Πιο κοντά Ρωσία - Βόρεια Κορέα: Εγκαινίασαν την πρώτη οδική γέφυρα στα κοινά σύνορά τους

Snapshot Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα εγκαινίασαν την πρώτη οδική γέφυρα μήκους 1 χιλιομέτρου πάνω από τον ποταμό Τούμεν στα κοινά σύνορά τους.

Η γέφυρα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και μπορεί να υποστηρίξει τη διέλευση έως 300 οχημάτων ημερησίως μέσω νέου συνοριακού σταθμού.

Η κατασκευή της γέφυρας ξεκίνησε το 2023 και αποτελεί μέρος της ενίσχυσης των εμπορικών, οικονομικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Η Βόρεια Κορέα υποδέχεται Ρώσους τουρίστες από τον Φεβρουάριο του 2024, στο πλαίσιο χαλάρωσης των περιορισμών της πανδημίας.

Η γέφυρα προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες σιδηροδρομικές και αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας. Snapshot powered by AI

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα εγκαινίασαν τη Δευτέρα την πρώτη οδική γέφυρα που διασχίζει τα κοινά σύνορά τους, μια εξέλιξη που οι Ρώσοι αξιωματούχοι χαιρέτισαν ως ενίσχυση των ολοένα και στενότερων δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Η γέφυρα πάνω από τον ποταμό Τούμεν έχει μήκος 1 χιλιόμετρο και διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ θα επιτρέπει τη διέλευση έως και 300 οχημάτων την ημέρα μέσω ενός νεοκατασκευασμένου συνοριακού σταθμού, όπως ανέφερε η ρωσική κυβέρνηση σε δήλωσή της.

«Είμαι πεπεισμένος ότι η επέκταση των μεταφορικών υποδομών κοντά στα σύνορα θα δώσει ισχυρή ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη της εμπορικής, οικονομικής, τεχνολογικής, επιστημονικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν, ο οποίος συμμετείχε στην τελετή εγκαινίων μέσω βιντεοσύνδεσης.

Οι σχέσεις και τα προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας έχουν γνωρίσει άνθηση τα τελευταία χρόνια, με τη Βόρεια Κορέα να παρέχει πυρομαχικά και στρατεύματα για να υποστηρίξει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η Βόρεια Κορέα υποδέχεται Ρώσους τουρίστες από τον Φεβρουάριο του 2024, εν μέσω της σταδιακής χαλάρωσης των περιορισμών λόγω της πανδημίας.

Η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία, οι οποίες ήδη συνδέονται μέσω σιδηροδρομικής γέφυρας και αεροπορικών δρομολογίων, συμφώνησαν το 2024 να κατασκευάσουν μια γέφυρα για αυτοκίνητα πάνω από τον ποταμό Τούμεν, ο οποίος διατρέχει τα σύνορα της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία και την Κίνα. Η κατασκευή ξεκίνησε πέρυσι.