«Στρατηγικός σχεδιασμός» ο νέος τίτλος του Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ

Snapshot Ο Παύλος Πολάκης αναλαμβάνει τον ρόλο του υπεύθυνου για τον «Στρατηγικό Σχεδιασμό» στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Πολιτική Γραμματεία η συγκρότηση της Εκλογικής Επιτροπής με κατανομή αρμοδιοτήτων.

Η Εκλογική Επιτροπή αποτελείται από σημαντικά στελέχη του κόμματος με συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες.

Η απόφαση αυτή επιλύει την αβεβαιότητα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Παύλου Πολάκη εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Snapshot powered by AI

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της ΠΓ που ακολούθησε την ΚΕ και στην οποία εγκρίθηκε ομόφωνα η συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής με κατανομή αρμοδιοτήτων στα στελέχη του Οργάνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση την Εκλογική Επιτροπή στελεχώνουν:

Γκαρά Αναστασία - Αναπληρώτρια Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Δούρου Ρένα - Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λαμπρίδης Χρήστος - Πολιτικός Σχεδιασμός Μελίδης Δημήτρης - Εκπρόσωπος Τύπου Μπουλέκος Γιάννης - Γραμματέας Οργανωτικού Παναγιωτόπουλος Γιώργος - Εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας Παππάς Νίκος - Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Πολάκης Παύλος - Στρατηγικός Σχεδιασμός Χατζησάββας Μάρκος - Ανθρώπινο Δυναμικό και Δίκτυα

Η κίνηση αυτή βάζει τέλος σε ένα διαφαινόμενο θρίλερ σχετικά με τις αρμοδιότητες που θα αναλάβει ο Παύλος Πολάκης εντός του κόμματος.