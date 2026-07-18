«Στρατηγικός σχεδιασμός» ο νέος τίτλος του Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ
Ποιες οι αρμοδιότητες εντός της Εκλογικής Επιτροπής
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- Ο Παύλος Πολάκης αναλαμβάνει τον ρόλο του υπεύθυνου για τον «Στρατηγικό Σχεδιασμό» στον ΣΥΡΙΖΑ.
- Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Πολιτική Γραμματεία η συγκρότηση της Εκλογικής Επιτροπής με κατανομή αρμοδιοτήτων.
- Η Εκλογική Επιτροπή αποτελείται από σημαντικά στελέχη του κόμματος με συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες.
- Η απόφαση αυτή επιλύει την αβεβαιότητα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Παύλου Πολάκη εντός του ΣΥΡΙΖΑ.
Αργά το βράδυ του Σαββάτου, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της ΠΓ που ακολούθησε την ΚΕ και στην οποία εγκρίθηκε ομόφωνα η συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής με κατανομή αρμοδιοτήτων στα στελέχη του Οργάνου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση την Εκλογική Επιτροπή στελεχώνουν:
- Γκαρά Αναστασία - Αναπληρώτρια Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής
- Δούρου Ρένα - Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας
- Λαμπρίδης Χρήστος - Πολιτικός Σχεδιασμός
- Μελίδης Δημήτρης - Εκπρόσωπος Τύπου
- Μπουλέκος Γιάννης - Γραμματέας Οργανωτικού
- Παναγιωτόπουλος Γιώργος - Εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας
- Παππάς Νίκος - Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής
- Πολάκης Παύλος - Στρατηγικός Σχεδιασμός
- Χατζησάββας Μάρκος - Ανθρώπινο Δυναμικό και Δίκτυα
Η κίνηση αυτή βάζει τέλος σε ένα διαφαινόμενο θρίλερ σχετικά με τις αρμοδιότητες που θα αναλάβει ο Παύλος Πολάκης εντός του κόμματος.
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