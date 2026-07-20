ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε και επισήμως από βουλευτής ο Συμεών Κεδίκογλου

Snapshot Ο Συμεών Κεδίκογλου υπέβαλε επίσημα την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθεί στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Η παραίτηση έγινε με βάση τις αρχές και τις αξίες του, θέτοντας λόγους συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας.

Την έδρα του βουλευτή Ευβοίας αναλαμβάνει η Θεοδώρα Ακριώτου, μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Κεδίκογλου είναι από τους λίγους βουλευτές που αποχώρησαν χωρίς να οικειοποιηθούν την έδρα, σε αντίθεση με την πλειοψηφία που ανεξαρτητοποιήθηκε.

Ο ίδιος δηλώνει ότι η παραίτηση θα του επιτρέψει να αγωνιστεί με πιο δυνατή φωνή για τα δίκαια αιτήματα των πολιτών και συμβάλλει στη δημιουργία κυβερνώσας παράταξης. Snapshot powered by AI

Την προαναγγελθείσα παραίτησή του υπέβαλε και επισήμως ο μέχρι πρότινος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Συμεών Κεδίκογλου.

Ο κ. Κεδίκογλου είχε ενημερώσει δημόσια για την πρόθεσή του να παραιτηθεί του βουλευτικού αξιώματος προκειμένου να ενταχθεί στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως ανέφερε στη δήλωση που είχε κάνει, «δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται! Άλλωστε, είχα δηλώσει εξ αρχής και με τρόπο ξεκάθαρο και εμφατικό τις προθέσεις μου».

Ο κ. Κεδίκογλου είναι ένας από τους λίγους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τον Γιώργο Καραμέρο και την Κατερίνα Νοτοπούλου, που αποχώρησαν χωρίς να οικειοποιηθούν την έδρα, καθώς η πλειοψηφία των βουλευτών αποχώρησε από την ΚΟ ανεξαρτητοποιούμενη.

Την έδρα του βουλευτή Ευβοίας αναλαμβάνει η Θεοδώρα Ακριώτου, η οποία θα τη διατηρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα η κ. Ακριώτου εξελέγη το περασμένο Σάββατο και μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο συγκεκριμένα, επόμενος στη λίστα μετά τον κ. Κεδίκογλου είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος όμως έχει πάει στην ΕΛΑΣ και μάλιστα έχει αναλάβει και τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ακολοθεί ο Βαγγέλης Αποστόλου που για προσωπικούς λόγους έχει δηλώσει ότι δεν θα αποδεχτεί την έδρα. Συνεπώς η έδρα θα πάει σητν αμέσως επόμενη στη λίστα που είναι η κ. Ακριώτου.

Η ανάρτηση που είχε κάνει πριν λίγες ημέρες ο Συμεών Κεδίκογλου:

«Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,απευθύνομαι σε σας που έχουμε σφυρηλατήσει μια σχέση εμπιστοσύνης, που με στηρίζετε και λογοδοτώ όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνω για την πρόθεση μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα, πράξη όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος, απαραίτητη όμως με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση. Σε όλη μου τη διαδρομή παλεύω στον προοδευτικό χώρο, με όλους εσάς, για μια καλύτερη, δικαιότερη και έντιμη Ελλάδα. Σε αυτήν πορεία ανταποκρίθηκα το ´23 στα πλαίσια της διεύρυνσης στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται! Άλλωστε, είχα δηλώσει εξ αρχής και με τρόπο ξεκάθαρο και εμφατικό τις προθέσεις μου. Επιπλέον δεν θεωρώ σωστό να ψηφίζω για αποφάσεις που αφορούν το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.

Η παραίτηση έτσι φαντάζει σαν το εφαλτήριο για να μπορώ αύριο να διεκδικήσουμε με δυνατότερη φωνή τα δίκαια αιτήματα των συμπολιτών μας, αφού συμβάλλει στη δημιουργία κυβερνώσας παράταξης. Μέσα στις προσεχείς ημέρες θα παραδώσω στον Πρόεδρο της Βουλής την επιστολή παραίτησης με τον προσήκοντα σεβασμό στο κοινοβούλιο και τις διαδικασίες.

Ακούγοντας τις ανάγκες των καιρών και τις δικές σας προτροπές ανταποκρίνομαι και σας καλώ να αγωνιστούμε μαζί, πιστεύοντας και ελπίζοντας ότι η Ιθάκη των προσδοκιών μας αχνοφαίνεται ήδη στον ορίζοντα!»

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