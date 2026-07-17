Explainer: 13, 11, ή 8; Πόσοι είναι τελικά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα;

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε στη Βουλή το 2023 με 48 βουλευτές, αλλά μετά από αποχωρήσεις έχει μειωθεί σημαντικά η κοινοβουλευτική του ομάδα.

Μετά τη δημιουργία της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε σε 37 βουλευτές και ακολούθησαν περαιτέρω αποχωρήσεις και διαγραφές.

Σήμερα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί τυπικά 13 βουλευτές, αλλά αναμένονται ακόμη παραιτήσεις που θα την μειώσουν στους 11 ή και 8.

Πιθανή είναι η ανεξαρτητοποίηση του πρώην προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και η μετάβαση της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, γεγονότα που θα επηρεάσουν περαιτέρω το μέγεθος της ΚΟ.

Η αβεβαιότητα στις επόμενες μέρες καθιστά δύσκολη την ακριβή καταγραφή των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Snapshot powered by AI

Πόσους βουλευτές αριθμεί η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ; Μια απλή ερώτηση που θα μπορούσε θεωρητικά να απαντηθεί με έναν αριθμό, πλέον έχει μετατραπεί σε σπαζοκεφαλιά για τους πολιτικούς και κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Οι μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις, οι παραιτήσεις, καθώς και η έντονη φημολογία για νέες αποχωρήσεις τις επόμενες ώρες και μέρες έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση συνεχών αυξομειώσεων στη σύνθεση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ που τελικά έχει οδηγήσει το κόμμα να φτάσει οριακά στην 4η-5η θέση των κοινοβουλευτικών δυνάμεων.

Ας τα πάρουμε από την αρχή:

Ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε στη Βουλή στις εκλογές του 2023 στη δεύτερη θέση (αξιωματική αντιπολίτευση) με 48 βουλευτές.

Η εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη και τα τεράστια εσωκομματικά προβλήματα που δημιούργησε στον ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε στην αποχώρηση 11 βουλευτές, οι οποίοι σχημάτισαν την ΚΟ της Νέας Αριστεράς, αφήνοντας την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ με 37 βουλευτές.

Άλλοι 6 βουλευτές αποχώρησαν το 2024, όταν απεπέμφθη από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασσελάκης. Λίγο νωρίτερα είχε διαγραφεί από την ΚΟ και η Αθηνά Λινού. Ενδιάμεσα επίσης διεγράφη και επανεντάχθηκε και Παύλος Πολάκης.

Ο Παύλος Πολάκης Eurokinissi

Πριν ξεσπάει το νέο κύμα αποχωρήσεων, πρέπει να σημειωθεί ότι απεπέμφθη από την ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του τότε προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου.

Το τελευταίο κύμα αποχωρήσεων όμως είναι πιο περίπλοκο. Συνολικά το τελευταίο διάστημα έχουν αποχωρήσει (παραιτήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις οι εξής:

Με παραίτηση:

Γιώργος Καραμέρος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκογλου, Βασίλης Κόκκαλης

Με ανεξαρτητοποίηση:

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Ψυχογιός, Νίκος Γαβρήλος, Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη, Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέττα, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας, Διονύσης Καλαματιανός

Συνεπώς τυπικά στην ΚΟ παραμένουν μέχρι και σήμερα 13 βουλευτές.

Ωστόσο, πολιτικά θα πρέπει να αφαιρέσουμε την Όλγα Γεροβασίλη η οποία θα επισημοποιήσει την παραίτησή της με επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής εντός των επόμενων ημερών.

Η Όλγα Γεροβασίλη προσερχόμενη στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ Eurokinissi

Επιστολές παραίτησης αναμένεται να αποσταλούν επίσης από τον Συμεών Κεδίκογλου και τον Βασίλη Κόκκαλη. Όταν αυτό συμβεί, τότε θα εξαρτηθεί από τους αντικαταστάτες τους το αν θα παραμείνουν στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα ανεξαρτητοποιηθούν αμέσως, όπως έκανε η αντικαταστάτρια του Γιώργου Καραμέρου, Μυρτώ Κοροβέση, η οποία ανήκει στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη. Σε κάθε περίπτωση, η αντικαταστάτρια του Συμεών Κεδίκογλου, Θεοδώρα Ακριώτου, αναμένεται να παραμείνει στην ΚΟ.

Αυτά τα δεδομένα απομειώνουν την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ στους 11 βουλευτές.

Ωστόσο, θεωρείται δεδομένο ότι τις επόμενες ημέρες (πιθανόν και αύριο), θα ανεξαρτητοποιηθεί και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος. Παράλληλα παραμένει ενεργή η πληροφορία ότι η Νίνα Κασιμάτη, προετοιμάζει τη μετάβασή της στο ΠΑΣΟΚ, αν και φαίνεται ότι αυτό θα γίνει τελικά σε δεύτερο χρόνο.

Με βάση και αυτά τα δεδομένα, η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, τυπικά μετρά 13 βουλευτές, ωστόσο μπορεί άμεσα να φτάσει ακόμη και τα 8 μέλη.

Διαβάστε επίσης