ΣΥΡΙΖΑ: Μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου για την προεδρία της ΚΟ - «Αντιστρέψιμη η κατάσταση»

Στην επιστολή της η κ. Δούρου τονίζει ότι ανταποκρίνεται «όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του»

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ: Μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου για την προεδρία της ΚΟ - «Αντιστρέψιμη η κατάσταση»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Ρένα Δούρου θα είναι υποψήφ για Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση του Παύλου Πολάκη.
  • Η Δούρου δηλώνει ότι ανταποκρίνεται στο κάλεσμα για ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την ΚΟ, χωρίς προσωπική φιλοδοξία.
  • Καταγγέλλει το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων και παραιτήσεων στην ΚΟ που την έχει αποδυναμώσει χωρίς πολιτικές διαφορές.
  • Τονίζει ότι η αναδιάταξη των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ μέσω συμμετοχής στις εκλογές είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την ΚΟ.
  • Ο εκλογικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η είσοδος στη Βουλή και η λειτουργία ως καταλύτης για ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο και εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης.
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Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, η Ρένα Δούρου με επιστολή της προς τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει παρών στην αυριανή εκλογή Προέδρου της ΚΟ, μια εξέλιξη, η οποία θεωρούνταν δεδομένη εδώ και πολλές ημέρες και που οδήγησε και τον κ. Πολάκη στην απόσυρση λόγω των συσχετισμών.

Στην επιστολή της η κ. Δούρου τονίζει ότι ανταποκρίνεται «όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του».

«Ανεξαρτητοποιήσεις χωρίς παράδοση της έδρας, παραιτήσεις, χωρίς διατύπωση συγκεκριμένων πολιτικών διαφορών, όλα αυτά την έχουν λαβώσει, μικρύνει, αποδυναμώσει», αναφέρει σχετικά με το κύμα αποχωρήσεων που πλήττει την ΚΟ.

Η κ. Δούρου πάντως δηλώνει πεπεισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι αναστρέψιμη», με προϋπόθεση να υπάρξει αναδιάταξη των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω της συμμετοχής του στις επερχόμενες εκλογές, είτε με ένα ενωτικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την ΚΟ.

Με στόχο μετά από τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, να είναι παρών στη Βουλή, λειτουργώντας ως καταλύτης για ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο, τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης για την ελπίδα και την αλλαγή, για το μέλλον του τόπου.

H κ. Δούρου πάντως θέτει ευθύς εξαρχής και τον εκλογικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι άλλος από την είσοδο στη Βουλή.

«Με στόχο μετά από τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, να είναι παρών στη Βουλή, λειτουργώντας ως καταλύτης για ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο, τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης για την ελπίδα και την αλλαγή, για το μέλλον του τόπου», καταλήγει η Ρένα Δούρου.

Η εκλογή προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει αύριο στις 9 στη Βουλή, ενώ στη συνέχεια θα διεξαχθεί η συνεδρίαση της ΚΕ του κόμματος σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ενημέρωση από το περιβάλλον του Παύλου Πολάκη, ο βουλευτής Χανίων θα παρεβρεθεί και θα συμμετάσχει στην ψηφοφορία για την εκλογή νέου Προέδρου της ΚΟ.

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