Παππάς για Τσίπρα: Σαφής και ευδιάκριτη η προγραμματική μετατόπισή του

Σημαντικές διαφορές από τις θέσεις που υποστήριζε ο Αλέξης Τσίπρας όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ο Νίκος Παππάς μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Παππάς για Τσίπρα: Σαφής και ευδιάκριτη η προγραμματική μετατόπισή του
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  • Ο Νίκος Παππάς επισημαίνει σαφή και ευδιάκριτη προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τις προηγούμενες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι υπάρχει χώρος για αναδιανεμητικές πολιτικές μέσα στον δημοσιονομικό κανόνα, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση και τόλμη.
  • Το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, ύψους περίπου 8 δισ. ευρώ σε τετραετία, κινείται κοντά στα δημοσιονομικά περιθώρια της σημερινής κυβέρνησης, σε αντίθεση με τις πιο τολμηρές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είδε στις προτάσεις Τσίπρα μέτρα όπως 13η σύνταξη, μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, μηδενισμό ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, φορολόγηση υπερκερδών και επαναφορά δημόσιου ελέγχου σε κρίσιμες επιχειρήσεις.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζει επικαιροποίηση οικονομικών προτάσεων, με έμφαση σε στέγη και πρόωρη αποπληρωμή δημόσιου χρέους, και προτίθεται να ανοίξει διάλογο με άλλα κόμματα.
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Σαφείς αποστάσεις ανάμεσα στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας και στις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνει ο Νίκος Παππάς, υποστηρίζοντας ότι στις τελευταίες εξαγγελίες καταγράφεται «μία πάρα πολύ σαφής και ευδιάκριτη προγραμματική μετατόπιση» σε σύγκριση με όσα είχαν συμφωνηθεί πριν από την αποχώρηση του πρώην πρωθυπουργού από το κόμμα.

Μιλώντας στο Action24 και στα Parapolitika FM, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα του δημοσιονομικού χώρου, επισημαίνοντας ότι το κόμμα του θεωρεί πως υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες για αναδιανεμητικές πολιτικές, αρκεί να υπάρχει η απαιτούμενη πολιτική βούληση.

«Θεωρούμε ότι μέσα στον δημοσιονομικό κανόνα μπορεί να διαμορφωθεί χώρος, αλλά χρειάζεται τόλμη», ανέφερε στο Action24, ενώ στα Parapolitika FM πρόσθεσε ότι «αν δεν είσαι έτοιμος να διαμορφώσεις δημοσιονομικό χώρο και να αξιοποιήσεις τις ευελιξίες του δημοσιονομικού συμφώνου, περιορίζεις τις επιλογές σου».

Οι διαφορές με το πρόγραμμα Τσίπρα

Ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι το οικονομικό πακέτο της ΕΛΑΣ, συνολικού ύψους περίπου 8 δισ. ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας, μεταφράζεται σε περίπου 2 δισ. ευρώ τον χρόνο και κινείται, κατά την εκτίμησή του, κοντά στα δημοσιονομικά περιθώρια που περιγράφει και η σημερινή κυβέρνηση.

«Δεν βλέπω απόκλιση στο πώς αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και διαμόρφωσης δημοσιονομικού χώρου», σημείωσε, αντιπαραβάλλοντας αυτή την προσέγγιση με εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συνέχεια απαρίθμησε μέτρα που, όπως είπε, περιλαμβάνονται στις προτάσεις του κόμματός του αλλά δεν άκουσε στις εξαγγελίες Τσίπρα. «Δεν άκουσα πρόταση για 13η σύνταξη, δεν άκουσα τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όριο και δεν άκουσα τον μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και στα φάρμακα, δυνατότητα που επιτρέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία», ανέφερε.

Στις βασικές διαφορές ενέταξε επίσης τη φορολόγηση των υπερκερδών, αλλά και την επαναφορά του δημόσιου ελέγχου σε κρίσιμες επιχειρήσεις και υποδομές, όπως η ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕ και μία τράπεζα.

«Αυτοί είναι πυλώνες του προγράμματός μας», υπογράμμισε.

Νέες προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για στέγη και οικονομία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της πρόωρης αποπληρωμής του δημόσιου χρέους, το οποίο χαρακτήρισε «πάρα πολύ κρίσιμο», σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να ανοίξει τη συγκεκριμένη συζήτηση και με τα υπόλοιπα κόμματα.

Παράλληλα, προανήγγειλε επικαιροποίηση των οικονομικών προτάσεων του κόμματος ενόψει Θεσσαλονίκης.

«Εμείς τα είχαμε προτείνει, τα έχουμε κοστολογήσει, θα τα επαναφέρουμε. Θα δείξουμε πώς μέσα στον δημοσιονομικό κανόνα αυτά μπορούν να γίνουν», είπε, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει «πάρα πολύ σοβαρές προτάσεις που θα προκαλέσουν συζήτηση», με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της στέγης.

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