Ουκρανία: 12 νεκροί και 30 τραυματίες από ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους - Βίντεο

Snapshot Ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι σκότωσαν 12 ανθρώπους και τραυμάτισαν πάνω από 30 στο Κίεβο, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε κτίρια και διακοπές ρεύματος.

Μία εννιαόροφη πολυκατοικία στην περιοχή Σολομιάνσκι καταστράφηκε μερικώς από πυρκαγιά, με επτά νεκρούς μέσα σε αυτήν.

Πληγές δέχτηκαν επίσης μη οικιστικές εγκαταστάσεις, σχολείο και παιδικό νοσοκομείο σε δύο ακόμη περιοχές της πρωτεύουσας.

Η εταιρεία DTEK αποκατέστησε την παροχή ηλεκτρικού σε πάνω από το 50% των περίπου 90.000 νοικοκυριών που έμειναν χωρίς ρεύμα μετά την επίθεση.

Η Ρωσία συνεχίζει τις αεροπορικές επιθέσεις στο Κίεβο, ενώ η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και εφοδιασμού. Snapshot powered by AI

Ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι ‌σκότωσαν 12 ανθρώπους και τραυμάτισαν περισσότερους από 30 στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις αρχές της Ουκρανίας. Κατά τη διάρκεια της πυραυλικής επίθεσης προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε ορισμένες περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σε πυρκαγιά που ξέσπασε καταστράφηκε μερικώς μία εννιαόροφη πολυκατοικία στην περιοχή Σολομιάνσκι της πόλης, όπου σκοτώθηκαν επτά άτομα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος ζήτησε η Παρασκευή να κηρυχθεί ως ημέρα πένθους.

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας δημοσίευσε βίντεο με πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε κτίριο και διασώστες να βοηθούν ανθρώπους να διαφύγουν από εγκαταστάσεις που καταστράφηκαν στο Κίεβο.

Τα χτυπήματα έγιναν σε δύο ακόμη περιοχές. Μη οικιστικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, ένα σχολείο και ένα παιδικό νοσοκομείο έχουν πληγεί. Η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας DTEK δήλωσε ότι αποκατέστησε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περισσότερο από το 50% των νοικοκυριών που έμειναν χωρίς ρεύμα μετά την επίθεση στο Κίεβο. Στην ουκρανική πρωτεύουσα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 90.000 νοικοκυριά.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την κρίσιμη έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων που έχουν οι ουκρανικές δυνάμεις της για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η Μόσχα επιτέθηκε στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή με αεροπορικές επιδρομές και drones, χτυπώντας εγκαταστάσεις παραγωγής εξαρτημάτων drones, μια στρατιωτική αποθήκη και ένα κέντρο εφοδιασμού και άλλους στόχους.

Ένας μάρτυρας του Reuters ανέφερε ότι άκουσε περισσότερες από δώδεκα εκρήξεις. Στην περιοχή γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, ένα ακόμη άτομο έχασε τη ζωή του, όπως ανέφερε ένας αξιωματούχος στο Telegram.

Η Ουκρανία έχει επίσης εντείνει τις επιθέσεις της κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας εγκαταστάσεις πετρελαίου και υποδομές εφοδιασμού, σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει την στρατιωτική ικανότητα της Ρωσίας.