Παππάς για Τσίπρα: «Επιθετική η δήλωσή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο προοδευτικός χώρος που μπορεί να ανασυγκροτήσει την Αριστερά και να επηρεάσει τον πολιτικό χάρτη», τόνισε ο Νίκος Παππάς

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Παππάς για Τσίπρα: «Επιθετική η δήλωσή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Νίκος Παππάς χαρακτήρισε «επιθετική» τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλλεται ως ο προοδευτικός χώρος που μπορεί να ανασυγκροτήσει την Αριστερά και να επηρεάσει τον πολιτικό χάρτη.
  • Υπάρχουν βουλευτές που θέλουν να μετακινηθούν στο κόμμα του Τσίπρα, αλλά διατηρούν τις έδρες τους, κάτι που ο Παππάς θεωρεί αρνητικό.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί με τις πρόσφατες τοποθετήσεις της ΕΛΑΣ υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει κανονικά στις επερχόμενες εκλογές, ενώ οι μισοί ψηφοφόροι του 2023 δεν έχουν υποστηρίξει το κόμμα του Τσίπρα.
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«Επιθετική» χαρακτήρισε ο Νίκος Παππάς τη δήλωση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε δηλώσει πως το κόμμα έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.

Ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Action24 και κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του πάλαι ποτέ προέδρου του κόμματος, ανέφερε «ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για πάρα πολλά χρόνια. Έφυγε, έκανε το δικό του κόμμα και ζητάει να ψηφιστεί το δικό του κόμμα και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι έχουν ακουστεί και επιθετικές δηλώσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Εμείς, όταν μιλάμε για άλλα κόμματα, λέμε ότι δεν υπάρχουν προοπτικές συνεργασίας, αλλά δεν έχουμε πει ότι έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο».

Επιπλέον, ο κ. Παππάς ανέφερε: «Οι εξελίξεις τρέχουν και υπάρχουν δύο πτυχές. Η πρώτη είναι ότι έχουμε κάποιους βουλευτές οι οποίοι λένε ότι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά κρατούν την έδρα τους και την περιφέρουν. Θα είναι πολύ αρνητικό εάν τέτοιου είδους πολιτικές συμπεριφορές επιβραβευτούν από την ΕΛΑΣ σε δεύτερο χρόνο. Η δεύτερη πτυχή είναι ότι αρχίζουν να καταγράφονται προγραμματικές μετατοπίσεις και διαφορές. Η σημερινή τοποθέτηση της ΕΛΑΣ υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων αποτελεί μια πολύ καθαρή μετατόπιση. Η δική μας θέση δεν έχει αλλάξει».

Όσον αφορά τον Σωκράτη Φάμελλο που παραιτήθηκε πρόσφατα από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως «θα είναι λάθος αν ανεξαρτητοποιηθεί», ενώ σχολίασε πως «αποδείχτηκε ότι δεν υπήρχε συνεννόηση» με τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο γραμματέας της Κ.Ε., τόνισε μεταξύ άλλων πως το κόμμα θα συμμετάσχει κανονικά στις επερχόμενες εκλογές και «εμείς λέμε με όλη τη δύναμη της φωνής μας ότι θα είμαστε παρόντες στις εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο προοδευτικός χώρος που μπορεί να ανασυγκροτήσει την Αριστερά και να επηρεάσει τον πολιτικό χάρτη».

Αναφερόμενος στη δημοσκοπήσεις και στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρας σημείωσε πως οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 δεν έχουν ταχθεί υπέρ του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

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