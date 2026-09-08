Βόρεια Κορέα και Ρωσία εγκανίασαν την πρώτη οδική γέφυρα στα σύνορά τους

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Πιονγκγιάνγκ ανέφεραν ότι η γέφυρα θα χρησιμοποιείται για «ανταλλαγές προσωπικού, τουρισμό και εμπόριο»

Δημήτρης Δρίζος

Βόρεια Κορέα και Ρωσία εγκανίασαν την πρώτη οδική γέφυρα στα σύνορά τους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Άνοιξε η πρώτη οδική γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με τη Βόρεια Κορέα πάνω από τον ποταμό Τούμεν, διευκολύνοντας τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών.
  • Η γέφυρα αναμένεται να χρησιμοποιείται αρχικά για εμπορική μεταφορά και αργότερα για επιβατική κυκλοφορία, με δυνατότητα διέλευσης έως 300 οχημάτων και 2.323 ανθρώπων ημερησίως.
  • Η ουκρανική οργάνωση Truth Hounds επισημαίνει ότι η γέφυρα πιθανώς λειτουργεί ως διάδρομος στρατιωτικής εφοδιαστικής για τη στήριξη της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία.
  • Η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά το 2024, με μεταφορά όπλων, στρατιωτικού προσωπικού και εργατών μέσω της γέφυρας.
  • Η κατασκευή της γέφυρας ξεκίνησε το 2025 και ολοκληρώθηκε σε 495 ημέρες, αντανακλώντας την αυξανόμενη εμπορική και στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
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Άνοιξε η πρώτη οδική γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με τη Βόρεια Κορέα, επιτρέποντας στις δύο χώρες να μεταφέρουν ευκολότερα εμπορεύματα και επιβάτες μεταξύ των συνόρων τους, πάνω από τον ποταμό Τούμεν.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Πιονγκγιάνγκ ανέφεραν ότι η γέφυρα θα χρησιμοποιείται για «ανταλλαγές προσωπικού, τουρισμό και εμπόριο».

Ωστόσο, η ουκρανική ερευνητική οργάνωση Truth Hounds υποστήριξε ότι η γέφυρα προορίζεται «πρωτίστως για τη δημιουργία ενός συγκαλυμμένου διαδρόμου στρατιωτικής εφοδιαστικής», με στόχο την υποστήριξη της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η εξέλιξη έρχεται καθώς οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν ενισχυθεί σημαντικά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έχουν προηγουμένως δεσμευτεί ότι θα βοηθήσουν ο ένας τον άλλον σε περίπτωση «επίθεσης» εναντίον οποιασδήποτε από τις δύο χώρες.

Ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν χαρακτήρισε τη γέφυρα «νέο σύμβολο φιλίας», ενώ ο πρωθυπουργός της Βόρειας Κορέας Πακ Τάε Σονγκ έκανε λόγο για «ιστορικό γεγονός».

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, έως και 300 οχήματα και 2.323 άνθρωποι θα μπορούν να διασχίζουν καθημερινά τη γέφυρα.

Δορυφορικές εικόνες που παρουσίασε το BBC τον Μάιο έδειχναν τη γέφυρα, μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου, να συνοδεύεται από αρκετούς νέους δρόμους πρόσβασης, συνοριακό σταθμό ελέγχου, υποστηρικτικές υποδομές και χώρους στάθμευσης.

Υπάρχουν ήδη αεροπορικές συνδέσεις, καθώς και σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών. Μέχρι τώρα, όμως, η μοναδική οδική σύνδεση ήταν μια πρόχειρη λύση, κατά την οποία, έπειτα από ειδική συμφωνία, τοποθετούνταν ξύλινες σανίδες πάνω στη σιδηροδρομική γέφυρα ώστε να μπορούν να περνούν αυτοκίνητα, σύμφωνα με το Reuters.

Η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αρχικά η γέφυρα θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά θα ανοίξει και για την κυκλοφορία επιβατών, σύμφωνα με το Reuters.

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Η γέφυρα θα προσφέρει «ισχυρή ώθηση για την περαιτέρω ανάπτυξη της εμπορικής, οικονομικής, επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής συνεργασίας», δήλωσε ο Μισούστιν.

Μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στην τελετή εγκαινίων, ο Ρώσος πρωθυπουργός περιέγραψε τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ ως ευρισκόμενες «σε πρωτοφανώς υψηλό επίπεδο».

Η πιο άμεση επίπτωση ενδέχεται να είναι η αύξηση των εξαγωγών όπλων προς τη Ρωσία.

Ερευνητές της νοτιοκορεατικής υπηρεσίας πληροφοριών εκτιμούν ότι η Βόρεια Κορέα έχει ήδη μεταφέρει στη Ρωσία, μέσω πλοίων, ρουκέτες, πυραύλους και βλήματα πυροβολικού συνολικής αξίας 7 έως 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκτιμάται επίσης ότι περίπου 11.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες συμμετέχουν ενεργά στις μάχες εναντίον των Ουκρανών στη Ρωσία.

Η Truth Hounds ανέφερε σε πρόσφατη ανακοίνωσή της ότι, δεδομένης της στρατηγικής συνθήκης εταιρικής σχέσης που υπέγραψαν οι δύο χώρες το 2024, η γέφυρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά Βορειοκορεατών στρατιωτικών, εργατών σε κατασκευαστικά έργα και ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων απευθείας στη Ρωσία.

Θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει τη μεταφορά ρωσικής τεχνολογίας και πόρων προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η κατασκευή ξεκίνησε το 2025, μετά τη συμφωνία για την ανέγερση της γέφυρας που επετεύχθη κατά την επίσκεψη του Πούτιν στη Βόρεια Κορέα το 2024. Ήταν η πρώτη επίσκεψη του Ρώσου προέδρου στη χώρα εδώ και 24 χρόνια και οδήγησε στην υπογραφή της συνθήκης στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

Η γέφυρα χρειάστηκε 495 ημέρες για να ολοκληρωθεί, έπειτα από καθυστερήσεις.

Ρώσοι τουρίστες άρχισαν να επισκέπτονται σταδιακά τη Βόρεια Κορέα από το 2024, όταν τους επετράπη η είσοδος στη χώρα. Η Βόρεια Κορέα τους φιλοξενεί στην πρωτεύουσα Πιονγκγιάνγκ και στα παραθαλάσσια θέρετρα της Γουόνσαν-Κάλμα, ενώ συνεχίζει να απαγορεύει την είσοδο τουριστών από άλλες χώρες.

Η νέα οδική σύνδεση αναμένεται επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά Βορειοκορεατών εργατών στη Ρωσία.

Περίπου 10.000 Βορειοκορεάτες εργάζονται σε εργοτάξια και καταυλισμούς υλοτομίας στη Ρωσία, σύμφωνα με εκτίμηση της Νότιας Κορέας. Παρότι ο ΟΗΕ απαγορεύει στις χώρες να χρησιμοποιούν εργατικό δυναμικό από τη Βόρεια Κορέα, πολλοί εισέρχονται στη Ρωσία με το πρόσχημα της φοιτητικής βίζας.

«Η ταχύτητα με την οποία κατασκευάστηκε αποτελεί αντανάκλαση του όγκου της εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ των δύο πλευρών», δήλωσε στο BBC Verify τον Μάιο ο Βίκτορ Τσα, από τη δεξαμενή σκέψης Center for Strategic and International Studies (CSIS).

«Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παροχή από τη Βόρεια Κορέα στρατευμάτων, όπλων, πυρομαχικών και εργατών για τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

«Είναι δίκαιο να πούμε ότι, πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτή ήταν μία από τις πιο αδρανείς συνδέσεις της Βόρειας Κορέας με τους δύο γείτονές της».

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