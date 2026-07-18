Όλα όσα θα γίνουν σήμερα στον «πλανήτη ΣΥΡΙΖΑ»

Η πρόεδρος Ρένα Δούρου, ο ενισχυμένος ρόλος Πολάκη, ο γρίφος του γραμματέα και το σενάριο για Φάμελλο

Αντώνης Ρηγόπουλος

Όλα όσα θα γίνουν σήμερα στον «πλανήτη ΣΥΡΙΖΑ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Σήμερα θα εκλεγεί νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με μοναδική υποψήφια τη Ρένα Δούρου.
  • Η Κεντρική Επιτροπή θα εκλέξει νέο γραμματέα, πιθανότατα τον Νίκο Παππά, και θα αποφασίσει για την αναπλήρωση των παραιτηθέντων μελών της Πολιτικής Γραμματείας.
  • Θα συγκροτηθεί Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα με επικεφαλής τον Παύλο Πολάκη, που θα αναλάβει τον προεκλογικό αγώνα του κόμματος.
  • Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να λειτουργήσει ως διαρχία μεταξύ Δούρου και Πολάκη, με τον Παππά να εξισορροπεί τις αντιθέσεις.
  • Ο Σωκράτης Φάμελλος προσανατολίζεται στην ανεξαρτητοποίηση από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ λόγω πολιτικών διαφωνιών, χωρίς να παραιτηθεί.
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Τι κι αν το ημερολόγιο γράφει 18 Ιουλίου; Οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται με αμείωτη, ενδεχομένως και με αυξανόμενη, ένταση.

Η ατζέντα της σημερινής ημέρας περιλαμβάνει δύο ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πιθανό να υπάρξει και ένα τρίτο εξίσου σημαντικό και εμβληματικό για την πορεία του κόμματος.

Εκλογή προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Πιο συγκεκριμένα, για σήμερα είναι προγραμματισμένη η εκλογή Προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Η διαδικασία θα γίνει στη Βουλή, όπου στην αίθουσα 150, στις 9:00 το πρωί θα στηθεί κάλπη για τα εναπομείναντα μέλη της ΚΟ να εκλέξουν τη νέα τους πρόεδρο.

Η εκλογή της Ρένας Δούρου θεωρείται δεδομένη, αφού είναι η μοναδική υποψήφια. Άλλωστε και πριν την απόσυρση της υποψηφιότητας Πολάκη, η εκλογή Δούρου θεωρούνταν σχεδόν σίγουρη λόγω των συσχετισμών που υπάρχουν εντός της ΚΟ που αριθμεί πλέον περί τα 8 ενεργά μέλη.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ενημέρωση από το περιβάλλον του Παύλου Πολάκη, ο βουλευτής Χανίων θα παρευρεθεί και θα συμμετάσχει στην ψηφοφορία για την εκλογή νέου προέδρου της ΚΟ. Η Ρένα Δούρου ήδη από χθες έδωσε το στίγμα της παρουσίας της αναφέροντας σε δήλωσή της ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι «μετά από τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, να είναι παρών στη Βουλή, λειτουργώντας ως καταλύτης για ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο, τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης για την ελπίδα και την αλλαγή, για το μέλλον του τόπου».

Τι θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή για Παππά και Πολάκη

Αμέσως μετά την ψηφοφορία στη Βουλή, συνεδριάζει σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί αναμένεται να υπάρξουν κρίσιμες συζητήσεις καθώς η ΚΕ θα κληθεί να ψηφίσει τα στελέχη που θα αναπληρώσουν στην Πολιτική Γραμματεία τα συνολικά έξι πρόσωπα που παραιτήθηκαν πριν λίγες ημέρες μαζί με την τότε αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά.

Επίσης, η ΚΕ θα εκλέξει νέο γραμματέα και νέο αναπληρωτή γραμματέα, καθώς οι δύο αυτές θέσεις έχουν μείνει κενές μετά τις παραιτήσεις του Στέργιου Καλπάκη και της Αναστασίας Σαπουνά.

Για τη θέση του γραμματέα συζητήθηκε η περίπτωση του Γιάννη Μπουλέκου, ενός στελέχους που έχει διακριθεί για την οργανωτική του ικανότητα, ειδικά ως Διευθυντής της Left Media, κατά τη θητεία του οποίου υπήρξε θεαματική βελτίωση στα οικονομικά των ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να λυθούν χρονίζοντα προβλήματα όπως στη μισθοδοσία, τα δεδουλευμένα και τις αποζημιώσεις εργαζομένων.

Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι τελικά ο νέος γραμματέας θα είναι ο Νίκος Παππάς, ο οποίος θα κληθεί να λειτουργήσει ως ο βασικός φορέας διατήρησης ισορροπιών εντός του κόμματος, τη στιγμή που όλα κινούνται σε τεντωμένο σχοινί.

Στην ΚΕ επίσης θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί η συγκρότηση Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, η οποία θα έχει σαν βασικό στόχο την οργάνωση και την υλοποίηση ενός πλάνου μέχρι τις εκλογές το οποίο θα μπορέσει να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στον βασικό του στόχο που πλέον δεν είναι άλλος από την είσοδό του στη Βουλή. Τη θέση του επικεφαλής αυτής της επιτροπής αναμένεται να αναλάβει ο Παύλος Πολάκης.

Η εξέλιξη αυτή, εάν επιβεβαιωθεί, δίνει στον κ. Πολάκη μια πολύ ισχυρή θέση εκκίνησης για τη μεγάλη μάχη που θα ακολουθήσει μελλοντικά για την εκλογή προέδρου από τη βάση του κόμματος, πιθανότατα μετά τις εθνικές εκλογές. Ο κ. Πολάκης από τη συγκεκριμένη θέση αναμένεται να έχει μεγάλη προβολή καθώς ουσιαστικά θα ηγείται του προεκλογικού αγώνα εν είδει προέδρου κόμματος.

Ουσιαστικά δηλαδή Δούρου και Πολάκης θα μετέχουν σε μια διαρχία εντός του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Νίκο Παππά να παίζει ρόλο εξισορρόπησης εφόσον υπάρξουν αντίρροπες τάσεις. Το σχήμα της συλλογικής ηγεσίας ήταν εξ' αρχής μια πρόταση του Νίκου Παππά, την οποία αρχικά φέρονται να είχαν απορρίψει και η Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, ωστόσο η ίδια η πραγματικότητα έφερε την πρόταση ξανά στην επιφάνεια.

Το σενάριο για Φάμελλο

Τέλος, η σημερινή ημέρα ενδεχομένως να στιγματιστεί και από την αποχώρηση του πρώην προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου από την ΚΟ του κόμματος. Ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό θα γίνει κατά τις πρωινές ώρες, ενώ άλλες εκτιμούν ότι θα κάνει την κίνησή του μετά την ολοκλήρωση της ΚΕ προκειμένου να ενισχύσει πολιτικά την όποια απόφασή του.

Συγκλίνουσες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι η απόφαση έχει ήδη ληφθεί και δεν αφορά παραίτηση, αλλά ανεξαρτητοποίηση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι το οποίο θα είναι, αν όχι πρωτοφανές κοινοβουλευτικά, σίγουρα πολύ σπάνιο: να ανεξαρτητοποιείται δηλαδή με δική του πρωτοβουλία ένας πρώην πρόεδρος κόμματος από την ΚΟ λόγω πολιτικών διαφωνιών, και να μην παραιτείται προκειμένου η έδρα να παραμείνει στο κόμμα του οποίου ηγήθηκε για περίπου δύο χρόνια.

Πάντως, ακόμη κι αν η ανακοίνωση της αποχώρησης Φάμελλου δεν γίνει εντός της ημέρας, εκτιμάται ότι θα γίνει πολύ σύντομα στις αρχές της εβδομάδας, ίσως και τη Δευτέρα, ανάλογα με τη στιγμή που ο ίδιος θα κρίνει πιο κατάλληλη ώστε να κάνει περισσότερο «θόρυβο».

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