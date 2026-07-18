Σκληρό ροκ από Πολάκη στην ΚΕ: «Αντιμετωπίζουμε σχέδιο διάλυσης από τον πρώην πρόεδρό μας»

«Είτε ακούς τον Κουτεντάκη, είτε τον Στουρνάρα, το ίδιο είναι»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Σκληρό ροκ από Πολάκη στην ΚΕ: «Αντιμετωπίζουμε σχέδιο διάλυσης από τον πρώην πρόεδρό μας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι αυτό προϋποθέτει τη μείωση της εκλογικής δύναμης του κόμματος.
  • Ο Πολάκης τόνισε ότι δεν επιδιώκει την ένταξη σε ένα κόμμα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, αλλά θέλει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της εργαζόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας.
  • Κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, ότι υπηρέτησε σχέδιο διάλυσης του κόμματος και επέκρινε τον τρόπο που παρουσίαζε τις θέσεις του κόμματος.
  • Ζήτησε την υιοθέτηση ενός καθαρού, ταξικού πολιτικού λόγου και δήλωσε ότι θα υπηρετήσει μόνο κόμμα που μιλάει ευθέως προς τους πολίτες.
  • Ο Πολάκης υπερασπίστηκε τον εαυτό του και άλλους στελέχη που δέχθηκαν επιθέσεις χαρακτήρα, αποδίδοντάς τες σε πλήγματα που προκάλεσαν σε πολιτικούς αντιπάλους.
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Δίνοντας συγχαρητήρια στη Ρένα Δούρου για την εκλογή της στην προεδρία της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την ομιλία του στην ΚΕ ο Παύλος Πολάκης, ωστόσο στη συνέχεια ο ίδιος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα κατηγορώντας τον για «σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ».Μάλιστα σχολίασε ότι «δεν πάμε εμείς απέναντι στον Τσίπρα, αυτός στήνει κάτι που προϋποθέτει τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.

Για να πάρει 18-20% πρέπει εμείς να πάρουμε 1%, ή μισό! Αν εμείς πάρουμε 5%, τότε το άλλο σενάριο δεν υλοποιείται». Είπε δε με νόημα ότι «είτε ακούς στον Κουτεντάκη, είτε τον Στουρνάρα, το ίδιο είναι».Ο κ.Πολάκης είπε ότι στόχος του δεν είναι να μετέχει σε ένα κόμμα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς για να κρατά τη φλόγα αναμμένη, ούτε σε ένα κόμμα όπως το ΚΚΕ, αλλά «θέλω στον ορατό χρονικό ορίζοντα της ύπαρξής μας να ανεβάσουμε την ποιότητα ζωής της εργαζόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας και να συγκρουστούμε με τις γερμανοτσολιάδικες οικογένειες που κυβερνάνε από τον εμφύλιο».

Σχετικά με τις δολοφονίες χαρακτήρα σχολίασε ότι «δεν μου κάνουν δολοφονία χαρακτήρα επειδή επειδή είμαι κακός, αλλά επειδή τους χτύπησα, τους έκοψα λεφτά. Και ο Παππάς δέχτηκε επίθεση, και η Δούρου». «Είμαστε εδώ αυτοί που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο συγκρουστήκαμε», είπε χειροκροτούμενος.Ιδιαίτερα σκληρός ήταν σε ό,τι είπε για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, τον οποίο κατηγόρησε ευθέως ότι «υπηρέτησε σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ».

Όπως είπε μετάνιωσε που δεν έδωσε τη μάχη του δεύτερου γύρου στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του για χάρη της ενότητας και σχολίασε ότι «Αψύς σημαίνει ευθύς. Καλλιά αψύς παρά ψοφθείς!»Όπως είπε ο Σωκράτης Φάμελλος δεν εξέφραζε τις θέσεις του κόμματος με τον τρόπο που έπρεπε, κάνοντάς τες να ακούγονται μη ενδιαφέρουσες λόγω των λεκτικών σχημάτων και «στρογγυλέματος» που χρησιμοποιούσε.

«Ο Σωκράτης πήρε κατι καλές θέσεις αλλά έτσι όπως τα έλεγε δεν τον άκουγε άνθρωπος. Με τον τρόπο που το έλεγε δεν ενδιαφερόταν κανένας. Όταν λες να δουλεύει η Πτολεμαΐδα 5 μιλάς για τη δουλειά 10.000 ανθρώπων. Αν λες για τις ενεργειακές κοινότητες νομίζουν όλοι ότι θες να δώσεις δουλειές σε τοπικά λαμόγια».

Ο Παύλος Πολάκης ζήτησε πάντως να υπάρξει καθαρός, ταξικός πολιτικός λόγος τονίζοντας ότι θα υπηρετήσει ένα κόμμα με τέτοιο περιεχόμενο που θα μιλάει ευθέως προς τους πολίτες, ξεκαθαρίζοντας ότι δε θα δώσει μάχη για ένα κόμμα που δεν έχει τέτοιο περιεχόμενο.

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