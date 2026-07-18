Παππάς: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και είναι όρθιος» - Δούρου: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια της ήττας»

Με επτά ψήφους υπέρ και ένα λευκό εξελέγη νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου στις εσωκομματικές εκλογές που διεξήχθησαν το πρωί του Σαββάτου (18/7)

Αντώνης Ρηγόπουλος

Παππάς: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και είναι όρθιος» - Δούρου: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια της ήττας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Ρένα Δούρου εξελέγη πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό, πιθανώς από τον Παύλο Πολάκη.
  • Ο Νίκος Παππάς τόνισε την ανάγκη ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ και προανήγγειλε τη συμμετοχή του κόμματος στις επόμενες εκλογές.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική και προτείνει δημόσιο έλεγχο σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας.
  • Η Ρένα Δούρου χαρακτήρισε την περίοδο κρίσιμη για το κόμμα και δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις εκλογές είτε ενωτικά είτε αυτόνομα.
  • Η τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται να καθορίσει τις μελλοντικές εσωκομματικές κινήσεις.
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Σε κλίμα εσωκομματικών διεργασιών και με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ώρες μετά την εκλογή της Ρένας Δούρου στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Η κ. Δούρου εξελέγη με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό, όντας η μοναδική υποψήφια. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο λευκό ψηφοδέλτιο, το οποίο αποδίδεται στον Παύλο Πολάκη μετά την απόσυρσή του από τη διαδικασία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής, ο Νίκος Παππάς συνεχάρη τη Ρένα Δούρου για την εκλογή της, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα καλείται να ανατρέψει τη δυσμενή εικόνα που έχει διαμορφωθεί.

Όπως ανέφερε, «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και είναι όρθιος», παρά -όπως είπε- τις προσπάθειες να κλείσει ο πολιτικός του κύκλος. Επικαλέστηκε μάλιστα τη φράση του Ηλία Ηλιού «εμείς είμαστε η παράταξη των άπειρων θυσιών», υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα διαθέτει ιστορία, πρόγραμμα και στελέχη και θα συνεχίσει την πολιτική του πορεία.

Ο κ. Παππάς ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει κανονικά στις επόμενες εθνικές εκλογές, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα επιστρέψει στη Βουλή και θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση της Αριστεράς, μέσα από συντεταγμένες συνεργασίες και προγραμματικό διάλογο.

Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, υποστήριξε ότι στα επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν αντιμετωπίστηκαν τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας και κάλεσε σε αλλαγή πολιτικής, επαναφέροντας τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για δημόσιο έλεγχο της Εθνικής Τράπεζας, των ΕΛΠΕ και της ΔΕΗ.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, υποστήριξε ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου αποδείχθηκε ανεφάρμοστη, μετά –όπως είπε– τις τοποθετήσεις της ΕΛΑΣ και του Αλέξη Τσίπρα που απέκλεισαν μια συντεταγμένη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε ότι το κόμμα δεν πρόκειται να ακολουθήσει λογικές προσωπικών διαπραγματεύσεων ή μεμονωμένων μετακινήσεων στελεχών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις αποχωρήσεις βουλευτών, υποστηρίζοντας ότι «ουδείς δικαιούται να αντιμετωπίζει τη βουλευτική έδρα ως προσωπική περιουσία», καλώντας όσους αποχωρούν να παραδώσουν τις έδρες τους στο κόμμα με το οποίο εξελέγησαν.

Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί «τέλους» του ΣΥΡΙΖΑ και τις αναφορές περί «τοξικού κόμματος», υποστηρίζοντας ότι το κόμμα έχει δεχθεί συστηματικές επιθέσεις, ενώ υπερασπίστηκε την κυβερνητική περίοδο 2015-2019, σημειώνοντας ότι δεν απαιτείται αλλαγή της πολιτικής ταυτότητας της παράταξης.

Κλείνοντας, κάλεσε σε άμεση συγκρότηση της συλλογικής ηγεσίας, στην εκκίνηση της διαδικασίας κατάρτισης των ψηφοδελτίων και στην οργάνωση μεγάλης πολιτικής και πολιτιστικής εκδήλωσης από την «Αυγή» και το «Κόκκινο» στις αρχές Σεπτεμβρίου, τονίζοντας ότι στόχος είναι να ανατραπεί κάθε σχέδιο αποδυνάμωσης του κόμματος.

Ρένα Δούρου: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια της ήττας»

Η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας χαρακτήρισε τη σημερινή συγκυρία «οριακό σημείο μη επιστροφής» για τον ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσε τα στελέχη να εργαστούν για την ανασυγκρότηση του κόμματος, όχι –όπως είπε– για λόγους προσωπικής ή κομματικής αντιπαράθεσης, αλλά επειδή αποτελεί τη μοναδική δύναμη της ριζοσπαστικής Αριστεράς στη χώρα.

Η κ. Δούρου υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, με στόχο την αποκατάσταση της ενότητας και τον σεβασμό στις καταστατικές διαδικασίες.

Αναφερόμενη στις πρόσφατες εσωκομματικές εξελίξεις, έκανε λόγο για μια «επικίνδυνη παρένθεση», εκτιμώντας ότι οι αποφάσεις των προηγούμενων εβδομάδων οδήγησαν το κόμμα κοντά στη διάλυση. Όπως είπε, η συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου αποτέλεσε σημείο καμπής και σηματοδότησε την επιστροφή σε μια συντεταγμένη πορεία.

Η ίδια εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να επιστρέψει στη Βουλή, υποστηρίζοντας πως, με σαφές ταξικό πρόσημο και προγραμματική πρόταση, μπορεί να πετύχει αξιοπρεπές εκλογικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας με άλλες δυνάμεις της Αριστεράς μόνο σε προγραμματική βάση, απορρίπτοντας ωστόσο τις αναφορές που χαρακτηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ «τοξικό κόμμα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα των αποχωρήσεων βουλευτών, χαρακτηρίζοντας την εικόνα των «περιφερόμενων εδρών» τραυματική τόσο για την Αριστερά όσο και συνολικά για την πολιτική ζωή, καθώς –όπως είπε– ενισχύει την αντιπολιτική και την Ακροδεξιά.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, κάλεσε σε εγκατάλειψη των προσωπικών στρατηγικών και των «μεσσιανισμών», ζητώντας τη συγκρότηση ενός συλλογικού ηγετικού σχήματος που θα οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «κλείνουμε τον κύκλο της ασάφειας».

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