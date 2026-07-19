ΣΥΡΙΖΑ - Ισορροπία δυνάμεων: Δούρου στην ΚΟ, Παππάς γραμματέας, Πολάκης στον στρατηγικό σχεδιασμό

Snapshot Η Ρένα Δούρου εκλέχθηκε πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με ευρεία αποδοχή, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της ανασυγκρότησης του κόμματος.

Ο Νίκος Παππάς ανέλαβε γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, τονίζοντας την ανάγκη ενότητας και πολιτικής επανεκκίνησης.

Ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε έντονα σε πρώην ηγετικά στελέχη, κατηγορώντας τους για σχέδιο διάλυσης του κόμματος, και ανατέθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό.

Η νέα κομματική δομή περιλαμβάνει κατανομή αρμοδιοτήτων σε σημαντικά στελέχη, με στόχο την οργανωτική σταθερότητα και πολιτική αναγέννηση.

Οι εσωκομματικές ισορροπίες παραμένουν κρίσιμο ζήτημα για την πορεία και την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Snapshot powered by AI

Με νέα κατανομή ρόλων και σαφές μήνυμα ανασυγκρότησης ολοκληρώθηκαν το Σάββατο οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, σηματοδοτώντας την πρώτη οργανωτική αναδιάταξη της νέας κομματικής περιόδου.

Κεντρικό γεγονός της ημέρας αποτέλεσε η εκλογή της Ρένας Δούρου στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η υποψηφιότητά της εγκρίθηκε με επτά θετικές ψήφους και ένα λευκό, εξέλιξη που καταγράφηκε ως ένδειξη ευρείας αποδοχής από την ηγετική ομάδα. Στην πρώτη της τοποθέτηση έκανε λόγο για μια «μεγάλη ευθύνη», υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται σε περίοδο ανασυγκρότησης με στόχο την πολιτική και οργανωτική του αναγέννηση.

Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής εξελέγη ο Νίκος Παππάς, ο οποίος έδωσε το πολιτικό στίγμα της επόμενης ημέρας, τονίζοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και είναι όρθιος» και πως το κόμμα «δεν έχει την πολυτέλεια της ήττας». Το μήνυμα του νέου γραμματέα εστίασε στην ανάγκη ενότητας και πολιτικής επανεκκίνησης, σε μια περίοδο κατά την οποία η Κουμουνδούρου επιχειρεί να αφήσει πίσω της τη μακρά περίοδο εσωστρέφειας.

Σφοδρή επίθεση από Πολάκη

Οι υψηλοί τόνοι, ωστόσο, δεν έλειψαν από τη συνεδρίαση. Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρώην προέδρου του κόμματος, κάνοντας λόγο για «σχέδιο διάλυσης» του ΣΥΡΙΖΑ και καλώντας τα στελέχη να υπερασπιστούν την πολιτική συνοχή και την προοπτική του κόμματος. Η παρέμβασή του ήταν από τις πιο αιχμηρές της ημέρας, αποτυπώνοντας ότι οι εσωκομματικές αντιθέσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν το πολιτικό κλίμα.

Παράλληλα, μέχρι αργά το βράδυ παρέμενε ανοιχτό το ζήτημα του ρόλου που θα αναλάμβανε ο βουλευτής Χανίων στη νέα κομματική δομή. Η εκκρεμότητα έκλεισε μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, η οποία ενέκρινε ομόφωνα τη συγκρότηση της νέας Εκλογικής Επιτροπής και την κατανομή των αρμοδιοτήτων.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Νίκος Παππάς αναλαμβάνει τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, η Ρένα Δούρου συμμετέχει ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενώ ο Παύλος Πολάκης αναλαμβάνει τον τομέα του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Στην Εκλογική Επιτροπή συμμετέχουν επίσης η Αναστασία Γκαρά ως αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, οι Χρήστος Λαμπρίδης και Γιάννης Μπουλέκος στον πολιτικό σχεδιασμό, οι Δημήτρης Μελίδης και Γιώργος Παναγιωτόπουλος στους τομείς Τύπου και Επικοινωνίας και ο Μάρκος Χατζησάββας με αρμοδιότητα το ανθρώπινο δυναμικό και τα δίκτυα.

Σχεδιασμός της πολιτικής στρατηγικής

Η ανάθεση του στρατηγικού σχεδιασμού στον Παύλο Πολάκη έβαλε τέλος στη φημολογία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ώρες γύρω από τον βαθμό συμμετοχής του στη νέα κομματική δομή, επιβεβαιώνοντας ότι θα διατηρήσει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό της πολιτικής στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας διαμορφώνουν τη νέα ηγετική εικόνα του κόμματος, με την ηγεσία να επιχειρεί να εκπέμψει μήνυμα ενότητας και οργανωτικής σταθερότητας. Την ίδια στιγμή, οι δημόσιες τοποθετήσεις των κορυφαίων στελεχών καταδεικνύουν ότι η προσπάθεια ανασυγκρότησης θα εξελιχθεί σε ένα περιβάλλον όπου οι εσωκομματικές ισορροπίες παραμένουν κρίσιμος παράγοντας για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ.

Διαβάστε επίσης