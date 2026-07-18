ΣΥΡΙΖΑ: Ψήφισαν 6 από τους 8 βουλευτές για τη νέα πρόεδρο της ΚΟ – Ανοιχτή έως τις 11:00 η κάλπη

Η εκλογή της νέας προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται από τον Νίκο Παππά ως πρώτο βήμα για την οργανωτική ανασύνταξη του κόμματος

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ: Ψήφισαν 6 από τους 8 βουλευτές για τη νέα πρόεδρο της ΚΟ – Ανοιχτή έως τις 11:00 η κάλπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Παππάς τονίζει την ανάγκη συλλογικής λειτουργίας και συντονισμού των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των επόμενων πολιτικών αναμετρήσεων.
  • Ο Παύλος Πολάκης θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πορεία προς τις εκλογές, σύμφωνα με τον Νίκο Παππά.
  • Η συλλογική ηγεσία και η κοινή δράση θεωρούνται κρίσιμες για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του κόμματος.
  • Η συνείδηση για την ανάγκη συλλογικής διάταξης δυνάμεων ενισχύεται διαρκώς στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εκλογής της νέας προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με μέχρι στιγμής να έχουν ψηφίσει 6 από τους 8 βουλευτές που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες εικόνες από την ψηφοφορία, έχουν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα οι Ρένα Δούρου, Έλενα Ακρίτα, Νίκος Παππάς, Χρήστος Ξανθόπουλος, Γιάννης Αμανατίδης και Παύλος Πολάκης.

Δεν έχουν ψηφίσει ακόμη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Γιώργος Παπαηλιού και ο Χρήστος Γιαννούλης.

Η κάλπη θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 11 το βράδυ, ενώ συνολικά αναμένεται να συμμετάσχουν στη διαδικασία οκτώ βουλευτές, προκειμένου να εκλεγεί η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Ο Νίκος Παππάς, μετά την ψήφο του, χαρακτήρισε τη διαδικασία ως ένα πρώτο βήμα για την ανασύνταξη των δυνάμεων του κόμματος και την ενίσχυση της συλλογικής λειτουργίας.

Μάλιστα τόνισε ότι η επόμενη περίοδος απαιτεί συλλογική λειτουργία και συντονισμό των δυνάμεων του κόμματος, σημειώνοντας πως μια «συλλογική διάταξη δυνάμεων» μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική ενόψει των επόμενων πολιτικών αναμετρήσεων.

Εκλογικη διαδικασια ανάδειξης προέδρου ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Εκλογικη διαδικασια ανάδειξης προέδρου ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Newsbomb

«Άσκησα κι εγώ μόλις το εκλογικό μου δικαίωμα. Ψήφισα για την εκλογή της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο βήμα για την ανασύνταξη των δυνάμεών μας, στη διάταξη μάχης. Άλλο ένα βήμα προς τη συλλογική ηγεσία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εκλογικη διαδικασια ανάδειξης προέδρου ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Εκλογικη διαδικασια ανάδειξης προέδρου ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Newsbomb

Όσον αφορά τον ρόλο του Παύλου Πολάκη στην επόμενη ημέρα του κόμματος, ο Νίκος Παππάς σημείωσε ότι θα έχει σημαντική θέση στην πορεία προς τις εκλογές.

«Αναμφισβήτητα ο Παύλος Πολάκης θα παίξει κρίσιμο ρόλο στον δρόμο προς τις εκλογές και αυτά θα τα συζητήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή», ανέφερε.

Εκλογικη διαδικασια ανάδειξης προέδρου ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Εκλογικη διαδικασια ανάδειξης προέδρου ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Παράλληλα, πρόσθεσε πως γίνεται ολοένα και πιο σαφές στο εσωτερικό του κόμματος ότι η κοινή δράση και η συλλογική ηγεσία μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι νομίζω σαφές και θεωρώ ότι όσο περνούν οι ώρες γίνεται όλο και περισσότερο συνείδηση σε πολλούς και πολλές ότι μια συλλογική διάταξη δυνάμεων μπορεί να είναι και πιο αποτελεσματική», κατέληξε.

Εκλογικη διαδικασια ανάδειξης προέδρου ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Εκλογικη διαδικασια ανάδειξης προέδρου ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Newsbomb

Ολόκληρη η δήλωση του:

«Άσκησα κι εγώ μόλις το εκλογικό μου δικαίωμα. Ψήφισα για την εκλογή της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο βήμα για την ανασύνταξη των δυνάμεών μας στη διάταξη μάχης. Άλλο ένα βήμα προς τη συλλογική ηγεσία. απαντώντας σε ερώτηση είπε: Αναμφισβήτητα ο Παύλος Πολάκης θα παίξει κρίσιμο ρόλο στο δρόμο προς τις εκλογές και αυτά θα τα συζητήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή.

Συμπλήρωσε: Είναι νομίζω σαφές και θεωρώ ότι όσο περνάνε οι ώρες γίνεται όλο και περισσότερο συνείδηση σε πολλούς και πολλές ότι μια συλλογική διάταξη δυνάμεων μπορεί να είναι και πιο αποτελεσματική».

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