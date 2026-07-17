Παππάς: «Η κοινοβουλευτική έδρα δεν είναι προσωπική αποσκευή σε πλειστηριασμό» - Τι είπε για Τσίπρα

Snapshot Ο Νίκος Παπς εισηγήθηκε την εγκατάλειψη της απόφασης της 6ης Ιουνίου για συνεργασίες, λόγω έλλειψης οργανωμένης διαδικασίας προγραμματικής σύγκλισης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσει αυτόνομα την ψήφο των πολιτών, στηριζόμενος στο πρόγραμμά του και το όραμά του για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία.

Η κοινοβουλευτική έδρα δεν αποτελεί προσωπική ιδιοκτησία και όσοι αποχωρούν οφείλουν να την παραδώσουν.

Προτείνεται η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας με αρμοδιότητα τον πολιτικό και οργανωτικό συντονισμό έως τις εθνικές εκλογές.

Τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει νέα πολιτική και πολιτιστική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εξόρμησης του ΣΥΡΙΖΑ, με έμφαση στη διασφάλιση της λειτουργίας της «Αυγής» και του ραδιοφωνικού σταθμού «Στο Κόκκινο». Snapshot powered by AI

Ο Νίκος Παππάς εισηγήθηκε στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την εγκατάλειψη της απόφασης της 6ης Ιουνίου για την αναζήτηση συντεταγμένων συνεργασιών, υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις και οι δημόσιες παρεμβάσεις της ΕΛΑΣ και του Αλέξη Τσίπρα κατέδειξαν πως δεν υπήρχε πρόθεση για μια οργανωμένη διαδικασία προγραμματικής σύγκλισης.

Αντί αυτής, όπως ανέφερε, προκρίθηκε μια λογική προσωπικών διαπραγματεύσεων, μετακινήσεων στελεχών και σταδιακής συγκρότησης νέου πολιτικού φορέα μέσω προσχωρήσεων.

Ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εγκαταλείπει τη στρατηγική των συνεργασιών, αλλά θεωρεί ότι αυτές μπορούν να οικοδομηθούν μόνο στη βάση της πολιτικής ισοτιμίας, του δημόσιου προγραμματικού διαλόγου, του σεβασμού στην αυτοτέλεια των κομμάτων και των συλλογικών αποφάσεων. Τόνισε ότι το κόμμα θα διεκδικήσει αυτόνομα την ψήφο των πολιτών, στηριζόμενο στο πρόγραμμά του, την ιστορική του διαδρομή και το όραμά του για «σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία», επιδιώκοντας συνεργασίες με όσους συμφωνούν σε αυτή την κατεύθυνση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των αποχωρήσεων βουλευτών, υποστηρίζοντας ότι η κοινοβουλευτική έδρα δεν αποτελεί προσωπική ιδιοκτησία και ότι όσοι επιλέγουν διαφορετική πολιτική πορεία οφείλουν να την παραδώσουν. «Η κοινοβουλευτική έδρα δεν αποτελεί προσωπική αποσκευή που μπορεί να περιφέρεται και να βγαίνει στον πλειστηριασμό. Όσοι επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή οφείλουν να την παραδώσουν», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει ιστορική εμπειρία, ιδεολογικό και προγραμματικό κεφάλαιο, καθώς και στελεχιακό δυναμικό που του επιτρέπουν να διεκδικήσει εκ νέου πρωταγωνιστικό ρόλο στη συσπείρωση των δυνάμεων της Αριστεράς. Στο πλαίσιο αυτό απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα τόσο σε στελέχη που αποχώρησαν μετά το 2023 όσο και σε νέες κοινωνικές δυνάμεις να συμμετάσχουν στην προσπάθεια ανασυγκρότησης του κόμματος.

Ως οργανωτική απάντηση στη νέα συγκυρία πρότεινε τη συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας έως τις εθνικές εκλογές, με αρμοδιότητα τον πολιτικό και οργανωτικό συντονισμό, την κατάρτιση του εκλογικού σχεδιασμού, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη του προγράμματος του κόμματος. Έθεσε επίσης ως άμεση προτεραιότητα την έναρξη της διαδικασίας συγκρότησης των ψηφοδελτίων.

Τέλος, ο Νίκος Παππάς στάθηκε στη σημασία της διασφάλισης της λειτουργίας της «Αυγής» και του ραδιοφωνικού σταθμού «Στο Κόκκινο», χαρακτηρίζοντάς τα ιστορικά μέσα της ελληνικής Αριστεράς, και προανήγγειλε κοινή πολιτική και πολιτιστική πρωτοβουλία τον Σεπτέμβριο, η οποία, όπως ανέφερε, θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας φάσης πολιτικής εξόρμησης του ΣΥΡΙΖΑ.

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