοι δήλωσαν μερίσματα συνολικού ύψους 4 δισ. ευρώ, τα οποία φορολογούνται με 5%.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα συγκεκριμένα εισοδήματα να υπάγονται στη φορολογική κλίμακα, κάτι που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσίασε, μπορεί να αποδώσει περίπου 3 δισ. ευρώ.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί ένας που παίρνει 5 εκατ. να πληρώνει 5%, όταν η φορολογία ενός μισθωτού μπορεί να φτάσει στο 45%», ανέφερε.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε, υπολογίζεται περίπου στα 5 δισ. ευρώ.

Στεγαστικό με όχημα τον ΕΦΚΑ

Ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ανέπτυξε παράλληλα την πρόταση για τον μετασχηματισμό του ΕΦΚΑ σε φορέα με ισχυρότερο επενδυτικό και κοινωνικό ρόλο.

Έθεσε ως βασικό ερώτημα γιατί οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να έχουν όφελος από μεγάλες επενδυτικές δομές, παραπέμποντας και στις απώλειες των ασφαλιστικών ταμείων κατά το PSI.

Στον σχεδιασμό του κόμματος εντάσσεται και η απόκτηση ακινήτων που βρίσκονται στα funds προκειμένου να δημιουργηθεί απόθεμα κοινωνικής κατοικίας.

Ο Νίκος Παππάς έκανε λόγο για περίπου 350.000 ακίνητα, τα οποία αντιστοιχούν, όπως είπε, στο 5%-7% του συνολικού οικιστικού αποθέματος.

Η απόσταση από τον Τσίπρα

Σε πολιτικό επίπεδο, ιδιαίτερο βάρος είχε η τοποθέτησή του για το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Νίκος Παππάς αναγνώρισε ότι η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού αλλάζει τους όρους της συζήτησης, έκανε όμως ταυτόχρονα λόγο για «σαφή προγραμματική μετατόπιση».

«Υπάρχει ένα κόμμα που ζητάει την ψήφο για να υπάρξει 13η σύνταξη και 13ος μισθός, να μηδενιστεί ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά», είπε, περιγράφοντας έτσι τη διαφορά που θέλει να αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ίδιος υπερασπίστηκε ανοικτά και την περίοδο διακυβέρνησης του κόμματος.

«Δεν χρειαζόμαστε αλλαγή εταιρικής ταυτότητας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «περήφανα κουβαλάμε το κόκκινο χρώμα και το όνομά μας».

Άφησε μάλιστα αιχμή για τη λειτουργία άλλων κομμάτων, σημειώνοντας ότι «στο δικό μας κόμμα όποιος έχει αξίωμα είναι εκλεγμένος, όχι διορισμένος».

«Δεν θα περιμένουμε κανέναν»

Στο ζήτημα των συνεργασιών, ο Νίκος Παππάς έδειξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σκοπεύει να αναστείλει τον εκλογικό του σχεδιασμό αναμένοντας εξελίξεις στον υπόλοιπο χώρο της Κεντροαριστεράς.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προγραμματισμένο δρομολόγιο για τις εκλογές, δεν θα κάνει τα λάθη του παρελθόντος, δεν θα περιμένει άλλους για να σαλπάρει», είπε.

Παράλληλα, επέμεινε ότι οι συνεργασίες «είναι στο DNA» του κόμματος, αναφέροντας την υπάρχουσα συμφωνία με τους Οικολόγους Πράσινους και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεννόησης με τη Νέα Αριστερά.

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