Η Ρωσία χαιρετίζει τον περιορισμό των στρατιωτικών ασκήσεων ΗΠΑ και Νότιας Κορέας

Την ικανοποίησή της για την απόφαση της Ουάσιγκτον να περιορίσει τη συμμετοχή της στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Νότια Κορέα εξέφρασε η Ρωσία. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η ρωσική πλευρά «δεν μπορεί παρά να χαιρετίσει» τη συγκεκριμένη κίνηση.

Οι στρατιωτικές ασκήσεις ολοκληρώθηκαν πρόωρα την Παρασκευή, κατόπιν εντολής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για ουσιαστική μείωση της αμερικανικής παρουσίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε την απόφαση αυτή με την πρόθεσή του να αναζωογονήσει τις διπλωματικές επαφές με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, τοποθετήθηκε θετικά μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, σημειώνοντας ότι αναγνωρίζει τη βούληση και τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να διαμορφώσει συνθήκες διαλόγου. Όπως τόνισε, η κίνηση αυτή μοιάζει με σημαντική απόφαση που ελήφθη μετά από προσεκτική σκέψη, με στόχο την ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο και την υπέρβαση της πολυετούς αντιπαράθεσης.

Την ίδια ώρα, η Πιονγιάνγκ επέλεξε να στραφεί κατά της Σεούλ. Η Κιμ Γιο Τζονγκ, αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη, χαρακτήρισε τη στάση του Λι Τζε Μιουνγκ «διπρόσωπη», υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις του προδίδουν ανησυχία και ανυπομονησία, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, KCNA.

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