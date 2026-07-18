Εξελέγη με επτά υπέρ κι ένα λευκό η Δούρου: Ξεκινάμε για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ

Snapshot Η Ρένα Δούρου εξελέγη πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με 7 ψήφους υπέρ και 1 λευκό.

Στην πρώτη της δήλωση, κάλεσε για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ και την αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Εξέφρασε κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα και όσους αποχώρησαν από το κόμμα.

Υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς στην Ελλάδα.

Τόνισε ότι κανείς δεν περισσεύει στον αγώνα για την αναγέννηση του κόμματος. Snapshot powered by AI

Με 7 ψήφους υπέρ και 1 λευκό εξελέγη πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου.

Στην πρώτη της δήλωση από το περιστύλιο της Βουλής, η κυρία Δούρου έδωσε το σύνθημα για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ και εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, κι όσων... πήδηξαν από το καράβι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για «το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς σήμερα της πατρίδας μας».

«Ξεκινάμε την αναδιάταξη της ΚΟ για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα» τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Δούρου.

Αναλυτικά η πρώτη της δήλωση

«Είναι μια πραγματικά πολύ δύσκολη περίοδος για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριές του. Ο μεγάλος Κρητικός συγγραφέας (σ.σ.: Νίκος Καζαντζάκης) είναι πιο επίκαιρος από ποτέ: "Να αγαπάς την ευθύνη". Αγαπώ την ευθύνη. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε. Με σοβαρότητα, με συντροφικότητα, συλλογικότητα και σκληρή δουλειά ξεκινάμε την αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ώστε να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς της πατρίδας μας», δήλωσε η κυρία Δούρου μετά την εκλογή της.

Για όσους έχουν απομακρυνθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2023, είπε: «Θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στο κάλεσμα ανδρών και γυναικών που, τα τελευταία τρία χρόνια, θεώρησαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν το σπίτι τους».

Η Ρένα Δούρου ήταν η μοναδική υποψήφια μετά την απόσυρση από την κούρσα του βουλευτή Χανίων, Παύλου Πολάκη. Στις κάλπες προσήλθαν οι Γιάννης Αμανατίδης, Νίκος Παππάς, Χρήστος Γιαννούλης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Βασίλης Παπαηλιού, καθώς και η ίδια η Ρένα Δούρου.