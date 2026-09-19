Βόρεια Κορέα: «Μη αναστρέψιμο» το πυρηνικό καθεστώς της χώρας, διαμηνύει η Πιονγκγιάνγκ

Snapshot Η Βόρεια Κορέα κατηγορεί τον ΔΟΑΕ για μεροληψία και «δυο μέτρα και δυο σταθμά» μετά την υιοθέτηση ψηφίσματος κατά του πυρηνικού της προγράμματος.

Η Κιμ Γιο Τζονγκ δήλωσε ότι η στάση του ΔΟΑΕ υπονομεύει τον διεθνή μηχανισμό μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Η Πιονγκγιάνγκ κατηγορεί τον ΔΟΑΕ ότι αγνοεί τις πυρηνικές ενέργειες των ΗΠΑ και το σχέδιο της Νότιας Κορέας για απόκτηση πυρηνικών υποβρυχίων.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας χαρακτηρίζει το πυρηνικό καθεστώς της χώρας ως «μη αναστρέψιμο». Snapshot powered by AI

Η Κιμ Γιο Τζονγκ, αδελφή του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, κατηγόρησε τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας για «δυο μέτρα και δυο σταθμά» αφότου ο ΔΟΑΕ υιοθέτησε ψήφισμα στο οποίο επέκρινε το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της Πιονγκγιάνγκ.

«Η μεροληπτική στάση και τα δυο μέτρα και δυο σταθμά» του ΔΟΑΕ αποτελούν τον θεμελιώδη παράγοντα που προκαλεί την κατάρρευση του διεθνούς μηχανισμού για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων», δήλωσε η Κιμ Γιο Τζονγκ, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Υποστήριξε επίσης ότι ο ΔΟΑΕ εθελοτυφλεί μπροστά στις ενέργειες των ΗΠΑ για διάδοση πυρηνικών όπλων και στο σχέδιο απόκτησης πυρηνικών υποβρυχίων από τη Νότια Κορέα. Σε άλλη ανακοίνωση που μετέδωσε το KCNA, το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας υπογραμμίζει τον «μη αναστρέψιμο» χαρακτήρα του καθεστώτος της ως πυρηνικής δύναμης.

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