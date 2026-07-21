Το Άρθρο 16 δημιουργεί «ενεργό ρήγμα» μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ - Ανοιχτή κόντρα με ανακοινώσεις

«Πόλεμος» με δημοσιεύματα και διαρροές

Αντώνης Ρηγόπουλος

Το Άρθρο 16 δημιουργεί «ενεργό ρήγμα» μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ - Ανοιχτή κόντρα με ανακοινώσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η ΕΛΑΣ δηλώνει ότι δεν θα καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αν κυβερνήσει, σεβόμενη την κοινωνική πραγματικότητα και την απόφαση του ΣτΕ.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζει την αναθεώρηση του άρθρου 16 και διαφωνεί με την αποδοχή της λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων όπως ισχύει σήμερα.
  • Η ΝΕΑΡ κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι αποδέχεται τη συνέχιση της πολιτικής Μητσοτάκη και παραιτείται από την πολιτική αλλαγή στο θέμα της Παιδείας.
  • Η ένταση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ οδήγησε σε ανοιχτή ρήξη, με αλληλοκατηγορίες και αντιπαραθέσεις σε ανακοινώσεις και δημοσιεύματα.
  • Η διαφωνία αυτή σηματοδοτεί πιθανή περαιτέρω πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο δυνάμεων σε επιπλέον θέματα πέραν της Παιδείας.
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Η επιβεβαίωση από τα χείλη της τομεάρχη Παιδείας της ΕΛΑΣ Ιωάννας Λαλιώτου, όσων είχε πει πριν λίγες ημέρες ο Κώστας Γαβρόγλου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμα και το άρθρο 16, έμελλε να γίνει η αφορμή για να ξεσπάσει η πρώτη ανοιχτή ρήξη ανάμεσα στον αναμορφωμένο ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα του πρώην αρχηγού του.

Στην συνέντευξη Τύπου που δόθηκε για να παρουσιαστούν οι 6 προτάσεις της ΕΛΑΣ για την ΠΑΙΔΕΙΑ, η κ. Λαλιώτου αναφέρθηκε με σαφήνεια στη στάση που θα τηρήσει η ΕΛΑΣ απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια εφόσον βρεθεί στη διακυβέρνηση της χώρας. Όπως είπε, η ΕΛΑΣ δεν θα τα είχε ιδρύσει ποτέ, όμως σε περίπτωση που εκλεγεί δεν θα τα καταργήσει επειδή έχει ήδη δημιουργηθεί μια κοινωνική πραγματικότητα.

Όπως είπε μεταξύ άλλων, «σεβόμαστε την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ και αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα φοίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά και επένδυσης των οικογενειών σε αυτή τη διαδικασία».

Η στάση αυτή που φέρνει την ΕΛΑΣ απέναντι σε όλες τις αριστερές δυνάμεις σε ένα θεμελιακό ιδεολογικό και πολιτικό ζήτημα λειτούργησε και ως η θρυαλλίδα που άνοιξε την ανοιχτή κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με τη ΝΕΑΡ.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι τα όσα είπε η κ. Λαλιώτου «δεν αφήνουν περιθώριο παρερμηνείας: Η ΕΛΑΣ αποδέχεται τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο Πιερρακάκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη». «Το κόμμα του Αλ. Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί».

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο Γραμματέας Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουλέκος, ο οποίος μάλιστα αφήνει αιχμές και για την περίοδο της ηγεσίας Φάμελλου λέγοντας ότι η τότε ηγεσία απέρριπτε κάθε σκέψη για προγραμματική συνεργασία έναντι της τοποθέτησης του κόμματος στην υπηρεσία άλλου κόμματος.

«Σήμερα, που αποδεικνύεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι το μόνο κόμμα της Αριστεράς με ξεκάθαρη και σταθερή θέση για την υπεράσπιση του άρθρου 16 του Συντάγματος, γίνεται ακόμη πιο φανερό ότι οι συνεργασίες δεν μπορούν να οικοδομούνται πάνω σε επικοινωνιακές σκοπιμότητες ή κομματικές σκοπιμότητες, αλλά πάνω σε σαφείς προγραμματικές συγκλίσεις και κοινές πολιτικές δεσμεύσεις».

Αντίστοιχα και η ΝΕΑΡ τόνισε ότι «το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει αποδεχθεί πλήρως τον ρόλο του διαχειριστή και συνεχιστή της πολιτικής Μητσοτάκη και πως δεν έχει σκοπό να αλλάξει τη βασική της κατεύθυνση» και ότι «η επίκληση της "πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί" είναι μία τρανταχτή δήλωση παραίτησης από την ίδια την πολιτική αλλαγή».

Σε όλα αυτά, η απάντηση της ΕΛΑΣ ήρθε λακωνικά με μία ανάρτηση, στην οποία δημοσιεύεται σε βίντεο το απόσπασμα από τα όσα είπε η Ιωάννα Λαλιώτου. Η ανάρτηση συνοδεύεται από τη φράση «Δεν είμαστε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων».

«Πόλεμος» με δημοσιεύματα και διαρροές

Η μεγάλη διάσταση στις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΕΛΑΣ δεν περιορίστηκε στην παραπάνω ανακοίνωση.

Ένα εμπρηστικό άρθρο στην ενημερωτική ιστοσελίδα thefaq, ερμηνεύτηκε από την Κουμουνδούρου ως προσπάθεια «αντιπερισπασμού» και «εκβιασμού».

Το ανυπόγραφο άρθρο φέρει τον τίτλο «θλιβερό "δεκανίκι" της ΝΕΑΡ ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιτίθεται στην ΕΛΑΣ. Τσιμουδιά για την κρατική επιχορήγηση 4,5 εκ ευρώ τον χρόνο σε ένα κόμμα του 1% και των 7+1 βουλευτών που δήθεν κόπτονται για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια», ενώ στο ίδιο ύφος κινείται και το κύριο σώμα του άρθρου.

Η απάντηση ήρθε μέσω διαρροών της Κουμουνδούρου στις οποίες στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ απαντούν ευθέως στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και κάνουν λόγο για προσπάθεια εκβιασμού. Αναφέρουν συγκεκριμένα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ: « Δεν περιμέναμε το πάθος ορισμένων υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, να είναι τόσο μεγάλο, ώστε να τους οδηγεί σε άθλια δημοσιεύματα αντιπερισπασμού κι επίθεσης στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως αυτά του ιστότοπου thefaq. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παραμένει αμετακίνητος στη διαχρονική θέση υπεράσπισης του Άρθρου 16 του Συντάγματος και της ενίσχυσης του δημόσιου πανεπιστημίου. Ας καταλάβουν καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν πτοείται, δεν εκβιάζεται και δεν κάνει εκπτώσεις σε απαράβατες Αρχές και Αξίες της Αριστεράς».

Πρώτη μάχη

Οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, η εγκατάλειψή του από την ομάδα των λεγόμενων «προεδρικών» του Σωκράτη Φάμελλου και η ανάληψη κεντρικών θέσεων από στελέχη που είχαν ως πρώτη προτεραιότητα την επιβίωση του κόμματος, ήταν δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα θα τον έφερναν σε αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ωστόσο, αυτό συνέβη ιδιαίτερα σύντομα, δύο μόλις ημέρες μετά την αναδιάταξη των εσωκομματικών ρόλων στον ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα για ένα θέμα ταυτοτικής σημασίας για τα κόμματα της Αριστεράς.

Η ρήξη πάντως, αν και ήρθε νωρίτερα, είναι απίθανο να μην επεκταθεί και σε άλλα πολιτικά ζητήματα. Εφόσον έγινε η αρχή και μάλιστα τόσο σύντομα, όλα δείχνουν ότι Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑθα μετατραπούν σύντομα σε αντίρροπες πολιτικές δυνάμεις, ειδικά όσο η ΕΛΑΣ αποκαλύπτει τις επιμέρους πολιτικές της θέσεις και εφόσον αυτές απέχουν παρασάγγας από τις παραδοσιακές θέσεις της Αριστεράς.

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