Πολωνία: Συνελήφθη Ουκρανός που επιχείρησε να δολοφονήσει στέλεχος της αμυντικής βιομηχανίας

Ο μηχανισμός είχε ρυθμιστεί ώστε να πυροδοτηθεί εξ αποστάσεως μέσω εντολής από κινητό τηλέφωνο

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Πολωνία: Συνελήφθη Ουκρανός που επιχείρησε να δολοφονήσει στέλεχος της αμυντικής βιομηχανίας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Συνελήφθη στην Πολωνία Ουκρανός που επιχείρησε να δολοφονήσει υψηλόβαθμο στέλεχος της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.
  • Ο δράστης τοποθέτησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό κάτω από το αυτοκίνητο του στόχου στην πόλη Ιρπίν, ο οποίος δεν εξερράγη λόγω τεχνικής βλάβης.
  • Μετά την αποτυχημένη απόπειρα, διέφυγε στην Πολωνία, όπου και συνελήφθη στη Βαρσοβία με κατηγορίες απόπειρας δολοφονίας και παράνομης κατοχής εκρηκτικών.
  • Η υπόθεση αποκαλύπτει τη δράση διασυνοριακού δικτύου σαμποτάζ που οργανώνεται από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες μέσω στρατολόγησης ατόμων σε διάφορες χώρες.
  • Πρόσφατα, οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν και Ρώσο που φέρεται να στρατολογήθηκε για να δολοφονήσει Ουκρανοαμερικανό, δείχνοντας μια σειρά παρόμοιων υποθέσεων.
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Στη σύλληψη ενός Ουκρανού υπηκόου, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου εναντίον υψηλόβαθμου στελέχους της ουκρανικής βιομηχανίας όπλων για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, προχώρησαν οι πολωνικές διωκτικές αρχές.

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις της πολωνικής Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW) και της εισαγγελίας, ο συλληφθείς, ο οποίος ταυτοποιείται βάσει της τοπικής νομοθεσίας ως Σέρχιι Π., τοποθέτησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό κάτω από το αυτοκίνητο του στόχου του στην πόλη Ιρπίν, κοντά στο Κίεβο.

Ο μηχανισμός είχε ρυθμιστεί ώστε να πυροδοτηθεί εξ αποστάσεως μέσω εντολής από κινητό τηλέφωνο. Μια τεχνική βλάβη την κρίσιμη στιγμή απέτρεψε την έκρηξη, γλιτώνοντας τον Ουκρανό αξιωματούχο.

Αμέσως μετά την αποτυχημένη απόπειρα, ο δράστης διέσχισε τα σύνορα και κατέφυγε στην Πολωνία. Οι πολωνικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη του και να τον συλλάβουν στη Βαρσοβία.

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας με χρήση εκρηκτικών και παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών, αδικήματα που επισύρουν ποινή κάθειρξης 15 ετών έως και ισόβια.

Διασυνοριακό δίκτυο σαμποτάζ

Όπως επισημαίνει η ABW, η συγκεκριμένη επιχείρηση φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες στρατολογούν άτομα που μετακινούνται μεταξύ κρατών για να οργανώνουν επιθέσεις έξω από τα σύνορά τους.

Το περιστατικό αυτό προστίθεται σε μια σειρά από αντίστοιχες υποθέσεις, καθώς νωρίτερα μέσα στον μήνα οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν έναν Ρώσο πολίτη στη Βαρσοβία με την κατηγορία ότι στρατολογήθηκε από τη Μόσχα για να δολοφονήσει έναν Ουκρανοαμερικανό.

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