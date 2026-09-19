Τραμπ: Υπέγραψε νέες σαρωτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας - Δασμοί έως 100% στους αγοραστές πετρελαίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή το νέο νομοσχέδιο ευρύτατων κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, επιδιώκοντας να στραγγίξει τα κρατικά ταμεία του Κρεμλίνου και να περιορίσει δραστικά τους πόρους χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία.

Το νομοθέτημα, το οποίο βρισκόταν υπό επεξεργασία για περισσότερο από έναν χρόνο, πέρασε με ευρεία διακομματική συναίνεση από το Κογκρέσο, συγκεντρώνοντας 86 ψήφους υπέρ έναντι 11 στη Γερουσία και 262 έναντι 159 στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Στο επίκεντρο των νέων μέτρων τίθενται Ρώσοι αξιωματούχοι, τραπεζικά ιδρύματα, αλλά κυρίως ο λεγόμενος «σκιώδης στόλος» δεξαμενόπλοιων που έχει επιστρατεύσει η Μόσχα για να διατηρεί ζωντανές τις θαλάσσιες ροές του αργού της. Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να κλείσει τα παραθυράκια διαφυγής του ρωσικού πετρελαίου.

Δασμοί-φωτιά στους μεγάλους εισαγωγείς

Την ίδια ώρα, η νέα νομοθεσία εξοπλίζει τον Αμερικανό πρόεδρο με τη δυνατότητα να επιβάλει δασμούς έως και 100% εις βάρος των πέντε κορυφαίων χωρών που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Από το καθεστώς αυτό εξαιρούνται κράτη τα οποία απορροφούν λιγότερο από το 15% των συνολικών ρωσικών εξαγωγών αερίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό της ενεργειακής τους εξάρτησης.

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