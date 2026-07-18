Πρόεδρος της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου με σκορ 7-1: «Αγαπάω την ευθύνη»

«Αναζητείται» ο βουλευτής που αποδοκίμασε τη Ρένα Δούρου

Αντώνης Ρηγόπουλος

Πρόεδρος της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου με σκορ 7-1: «Αγαπάω την ευθύνη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Ρένα Δούρου εξελέγη πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με 7 ψήφους υπέρ και 1 λευκό, σε μία διαδικασία με 8 ενεργούς βουλευτές και μοναδική υποψήφια.
  • Το λευκό ψηφοδέλτιο πιθανώς ανήκει στον Παύλο Πολάκη, ο οποίος απέσυρε την υποψηφιότητά του, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.
  • Η Δούρου τόνισε την ανάληψη ευθύνης και την ανάγκη για αναδιάταξη και αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με συλλογικότητα και σκληρή δουλειά.
  • Η Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ) του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει για να εκλέξει νέα στελέχη στην Πολιτική Γραμματεία, νέο γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα μετά τις πρόσφατες παραιτήσεις.
  • Ο Νίκος Παππάς αναμένεται να αναλάβει γραμματέας, ενώ ο Παύλος Πολάκης πιθανόν θα επικεφαλής της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα με στόχο την είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.
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Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγη με 7 ψήφους έναντι 1 λευκού η Ρένα Δούρου στη διαδικασία εκλογής που έγινε το πρωί στη Βουλή.Συνολικά ψήφισαν οι 8 ενεργοί βουλευτές της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, με την κ. Δούρου να είναι η μόνη υποψήφια.

Το ενδιαφέρον στρέφεται γύρω από το μοναδικό λευκό ψηφοδέλτιο που βρέθηκε στην κάλπη και το οποίο αποδίδεται στον Παύλο Πολάκη λόγω της χθεσινής του απόσυρσης από τη διαδικασία, ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής. Αντιθέτως, στους διαδρόμους του κεντρικού ξενοδοχείου όπου θα συνεδριάσει η ΚΕ, ακούγονται... σενάρια.

Σε δήλωσή της, η Ρένα Δούρου αναφέρει μεταξύ άλλων: «Σε μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και αγωνίστριες του, ο μεγάλος κρητικός συγγραφέας είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ: «Ν’ αγαπάς την ευθύνη». Αγαπάω την ευθύνη. Αγαπάμε την ευθύνη. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας απ’ ότι έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα, πάνω από όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά».

«Ξεκινάμε την αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μόνο, το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας. Εγγυητής της δημοκρατίας. Εγγυητής ότι θα απαντήσουμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας», αναφέρει η κ. Δούρου.

Η διαδικασία στην ΚΕΑμέσως μετά την ψηφοφορία στη Βουλή, συνεδριάζει σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί αναμένεται να υπάρξουν κρίσιμες συζητήσεις καθώς η ΚΕ θα κληθεί να ψηφίσει τα στελέχη που θα αναπληρώσουν στην Πολιτική Γραμματεία τα συνολικά έξι πρόσωπα που παραιτήθηκαν πριν λίγες ημέρες μαζί με την τότε αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά. Επίσης, η ΚΕ θα εκλέξει νέο γραμματέα και νέο αναπληρωτή γραμματέα, καθώς οι δύο αυτές θέσεις έχουν μείνει κενές μετά τις παραιτήσεις του Στέργιου Καλπάκη και της Αναστασίας Σαπουνά.

Για τη θέση του γραμματέα συζητήθηκε η περίπτωση του Γιάννη Μπουλέκου, ενός στελέχους που έχει διακριθεί για την οργανωτική του ικανότητα, ειδικά ως Διευθυντής της Left Media, κατά τη θητεία του οποίου υπήρξε θεαματική βελτίωση στα οικονομικά των ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να λυθούν χρονίζοντα προβλήματα όπως στη μισθοδοσία, τα δεδουλευμένα και τις αποζημιώσεις εργαζομένων.Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι τελικά ο νέος γραμματέας θα είναι ο Νίκος Παππάς, ο οποίος θα κληθεί να λειτουργήσει ως ο βασικός φορέας διατήρησης ισορροπιών εντός του κόμματος, τη στιγμή που όλα κινούνται σε τεντωμένο σχοινί.

Στην ΚΕ επίσης θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί η συγκρότηση Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, η οποία θα έχει σαν βασικό στόχο την οργάνωση και την υλοποίηση ενός πλάνου μέχρι τις εκλογές το οποίο θα μπορέσει να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στον βασικό του στόχο που πλέον δεν είναι άλλος από την είσοδό του στη Βουλή. Τη θέση του επικεφαλής αυτής της επιτροπής αναμένεται να αναλάβει ο Παύλος Πολάκης.

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